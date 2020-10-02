Благодаря изысканным хрустальным флаконам в стиле STEM и экологичной упаковке новый роскошный бренд Benigna Parfums, несомненно, заслуживает вашего внимания

Benigna Parfums демонстрирует свою приверженность делу защиты окружающей среды, предлагая экологичные флаконы и упаковку для всех ароматов. Бренд класса люкс выпускает и рекламирует многоразовые хрустальные флаконы и коробки для минимизации воздействия на окружающую среду и уменьшения углеродного следа. Их цель состоит в том, чтобы добиться этого без ущерба для визуальной привлекательности флакона и упаковки, то есть хрустальным флаконом бриллиантовой огранки с хрустальной пробкой ручной работы и горлышком из 24-каратного золота с 7 великолепными кристаллами Swarovski по кругу. Ароматы представлены в элегантной коробке из картона и дерева в сочетании с прекрасным тканевым мешочком.

Говоря о дизайне, исполнительный директор бренда Бенинья (Benigna) заявила следующее: «Наши флаконы изготовлены из специального хрусталя бриллиантовой огранки, обладающего высокими светоотражающими свойствами, что придает им завораживающий вид. Форма бриллианта символизирует чистоту, совершенство, гармонию, креативность и силу — ключевые ценности Benigna Parfums. Детали на хрустальных колпачках повторяют форму крыла самолета, что отражает истинную историю бренда, когда молодая леди африканского происхождения пошла за своей мечтой, став авиационным инженером и пилотом. Три фирменных аромата — Absolute Celebration, Premier Amour и Escape Velocity — украшены тремя уникальными хрустальными пробками круглой, овальной и прямоугольной формы. 7 кристаллов Swarovski также имеют большое значение… число 7 отражает полноту и совершенство. Логотип на флаконе выполнен из чистого золота, что отражает высокую привлекательность бренда и неподвластность времени».

Акцентируя внимание на экологических аспектах, представитель бренда заявил: «Ввиду различий в производственном процессе хрусталь не перерабатывается так же, как стекло. Инновационный и экологичный подход бренда требует, чтобы неподвластные времени флаконы были многоразовыми, позволяя тем самым покупателям хранить эти потрясающие творения и любоваться ими всю жизнь. Коробки из дерева и картона, используемые брендом, изготавливаются из древесины, сертифицированной World Land Trust и FSC».

Экологическая тематика бренда — это лишь часть его захватывающей истории. Benigna Parfums сознательно приняла решение выпускать исключительно гендерно-нейтральные ароматы, способные сломать гендерные барьеры. Парфюмерия часто классифицируются по половому признаку в зависимости от ингредиентов, ноток и упаковки, и команда Benigna Parfums твердо убеждена в том, что это необходимо изменить. Представитель бренда утверждает: «Парфюм не должен ограничиваться гендерными признаками или другими категориями; он должен отражать индивидуальность, вкус и предпочтения. Мы не определяем целевого потребителя нашей парфюмерии: все ароматы являются гендерно-нейтральными и не обусловлены мужественностью или женственностью. Поскольку вся наша история связана с цветами, мы используем яркие цветочные нотки и смешиваем их с другими редкими нотками и самыми изысканными ингредиентами, такими как арабская лютня, мускус, амбра, фиалка и древесина, с тем чтобы любой, кто пользуется ими, ощущал на себе потрясающие запахи».

Гендерно-нейтральный элемент является важной частью ДНК бренда, воплощающей идею того, что эти элегантные духи выражают силу единения, в то же время уникально раскрываясь на коже. Благодаря высочайшему качеству редких и дорогостоящих ингредиентов были созданы изысканные и роскошные творения, предназначенные для тех, кто стремится к превосходному качеству и настоящей уникальности.

Кроме того, бренд активно участвует в благотворительной деятельности, и часть прибыли Benigna Parfums отправляется фонду BeEagle Foundation, деятельность которого направлена на помощь молодым женщинам по всему миру в получении технического образования и трудоустройства. @BeEagle_STEM. В современном мире, где расширение прав и возможностей женщин приобретает столь важное значение, приятно видеть, как элитный бренд занимает лидирующую позицию в этом процессе. Benigna Parfums — бренд с великолепной целью!

Подписывайтесь на @Benignaparfums в социальных сетях, чтобы следить за захватывающей историей бренда. В настоящее время Benigna Parfums проводит специальную ограниченную по времени акцию, позволяющую покупателям получить $115 с флакона емкостью 75 мл или коллекционного набора при условии покупки пробного набора.

www.benignaparfums.com @Benignaparfums

Подробнее об ароматах: https://www.youtube.com/channel/UC4z9JWt5M-jBsmaFxSVqpWQ

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1295435/Benigna_Parfums.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1295434/A_New_Luxury_Niche_Fragrance_Brand.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1295433/Benigna_Parfums_Open.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1295437/Benigna_Parfums_Logo.jpg

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tJgJyWyWNAo

Related Links

https://www.benignaparfums.com



SOURCE Benigna Parfums