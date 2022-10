Blastr Green Steel und Cargill Metals unterzeichnen Absichtserklärung zur Lieferung von grünem Stahl und zur Förderung der Dekarbonisierung der Lieferkette von Eisenmetallen

OSLO, Norwegen, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Metallgeschäft von Cargill und Blastr Green Steel AS („Blastr"), ein Entwickler von dekarbonisiertem Stahl, haben vereinbart, zusammenzuarbeiten, um in Nordeuropa Stahl zu liefern, der ohne fossile Brennstoffe hergestellt wurde, und so die weltweit wachsende Nachfrage nach grünem Stahl zu decken. Beide Unternehmen sind bestrebt, die Kohlenstoffemissionen in der Stahlindustrie erheblich zu senken.

Im Rahmen des Abkommens (Memorandum of Understanding, „MoU") planen Blaster und Cargill Metals, die Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln, um die Entwicklung von Projekten zu beschleunigen, die der weltweiten Stahlindustrie erhebliche Kohlenstoffeinsparungen ermöglichen. Cargill Metals bringt sein Fachwissen bei der Beschaffung von Rohstoffen und die internationalen Kompetenzen von Cargill in den Bereichen Seetransport und Logistik sowie bei der Entwicklung von umweltfreundlichen Produkten für den Markt, Risikomanagement und Finanzierungsmöglichkeiten ein. Blastr bringt sein Fachwissen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung, seine unternehmerischen Fähigkeiten, seine Erfolgsbilanz und seinen Zugang zu Kapital in den Bereichen grüne Energie und CO 2 -Reduzierung ein. Darüber hinaus bringt Blastr regionale Kenntnisse über Standorte, Möglichkeiten und lokale Unterstützung mit.

Cargill ist bestrebt, weltweit führende Projekte in der Lieferkette für umweltfreundlichen Stahl zu entwickeln, indem es die erste Produktion zügig aufbaut und die Kapazitäten dann schrittweise entsprechend der Marktnachfrage erweitert. Unabhängige Marktanalysen deuten auf eine Angebotslücke hin, wobei die weltweite Nachfrage nach kohlenstoffarmem Stahl von unter 5 Mio. Tonnen im Jahr 2021 auf 200 Mio. Tonnen im Jahr 2030 steigen dürfte. Die Nachfrage in Europa wird bis zu diesem Zeitpunkt auf fast 40 Mio. Tonnen ansteigen, angetrieben durch den Automobil- und Bausektor1.

„Um die Problematik der Dekarbonisierung in der Stahlindustrie zu lösen, sind neue und innovative Partnerschaften erforderlich", erklärte Lee Kirk, Geschäftsführer von Cargill Metals. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Blastr und die Zusammenarbeit bei der sinnvollen Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in diesem so wichtigen Sektor. Damit kommen wir unserem Ziel, eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Lieferkette für Eisen und Stahl aufzubauen, die zum Wohlergehen der Welt beiträgt, einen Schritt näher."

„Die Sicherstellung der langfristigen Versorgung mit Rohstoffen in der erforderlichen Menge und Qualität ist entscheidend für die Bereitstellung von grünem Stahl auf dem Markt mit einem absoluten Minimum an CO2-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette", betonte Dag Moxnes, CEO von Blastr. „Cargill bietet eine einzigartige Kombination aus Zugang zu regionalen Rohstoffen, Fachwissen, einem Netzwerk und Logistiklösungen, die uns der Umsetzung unseres gemeinsamen nordeuropäischen Projekts für grünen Stahl einen großen Schritt näher bringt."

Die nächste Phase der Zusammenarbeit wird sich auf die Auswahl der endgültigen Technologie, den Zugang zu Ökostrom, den Standort und den endgültigen Produktmix konzentrieren. Die Teams von Blastr und Cargill Metals werden sich gemeinsam mit nachhaltigen Lieferketten, schneller Markteinführung, technologischen Risiken und Beschränkungen sowie der Kapitalbeschaffung zur Finanzierung der Projektentwicklung befassen.

Informationen zu Blastr

Blastr hat es sich zum Ziel gesetzt, die Stahlindustrie zu dekarbonisieren, indem ein integrierter grüner Stahlhersteller geschaffen wird, der die Vorteile der nordischen Länder nutzt. Durch die Verwendung lokaler Rohstoffe und fossilfreier Energie und die Anwendung des Kreislaufwirtschaftsgedankens in der gesamten Wertschöpfungskette wollen wir die CO 2 -Emissionen unserer Endprodukte um 95 % senken. Wir werden Produktionsstätten in Nordeuropa errichten, die sich durch eine ehrgeizige politische Agenda für die Energiewende, eisfreie Häfen mit Zugang zu den attraktiven europäischen Märkten und hochqualifizierte Arbeitskräfte auszeichnet. Das Blastr-Projekt für grünen Stahl wird voraussichtlich eine der größten industriellen Neugründungen in der nordischen Region sein.

Blastr wird von Vanir Green Industries („VGI") gegründet und unterstützt. VGI ist eine nordeuropäische Investmentgesellschaft, die in umweltfreundliche, robuste und rentable Unternehmen investiert und diese weiterentwickelt, um die Energiewende zu beschleunigen. VGI wurde von Tore Ivar Slettemoen gegründet, einem der Gründer von Freyr Batteries (NYSE: FREY) gegründet und wird von einem Team erfahrener Fachleute mit umfassender Branchenkompetenz und dem echten Willen, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten, geleitet. Unsere Schwerpunkte sind die Entwicklung von Onshore- und Offshore-Windenergie, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, Energiespeicherung sowie die tiefgreifende Dekarbonisierung der bestehenden Industrien. Weitere Informationen finden Sie auf blastr.no .

Informationen zu Cargill

Cargill trägt dazu bei, dass das Lebensmittelsystem der Welt für Sie funktioniert. Wir verbinden Landwirte mit Märkten, Kunden mit Zutaten und Familien mit Dingen des täglichen Bedarfs – von den Lebensmitteln, die sie essen, bis zu den Böden, auf denen sie gehen. Unsere 155.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt arbeiten zielgerichtet an Innovationen und unterstützen unsere Partner und Gemeinschaften bei ihrer Arbeit, um die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren.

Von Futtermitteln, die zu einer Verringerung des Methanausstoßes führen, bis hin zu erneuerbaren Kraftstoffen auf Abfallbasis sind die Möglichkeiten grenzenlos. Aber unsere Werte bleiben die gleichen. Bei uns stehen die Menschen an erster Stelle. Wir streben nach Höherem. Wir tun das Richtige. Auf diese Weise erfüllen wir seit 157 Jahren die Bedürfnisse der Menschen, die wir unsere Nachbarn nennen, und des Planeten, den wir unser Zuhause nennen – und das werden wir auch in Zukunft tun. Weitere Informationen finden Sie unter Cargill.com und in unserem News Center.

Informationen zu Cargill Metals

Das Metallgeschäft von Cargill mit Hauptsitz in Singapur bietet Mehrwertdienste und -lösungen für die gesamte weltweite Lieferkette von Eisenmetallen. Wir kombinieren über 150 Jahre Erfahrung im Risikomanagement auf den internationalen Rohstoffmärkten mit mehr als 40 Jahren einzigartiger Erfahrung in der Eisenindustrie und bieten unseren Kunden die Unterstützung, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wir verbinden Eisenerzminen auf der ganzen Welt mit Stahlwerken in den wichtigsten Märkten und bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, vom technischen Marketing bis hin zu maßgeschneiderten Risikomanagementlösungen entlang der Lieferkette, auch für Endverbraucher von Stahl.

Cargill verfügt über rund 130 engagierte Experten, ein etabliertes weltweites Netzwerk und Drehkreuze in China, Singapur, Großbritannien und Vietnam, um seine Kunden zu bedienen. Cargill ist weltweit in über 25 Häfen und mehr als 50 Lagerhäusern tätig und bietet über 2.500 Kunden in 40 Ländern physische und finanzielle Lösungen an. Jedes Jahr bewegen wir weltweit rund 50 Millionen Tonnen physisches Eisenerz und 6 Millionen Tonnen physischen Stahl. Weitere Informationen finden Sie unter Cargill Metals oder Cargill.com .

