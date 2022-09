Blink500 ProX: Saramonic lança sistema atualizado de microfone sem fio de 2,4 GHz

SHENZHEN, China, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Saramonic lançou seu sistema de microfone sem fio Blink500 ProX, que é a versão atualizada do sistema clássico Blink500 Pro. Como um sistema confiável de microfone sem fio, o Blink500 ProX não vem só equipado com a extraordinários tecnologia de transmissão de 2,4 GHz, uma tela OLED maior para informações vitais e tempo estendido de operação, mas também pode ser utilizado fora da caixa, garantindo que os criadores de conteúdo tenham melhores experiências de gravação e elevem suas peças de áudio a um nível superior. Aqui encontram-se algumas informações que os usuários devem saber sobre o Blink500 ProX.

Saramonic Blink500 ProX: sistema de microfone sem fio ultracompacto de 2,4 GHz com canal duplo

Áudio com tecnologias de transmissão avançada de 2,4 GHz e salto de frequência

As avançadas tecnologias de transmissão de 2,4 GHz e salto de frequência do Blink500 ProX permitem que os usuários gravem áudios nítidos a distâncias de até cem metros, com funcionamento extremamente estável mesmo em áreas com alta atividade de RF.

Melhorias e atualizações nas funções

Com relações sinal-ruído de até 84 dB, taxa de amostragem de 48 KHz e resposta de frequência de 20-20 KHz, cada transmissor Blink500 ProX captura um som puro e claro com praticamente nenhum ruído de fundo. Graças à latência ultrabaixa de oito segundos, os usuários poderão perceber que a comunicação on-line é mais fácil e confiável do que antes. Além disso, ele pode suportar dois transmissores ao mesmo tempo, com modos mono ou estéreo selecionáveis para facilitar a edição de áudio na pós-produção.

Ampla compatibilidade e longa duração da bateria

Com um sistema de microfone que pode funcionar por dez horas e uma caixa de carregamento que pode suportar mais 20 a 30 horas, o Blink500 ProX está pronto para um dia inteiro de gravação. Utilizando os cabos TRS/TRRS e cabos adaptadores de smartphones, o Blink500 ProX pode ser conectado a DSLRs, mixers, computadores modernos, smartphones, tablets e muito mais. Os recursos poderosos e práticos do Blink500 ProX o tornam a ferramenta ideal para criadores de conteúdo.

Sobre a Saramonic

Sediada na China, a Saramonic é uma empresa de soluções de equipamentos de áudio profissionais, com foco na produção de microfones, mixers, fones de ouvido, entre outros. A Saramonic trabalha há mais de uma década em P&D, projeto e operação, vendendo produtos no mundo todo e usufruindo de grande popularidade mundial por seus produtos e serviços de qualidade. A Saramonic é uma empresa inovadora em áudio para os mercados de consumo e profissional, que se dedica a criar produtos de áudio de alta qualidade que inspirem criadores de conteúdo. Acesse https://www.saramonic.com/ para mais informações.

Informações de contato

Diana Wu

Diretora de vendas

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1875756/1.jpg

FONTE Saramonic

SOURCE Saramonic