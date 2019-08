Blis développe ses activités programmatiques de 300 %

Son offre programmatique transparente est désormais utilisée par tous les principaux groupes du Royaume-Uni

LONDRES, 24 août 2019 /PRNewswire/ -- Blis, leader mondial en renseignements issus du monde réel, a annoncé aujourd'hui que les recettes issues de ses activités programmatiques avaient triplé au cours du premier semestre 2019. Cette croissance significative démontre un élan accru en faveur des offres programmatiques transparentes de Blis, chaque groupe important du Royaume-Uni travaillant maintenant avec la société.

Greg Isbister, fondateur et PDG de Blis, a déclaré : « Nous observons une croissance continue de nos offres DaaS et PMP. Au cours des deux dernières années, nous avons investi dans nos offres d'échanges programmatiques, ainsi que dans l'amélioration de l'accès à la plateforme, et nous sommes ravis de constater cet élan. La transparence en est un élément clé pour nous, que ce soit grâce à la fonctionnalité de libre-service ou à notre solution blockchain qui est la première du secteur, donnant aux clients et aux partenaires accès à la provenance des données des segments d'audience. »

Alors qu'on prédit que 90 % des revenus générés par les annonces publicitaires numériques seront dépensés en inventaire programmatique au Royaume-Uni d'ici 2020, la prévalence du modèle d'achat restera un domaine prioritaire pour les agences comme pour les marques. Les publicitaires souhaitent maximiser leur investissement et assurer que leurs publicités soient vues au bon endroit, et au bon moment, et les Places de marché privées (PMP) de Blis fournissent cette assurance aux publicitaires et aux éditeurs.

La plateforme intelligente de Blis apporte de la précision et des rapports transparents aux clients. Alors que les demandes de transparence accrue de marques mondiales comme Unilever et P&G continuent de grandir, le fait de bénéficier d'une visibilité complète via la plateforme Blis fournit maintenant une assurance en plus pour les clients.

Matt Sanders, directeur d'exploitation de PHD UK, client de longue date de Blis, a déclaré : « Il est très important pour nous de travailler de manière transparente en tant qu'agence, et Blis a prouvé que c'était un partenaire de confiance. Ils nous aideront à entretenir une relation ouverte et honnête avec nos clients. Alors que le marché continue à évoluer vers l'achat programmatique, il est essentiel que les agences et les marques disposent d'un accès intégral à leurs données et à la façon dont leurs campagnes fonctionnent. Disposer d'un accès total à la plateforme Blis, voilà le niveau de transparence dont nous avons besoin. »

Blis est le leader mondial des renseignements issus du monde réel. Nous nous spécialisons dans la compréhension du véritable comportement humain en analysant de vastes quantités de données de localisation mobiles. Cela donne aux entreprises un outil exceptionnellement puissant : la vérité sur ce que font réellement les gens, pour améliorer l'engagement des consommateurs et permettre une hausse mesurable des ventes.

Notre plateforme intelligente fournit une transparence, une envergure et une précision sans égales grâce à trois technologies propriétaires : SmartPin, Smart Scale et Smart Places. Cela permet une planification, une stimulation et une évaluation plus efficaces pour les marketeurs comme pour les décisionnaires, alimentant la prochaine génération de marketing axé sur les connaissances.

Avec 31 bureaux à travers cinq continents, Blis travaille avec les sociétés les plus importantes et les plus axées sur la clientèle au monde à travers tous les marchés verticaux, dont Unilever, Samsung, McDonald's, HSBC, Mercedes Benz et Peugeot, ainsi que toutes les agences médias importantes, pour atteindre plus d'un milliard d'appareils mobiles par an.

