BlockBank offre son expertise en matière d'intelligence artificielle au secteur des cryptomonnaies

LONDRES, 8 mai 2021 /PRNewswire/ -- BlockBank tire parti de l'intelligence artificielle (IA) en l'ajoutant au système bancaire traditionnel et au système financier décentralisé, ce qui rend l'ensemble de l'écosystème plus sûr, privé et décentralisé. La plateforme sera alimentée par l'IA, ce qui signifie qu'elle surveillera et comprendra l'intelligence sociale, l'atténuation des risques, l'analyse, les transactions en lots et les contrats intelligents.