BlockBank предоставляет консультации по искусственному интеллекту в криптоиндустрии

BlockBank ставит своей целью расширение базы знаний пользователя и повышение его способности к принятию решений. Несмотря на то что в криптовалютном пространстве имеется множество возможностей для существенного повышения прибыли, оно не лишено своих собственных недостатков. Инвестирование в него предполагает большие риски, учитывая волатильность этого рынка и сложный характер индустрии. Целью ориентированной на пользователей платформы BlockBank является предоставление им нужного набора информации на основе методов анализа и оптимизации рисков с использованием искусственного интеллекта.

В настоящее время BlockBank работает над обеспечением встроенного фиатного шлюза, а также предоставляет пользователям доступ к недепозитарному кросс-цепному кошельку для хранения своей криптовалюты. Многочисленные сервисы и возможности, предлагаемые платформой BlockBank, включают анализ рынка в реальном времени, робоконсультирование, исполнение сделок, прогнозирование цен, рекомендации по разработке стратегий получения прибыли и отслеживание финансовых операций.

Интеллектуальные инструменты для криптовалютного рынка

BlockBank ставит перед собой задачу сделать повседневного пользователя рациональным трейдером. Приложение работает исходя из того, что повседневные пользователи имеют меньшие знания о нюансах платформ DeFi и их функционале, включая смарт-контракты и пр. Кроме того, отсутствие поддержки клиентов и несправедливая токеномика также затрудняют принятие торговых решений для простых пользователей.

BlockBank имеет эксклюзивное соглашение о партнерстве с компанией SKAEL с целью внедрения искусственного интеллекта в криптовалютную экосистему. SKAEL сотрудничает со многими ведущими компаниями для осуществления гиперавтоматизации. Ее цель заключается в том, чтобы помогать организациям экономить время и добиваться эффективных результатов в короткие сроки. В настоящее время услугами SKAEL пользуются компании Google, Oracle, Asurion и многие другие представители крупного бизнеса.

Целью сотрудничества между BlockBank и SKAEL является внедрение уникальной модели искусственного интеллекта в сферу блокчейна. BlockBank стремится предоставить выдающийся продукт искусственного интеллекта, способный решать некоторые проблемы в сфере блокчейна.

Недавно компания начала свое рекордное IDO, выпустив токен BBANK в качестве нативной криптовалюты платформы BlockBank. Кроме того, в зависимости от своего уровня пользователи могут зарабатывать дополнительный годовой процентный доход.

Контакты для прессы

Nolvia Serrano (Нолвия Серрано)

Эл. почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1505289/BlockBank.jpg

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