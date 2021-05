BlockBank traz consultoria de IA para o setor de criptomoedas

O BlockBank visa expandir a base de conhecimento do usuário e positivamente o seu poder de tomada de decisão. O espaço das criptomoedas, embora repleto de oportunidades de ganhos significativos em termos de lucro, traz suas próprias desvantagens. Investir nesse espaço implicará em grandes riscos, considerando a volatilidade de seu mercado e a complexidade do setor. Como uma plataforma voltada para os usuários, o objetivo do BlockBank é oferecer aos usuários o conjunto certo de informações alimentadas por análises habilitadas por IA e práticas de gerenciamento de risco.

O BlockBank está trabalhando atualmente para oferecer um "fiat gateway" integrado, juntamente com o acesso a uma carteira sem custódia e de cadeia cruzada para os usuários manterem sua criptomoeda. Entre os serviços e possibilidades que serão oferecidos pelo BlockBank estão a análise de mercado em tempo real, assessoria em robô, execução de negociações, previsão de preços, recomendações de estratégias de ganhos e rastreamento financeiro.

Ferramentas inteligentes para o espaço de criptomoeda

O BlockBank tem a missão de fazer do usuário comum um trader inteligente. A aplicação trabalha na premissa de que os usuários comuns têm menos conhecimento sobre as nuances das plataformas DeFi e seus recursos, incluindo contratos inteligentes, etc. Além disso, a inexistência de suporte ao cliente e a economia de tokens desfavorável também tornam as decisões de negociação difíceis para os usuários simples.

O BlockBank assinou uma parceria exclusiva com a SKAEL para agregar inteligência artificial ao ecossistema criptomoedas. A SKAEL tem trabalhado com muitas empresas importantes para promover a hiperautomação. Seu objetivo é ajudar as empresas a economizar tempo e produzir resultados eficientes no curto prazo. No momento, Google, Oracle, Asurion e muitas outras empresas de destaque utilizam os serviços da SKAEL.

A colaboração entre BlockBank e SKAEL pretende trazer um modelo único de Inteligência Artificial para o espaço do blockchain. O BlockBank quer oferecer um excelente produto de IA capaz de resolver alguns problemas no espaço de blockchain.

A empresa lançou recentemente seu IDO recorde, lançando o token BBANK como a criptomoeda nativa da plataforma BlockBank. Além disso, dependendo do nível de camada, os usuários podem receber APY adicional por tier (camada).

