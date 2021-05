BlockBank wprowadza do branży kryptowalut doradztwo oparte na sztucznej inteligencji

BlockBank ma na celu rozbudowanie bazy wiedzy użytkowników i wywarcie pozytywnego wpływu na ich zdolności decyzyjne. Mimo wielu możliwości osiągnięcia dużych zysków, jakie daje rynek kryptowalut, nie jest on pozbawiony wad [while full of opportunities for significant gains in terms of profit, is without its own drawbacks]. Inwestycje w kryptowaluty wiążą się z dużym ryzykiem, biorąc pod uwagę niestabilny i skomplikowany charakter tej branży. Jako platforma zorientowana na użytkowników BlockChain oferuje im odpowiednio dobrane informacje opracowane z wykorzystaniem bazujących na sztucznej inteligencji narzędzi analitycznych i praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem.