Blockchain for Climate Foundation lance la plateforme BITMO lors de la COP26

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la COP26 qui a actuellement lieu à Glasgow, en Écosse, la Blockchain for Climate Foundation lance la plateforme BITMO, un outil novateur pour aider les pays à atteindre leurs objectifs climatiques. La plateforme BITMO permet aux signataires de l'Accord de Paris d'émettre et d'échanger des crédits carbone sous la forme de jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain Ethereum. Alors que les pays participent à des négociations dans le cadre de la COP26, la plateforme BITMO se tient prête à permettre un démarrage rapide du commerce international du carbone dans le cadre de l'Accord de Paris.

La Blockchain for Climate Foundation a mis au point la plateforme BITMO pour faire progresser les enjeux de l'article 6 de l'Accord de Paris et promouvoir un marché du carbone mondial efficace, efficient et opportun à l'aide de la technologie de la blockchain. La plateforme BITMO permet l'émission et l'échange de résultats d'atténuation transférés au niveau international sur blockchain (Blockchain Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ou BITMO) sous la forme de NFT ERC-1155 sur la blockchain Ethereum. Chaque jeton BITMO, équivalent à une tonne de CO2, contient toutes les données pertinentes sur le crédit carbone directement dans le NFT.

Lancée le 8 novembre, la plateforme BITMO fournira l'infrastructure comptable et d'échange nécessaire en vertu de l'article 6, reliant ainsi la demande de réduction des émissions de carbone aux meilleures opportunités d'action de lutte contre les changements climatiques dans le monde. Les pays signataires de l'Accord de Paris peuvent contribuer au respect de leurs engagements de réduction des émissions en achetant des résultats d'atténuation transférés au niveau international sur blockchain découlant de réductions d'émissions établies réalisées ailleurs. La plateforme BITMO fournit un registre sécurisé pour l'émission, le transfert et le retrait de résultats d'atténuation transférés au niveau international (ITMO) de chaque pays qui peut être comparé aux registres nationaux des quotas d'émissions de gaz à effet de serre et répond aux exigences futures des Nartions Unies. Les BITMO rendent publiques toutes les données pertinentes et sont réglés immédiatement au moment de l'échange, ce qui permet d'éviter le double comptage des réductions d'émissions.

La plateforme BITMO aide l'humanité à faire face à la crise climatique tout en favorisant la coopération mondiale. Dans cette optique, la Blockchain for Climate Foundation convoque un groupe de travail national pour tester l'émission et l'échange d'ITMO par le biais de la plateforme BITMO. Si vous représentez un parti national qui cherche à comprendre comment la plateforme BITMO peut être utile, veuillez communiquer avec nous à [email protected] pour en savoir plus.

Joseph Pallant, directeur de l'innovation en matière de climat d'Ecotrust Canada et fondateur de la Blockchain for Climate Foundation : « Nous encourageons les négociateurs de la COP26 qui s'efforcent d'arriver à un consensus quant à l'article 6 de l'Accord de Paris. La plateforme BITMO est prête à permettre l'émission et l'échange d'ITMO pour les Parties nationales qui cherchent à lancer rapidement ce nouveau marché essentiel du carbone à l'échelle internationale. »

À propos de la Blockchain for Climate Foundation

La Blockchain for Climate Foundation est une société à but non lucratif qui s'efforce depuis 2017 à mettre les marchés du carbone de l'Accord de Paris sur la blockchain Ethereum afin de stimuler la collaboration transfrontalière sur la réduction des émissions. blockchainforclimate.org

À propos d'Ecotrust Canada

Ecotrust Canada collabore avec les collectivités rurales, éloignées et autochtones pour bâtir une économie qui offre un environnement naturel sain et résilient; une énergie, une alimentation et un logement durables et abondants; des moyens de subsistance prospères et utiles; ainsi que des cultures dynamiques et des sociétés inclusives. ecotrust.ca

