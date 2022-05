Blockchain MMORPG Dark Eden M on WEMIX da Wemade Connect agora disponível para iOS e no Google Play Store

Os jogadores participarão da guerra entre as facções rivais de matadores e vampiros, com a jogabilidade de reino contra reino (RvR) como um aspecto vital do Dark Eden M on WEMIX. O jogo será impulsionado por tecnologias de blockchain de tokens fungíveis e não fungíveis (NFT) dentro da plataforma WEMIX, garantindo que os usuários estejam na vanguarda dos jogos e da tecnologia.

Os jogadores que já tiverem participado dos eventos de pré-registro e redes sociais receberão as seguintes recompensas assim que começarem sua aventura no lançamento:

Medalha de nível (1.000)

Ficha de avaliação de transformação rara (um dia)

Ficha de avaliação de animal raro (um dia)

Caixa de suporte para iniciantes

Cápsula de nivelamento de veículo (30)

Pergaminho de transformação (6)

Pergaminho de invocação de animais (6)

Atualização ouro da caixa de pedras com limite (100 mil)

Ficha de expansão de slot de inventário

Ficha de expansão de slot de armazenamento

Design de armadura rara de nível 2

"O Dark Eden M on WEMIX é um jogo que pode oferecer aos usuários uma experiência de P&E (jogar e lucrar) com uma missão fácil e clara, espera-se que o jogo maximize as experiências dos usuários com o ciclo virtuoso de competição e remuneração", disse Hodae Lee, CEO da Wemade Connect. "Será um jogo que oferecerá aos jogadores boas lembranças e jogabilidade divertida em todos os momentos."

Os jogadores interessados já podem mergulhar no Dark Eden M on WEMIX por meio do Google Play Store e da App Store do iOS, com atualizações disponíveis por meio do site oficial e dos canais de redes sociais do Facebook, Twitter, Telegram e Discord.

Sobre a Wemade Connect

A Wemade Connect é uma empresa global de jogos especializada no desenvolvimento e publicação de games e também um MCP (provedor de conteúdo mestre) que oferece conteúdos relevantes à plataforma de blockchain WEMIX. Entre os principais jogos da empresa que ganharam muita popularidade no mercado global estão "Everytown", "Tap Tap Fish - Abyssrium" e "My Secret Bistro". Atualmente, a empresa se concentra na integração de blockchain em seus principais jogos, bem como na descoberta de novos jogos baseados em blockchain.

