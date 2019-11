Blockchain-Plattform FLETA lanciert offiziell ihr Mainnet

Das Mainnet von FLETA wurde seit Juli im offenen Testbetrieb betrieben. Auf Basis von PoF, einem neuen von FLETA entwickelten Konsensalgorithmus, wurde ein eigenes Mining-Ökosystem geschaffen. Nach einem zusätzlichen Test und einem Systemstabilisierungsverfahren wurde das Mainnet von FLETA offiziell am 11. November lanciert. FLETA bietet ebenfalls die Dienstleistung „FLETA Wallet" an, die in Mainnet integriert wird. Die Nutzer können ihre tägliche Mining-Prämie und ihr Guthaben abrufen sowie ihre Coins mit der Wallet abheben.