BLOCKCHANCE n'est pas affectée par les turbulences allemandes liées au coronavirus

Des discussions inspirantes informelles : Joseph Lubin (cofondateur d'Ethereum), Michael Saylor (PDG de MicroStrategy), Raoul Pal (PDG de Real Vision) et Justin Sun (PDG de TRON) discutent des tendances avec les principaux médias allemands Handelsblatt, Manager Magazin et BTC-Echo

(cofondateur d'Ethereum), (PDG de MicroStrategy), (PDG de Real Vision) et (PDG de TRON) discutent des tendances avec les principaux médias allemands Handelsblatt, Manager Magazin et BTC-Echo La plus grande révolution dans les paiements depuis la carte de crédit

L'immatriculation des véhicules en Allemagne permet d'économiser des millions grâce à la blockchain

Première solution de bout en bout pour créer des entreprises entières à partir de rien

Révolutions au sein de la « révolution blockchain »

Imaginez faire vos achats en utilisant des cryptomonnaies au lieu d'espèces ou de cartes. « Il s'agit probablement de la plus grande révolution dans le domaine des paiements numériques depuis l'ntroduction de la carte de crédit », déclare Matthias Hauff de la banque TEN31, qui, avec Nimiq et Salamantex, présentera la dernière innovation en matière de paiement numérique.

Marcus Olszok, dirigeant de CarTrust, expliquera comment l'immatriculation des véhicules en Allemagne pourrait économiser des millions d'heures et d'euros grâce à la blockchain.

Arnold Aschbauer, vice-président senior des solutions client chez Hoverture Europe, présentera HoverChain, la première solution client intégrée de bout en bout, qui permet de construire des entreprises à partir de zéro sur la blockchain.

« Pour réussir la mutation en une ville numérique moderne, nous créons à Hambourg un climat propice à l'innovation. La numérisation touche tout le monde, dans tous les domaines de l'économie et de la société », déclare le sénateur des finances Andreas Dressell.

Le sénateur Dressel, le sénateur de l'économie Michael Westhagemann et le maire de Hambourg Peter Tschentscher accueilleront officiellement tout le monde à BLOCKCHANCE.

Discussions interactives informelles, animées par des journalistes

Avec une preuve de vaccination ou de guérison, les participants peuvent se joindre aux discussions sur place avec des journalistes de premier plan. Joseph Lubin, Justin Sun, l'une des personnalités les plus polarisées de la scène cryptographique, Michael Saylor, et Raoul Pal discuteront des sujets brûlants de la blockchain.

« Malgré la pandémie, nous pouvons offrir un grand niveau d'interaction. Cette industrie a soif de réseaux et d'échanges », déclare Fabian Friedrich, PDG et fondateur de BLOCKCHANCE.

Ateliers, NFT-Art, et réalité virtuelle

Lors de l'exposition d'art NFT, les participants peuvent découvrir les interprétations NFT de tableaux célèbres tels que la Joconde. Des sculptures de Seth the Globepainter et d'autres seront exposées, et toutes les œuvres pourront être étendues dans la réalité virtuelle.

Les ateliers vont de séances de « questions-réponses » à des séminaires approfondis sur la façon de construire des API sur la crypto, le rôle de l'Europe dans la décentralisation et les avantages et inconvénients d'investir dans la crypto. Dans une école maternelle de la blockchain, des enfants expliquent la blockchain aux adultes.

Se détendre et « rayonner »

Les participants peuvent se détendre dans une « salle de lumière, de détente et de flow ». Tout le monde peut passer un moment inoubliable lors de la « Networking Night », en dînant au GAGA, le club le plus chaud de Hambourg, ou en dansant à l'« Afterglow Party », dans l'une des églises de Hambourg, où l'autel est transformé en table de DJ.

BLOCKCHANCE Europe

2-4 décembre 2021

Chambre de commerce de Hambourg

Accueil de la presse : 2 décembre, 9 h 15-10 h 00 CET

Conférence de presse

30 novembre 2021, 11 h 00-12 h 00 CET

Contact

Hanna Stahlberg

Responsable de la communication chez Blockchance

+49(0)151 572 272 12

[email protected]

BLOCKCHANCE présente la blockchain et les technologies émergentes pour un avenir positif et durable. Notre curiosité optimiste attire et crée une communauté de personnes partageant les mêmes idées, de leaders d'opinion et de visionnaires. Tous ensemble, nous pouvons façonner le monde de demain. En tant que membre fondateur du groupe d'intérêt européen Inatba, BLOCKCHANCE est considéré comme un hub innovant dans la communauté de la blockchain. BLOCKCHANCE Europe est l'événement phare de la blockchain et de la technologie des registres distribués en Europe. Depuis 2018, en collaboration avec le premier maire de Hambourg Peter Tschentscher et la Chambre de commerce de Hambourg, BLOCKCHANCE fait de Hambourg un haut lieu du secteur de la blockchain en Europe.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1694269/BLOCKCHANCE_Europe_2021.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1676543/BLOCKCHANCE_Logo.jpg

SOURCE BLOCKCHANCE UG