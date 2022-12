Bloco K: como ele pode impactar positivamente sua empresa?...

Saiba como as soluções da Avalara poderão facilitar a entrega da obrigação e agilizar os processos na sua empresa

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em setembro, a Avalara convidou o sócio e diretor do Portal SPED Brasil, Jorge Campos, para discutir sobre os ajustes do Bloco K, quais empresas serão impactadas neste primeiro momento e os benefícios de aplicá-lo na sua empresa.

Para que serve o Bloco K?

De forma resumida, o Bloco K possibilita a visão da produção da companhia, em que a empresa demonstra ao Fisco como ela produz determinado produto e, a partir dessa demonstração, o Fisco audita o estoque de produtos da empresa.

Basicamente, todo o processo deve ser mapeado, desde a chegada do insumo, a maneira pela qual ele é agregado aos materiais e, então, a produção do item final. Trata-se de um bloco dentro do Sped Fiscal que deverá ser preenchido e enviado digitalmente com informações sobre produção, consumo de insumos e estoque escriturado.

O que mudou e quais empresas serão mais impactadas?

O ajuste principal é em razão da lei de liberdade econômica. O Fisco se viu na necessidade de sugerir um layout mais simplificado. O mesmo movimento foi feito para o eSocial (folha de pagamento) e faltava o Bloco K. "Então, a partir dessa necessidade, o Fisco estabeleceu um layout mais flexível e simplificado para atender à lei de liberdade econômica", aponta Jorge Campos. Porém, é importante destacar que o layout simplificado, não substitui o completo.

De acordo com o diretor do portal, neste primeiro momento as empresas que faturam acima de R$ 300 milhões, considerando o faturamento de todas as unidades dentro do Estado, serão as primeiras a aplicar esses ajustes. O diretor ressalta: "Vale lembrar que o Bloco K é por estabelecimento, ele verifica o estoque daquele estabelecimento. Então, em cima dessas empresas com R$ 300 milhões é que está a obrigatoriedade".

Caso o Fisco identifique que o estoque não tem lastro com a realidade na qual está descrito, seu fiscal pressupõe que houve venda sem nota fiscal e, assim, autua a empresa. "Além disso, o Fisco pode bloquear os créditos que foram apropriados, mas o principal fator é a autuação da empresa em relação àquela operação, porque se pressupõe que não houve emissão de nota", comenta Jorge.

Importância e benefícios à sua empresa

Existem várias vertentes quando falamos de reputação de empresas e uma delas é estar em conformidade com as regras fiscais. Sendo assim, uma autuação do Fisco pode impactar a reputação da sua empresa, por exemplo, caso seja identificado desvio de materiais ou venda sem nota. Isso significa que essa empresa não se preocupa com o social e isso pode ter uma repercussão muito grande no mercado.

Além disso, o maior benefício do Bloco K é permitir que as empresas enxerguem seus processos. Jorge destaca: "Você deve olhar para o Bloco K no sentido de conhecer o processo produtivo da sua empresa. Existem casos nos quais as organizações descobriram grandes ganhos exponenciais com a implementação do projeto de Bloco K, seja para integração do time interno seja para reconhecer e identificar suas falhas de controle de estoque e de processo produtivo".

Sabendo da importância e complexidade dessas exigências fiscais, a Avalara possui soluções para facilitar o dia a dia da área fiscal das empresas. Segundo Ronald Miklos Vogel, Sr. Solution Engineer da Avalara Brasil, o Tax Compliance é uma ferramenta fiscal na nuvem que possibilita a importação de dados via API, CSV ou digitação. "A utilização da ferramenta é simplificada e já está preparada para fazer a geração centralizada em massa de todas as empresas e todos os estabelecimentos. A navegação via menus e todas as obrigações estão dentro de um mesmo módulo. Além de termos alguns relatórios de validação e um auditor digital para ajudar a validar os arquivos", explica Ronald.

Diante das diversas regras fiscais, contar com parceiros que atendam de forma única e personalizada às demandas da sua empresa é, cada vez mais, essencial para o sucesso e crescimento saudável dela. Para isso, conte com as soluções da Avalara.

