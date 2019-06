Blogueiro Armindo Ferreira investe no Youtube como plataforma para produção de conteúdo

JACAREÍ, Brasil, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Com uma experiência de cerca de dez anos em redações de grandes veículos de comunicação o jornalista Armindo Ferreira largou uma sólida carreira para empreender no ambiente digital com um blog que leva seu nome.

Com o tempo o Blog do Armindo ganhou credibilidade, sendo reconhecido por diversas plataformas por seu conteúdo de qualidade. No veículo são tratados temas ligados à tecnologia, games e o universo da cultura geek.

Porém recentemente ele tem mirado sua atenção no Youtube. Reformou um cômodo da casa transformando num home-estúdio com equipamentos profissionais onde já foram produzidos mais de 100 vídeos, desde o começo do ano.

"Tive que me reinventar após sair das redações – o que foi considerado uma loucura na época. Agora novamente estou começando um projeto de conteúdo digital praticamente do zero e o frio na barriga continua sendo bom", explica Ferreira.

Consultoria profissional

Há três meses ele começou a contar com a mentoria de um consultor que tem o trabalho focado em apoiar talentos digitais, o Wagner Martins. Wagner é figura conhecida no meio publicitário, sendo um dos pioneiros a ter uma agência focada na plataforma de vídeo do Google a 301.yt. Após o fechamento da operação ele tem se dedicado a alavancar projetos para o Youtube.

Projeto internacional

E para mostrar ao mercado que o projeto é diferenciado e com foco em conteúdo de qualidade Armindo esteve recentemente em Orlando onde produziu uma dezena de vídeos em que irá dividir com seus assinantes a experiência de visitar os parques da Disney e também Universal Studios, porém com uma pegada geek – bem característica em seu trabalho.

De acordo com a Google já são mais de 1,9 bilhão de usuários conectados ao YouTube que diariamente assistem mais de um bilhão de horas de vídeo e geram bilhões de visualizações.

"Meu blog ainda é meu principal canal, mas é inegável o crescimento do consumo de conteúdo em vídeo e para ser um projeto de longo prazo e aumentar a base é necessário diversificar os canais de publicação", sentencia Armindo.

O jornalista acredita que até o final do ano o número de visualizações do seu canal no Youtube seja maior que o seu blog. "Porém independente da plataforma ainda priorizo a qualidade e credibilidade do conteúdo: isso faz o projeto crescer numericamente de forma mais lenta, porém a credibilidade e a coerência ganham valor no longo prazo", finaliza Ferreira.

