BloombergNEF assegna a Sungrow una classificazione del 100% per l'affidabilità bancaria

Il sondaggio BloombergNEF sull'affidabilità bancaria ha chiesto a banche, sviluppatori e società che si occupano di due diligence nel settore tecnico, quali marche su 17 produttori di inverter ritengono bancabili. BloombergNEF, che è riconosciuta da molte istituzioni finanziarie internazionali come uno degli hub più credibili per la ricerca nel settore delle energie rinnovabili, ha esaminato per la prima volta l'affidabilità bancaria per gli inverter. Sungrow è una delle poche società di inverter a ricevere una classificazione del 100% per l'affidabilità bancaria.

Più precisamente, il sondaggio mette in luce sia l'affidabilità in generale che l'affidabilità di una collaborazione con Sungrow considerando una serie di fattori esaustivi per la valutazione, in particolare le garanzie a lungo termine, le assicurazioni, l'assistenza sul posto e la qualità superiore dei prodotti. Tra l'altro, Sungrow ha anche un centro di test leader del settore e certificato da tutti i maggiori enti di certificazione internazionale tra cui TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, UL e CNAS. Gli inverter Sungrow hanno superato più di un migliaio di test indipendenti per qualità e affidabilità, un risultato che non è stato eguagliato dalla maggior parte dei produttori di inverter.

"Siamo orgogliosi di essere la marca preferita da clienti, partner e organizzazioni finanziarie," ha detto Cao Renxian, Presidente del CdA di Sungrow. "Sungrow offre prodotti all'avanguardia con sforzi continui in Ricerca e Sviluppo. Ci stiamo consolidando come piattaforma di servizi completa con una presenza in sei continenti."

In più, il resoconto finanziario del primo semestre di Sungrow evidenzia una crescita dei ricavi del 14,56% rispetto all'anno precedente, che indica l'orientamento consolidato della Società verso l'economia sostenibile. L'espansione a livello internazionale della Società appare particolarmente significativa, ora che occupa posizioni di leadership di mercato nelle Americhe, nell'Asia del Sudest e altrove.

Informazioni su Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") è un fornitore leader globale di soluzioni inverter per le fonti rinnovabili con oltre 87 GW di potenza installati nel mondo fino a giugno 2019. Fondata nel 1997 dal Professore universitario Cao Renxian, Sungrow è un'azienda leader per la ricerca e lo sviluppo di inverter solari, con il team più numeroso del settore dedicato a Ricerca e Sviluppo e un vasto portafoglio di prodotti che offrono soluzioni inverter per il fotovoltaico e per i sistemi di accumulo dell'energia per applicazioni per servizi pubblici, commerciali e residenziali, oltre a soluzioni per il fotovoltaico flottante riconosciute a livello internazionale. Con una solida tradizione di 22 anni nell'ambiente del fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano installazioni in oltre 60 Paesi, e rappresentano una quota di più del 15% del mercato mondiale. Per maggiori informazioni su Sungrow visitare www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/961956/BloombergNEF_inverter_firms_bankability_survey_2019.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd