BloombergNEF przyznaje firmie Sungrow ocenę 100% bankowalności w 2022 roku

MONACHIUM, Niemcy, 24 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- BloombergNEF (BNEF) opublikował wyniki badania ankietowego na temat bankowalności modułów PV i falowników z 2022 roku. Firma Sungrow jest jedynym dostawcą falowników, który uzyskał w tym roku „100% bankowalności" i przez cztery kolejne lata utrzymał status najbardziej bankowalnej marki falowników. To pokazuje, że banki chętniej udzielają pożyczek terminowych bez regresu projektom fotowoltaicznym wykorzystującym falowniki Sungrow, zapewniając interesariuszom trwałe korzyści.

BloombergNEF Inverter Bankability Survery Results 2022

BNEF prowadzi badania ankietowe Inverter Bankability Survey od 2019 roku. W ciągu czterech lat firma Sungrow co roku zajmowała pierwsze miejsce i jako jedyna firma trzykrotnie uzyskała notowania na poziomie 100%. Ponadto firma Sungrow była wysoko notowana, jeśli chodzi o skumulowaną zainstalowaną moc w finansowanych projektach.

BloombergNEF przeprowadza badania ankietowe wśród podmiotów z branży fotowoltaicznej. Obejmują one 28 banków, funduszy, wykonawców instalacji fotowoltaicznych, niezależnych producentów energii i doradców technicznych z całego świata. Raport, w którym głównymi wskaźnikami są sprawność działania na rynku, kondycja finansowa, lokalne wsparcie i serwis oraz gwarancje i cechy techniczne, jest kluczowym punktem odniesienia dla instytucji finansowych przy udzielaniu kredytów komercyjnych oraz dla deweloperów przy wyborze marki falowników.

„Wszyscy uczestnicy badania w tym roku uznali firmę Sungrow za bankowalną" — podsumowano w raporcie z badania. „Sungrow wciąż utrzymuje silną pozycję na światowym rynku falowników dla projektów finansowanych długiem".

Na wynik wpływają ciągłe działania Sungrow ukierunkowane na wypełnianie misji „Czysta energia dla wszystkich". Dzięki największemu w branży zespołowi badawczo-rozwojowemu firma niezmiennie oferuje jakościowe rozwiązania w zakresie falowników fotowoltaicznych, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji inwestorów. Na przykład jej najnowszy flagowy produkt, falownik modułowy, prowadzi do rozwoju elektrowni słonecznych nowej generacji. Modułowa konstrukcja łączy w sobie zalety falowników łańcuchowych i centralnych. Ponadto model SG350HX wpisuje się w innowacyjny trend w falowników łańcuchowych o mocy ponad 300 kW, znacznie optymalizując LCOE projektu.

– Jesteśmy na szczycie w branży w różnych obszarach. Sungrow jest przykładowo dostawcą numer 1 falowników. Jak podaje IHS Markit, obecnie część S&P, w 2021 roku były to urządzenia o łącznej mocy 47 GW. Jako zaangażowany i godny zaufania lider z 25-letnim doświadczeniem w branży, firma Sungrow jest przygotowana do obsługi coraz większej liczby projektów z wykorzystaniem niezawodnych, jakościowych i zrównoważonych produktów i usług" – stwierdził Jack Gu, Senior Vice President Sungrow.

Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow") to najbardziej bankowalna marka falowników na świecie. Firma do czerwca 2022 roku zainstalowała urządzenia o całkowitej mocy ponad 269 GW. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1997 roku przez profesora Uniwersytetu Cao Renxian. Sungrow jest liderem w dziedzinie badań i rozwoju falowników fotowoltaicznych. Firma dysponuje największym w swojej branży zespołem badawczo-rozwojowym i szerokim portfolio produktów. Obejmują one rozwiązania z zakresu falowników fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii do użytku przemysłowego, komercyjnego i przydomowego, a także uznane na całym świecie rozwiązania w obszarze pływających elektrowni fotowoltaicznych, pojazdów NEV, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz systemów do produkcji wodoru odnawialnego. Firma Sungrow ma 25-letnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej i produkuje instalacje zasilające działające obecnie w ponad 150 krajach. Dowiedz się więcej o Sungrow: www.sungrowpower.com.

