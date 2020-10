Bloomreach et Exponea annoncent un partenariat stratégique

Les solutions complémentaires offrent des expériences de marketing, de découverte de produits et de commerce de bout en bout qui permettent aux clients de personnaliser et de cibler des clients dans tous les canaux

MOUNTAIN VIEW, Californie et LONDRES, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Bloomreach , le leader de commerce experience™, et Exponea, le principal fournisseur de plateforme de données et d'expérience client (CDXP), ont annoncé aujourd'hui qu'ils entamaient un partenariat stratégique.

Bloomreach et Exponea ont connu une croissance significative à la suite de la récente montée en puissance du commerce numérique et l'augmentation des achats en ligne dans le monde entier. La plateforme Bloomreach Experience Platform (brX) génère plus de 200 milliards de dollars en expériences de commerce numérique dans bon nombre des plus grands détaillants, marques, distributeurs et fabricants de produits B2B du monde, ce qui représente 25 % du commerce électronique de détail dans les marchés américain et britannique. Exponea traite chaque jour plus de 2 milliards de mises à jour de profil client pour le compte des principaux détaillants et marques, et permet aux spécialistes du marketing de tirer parti de plus de 250 milliards d'événements comportementaux en temps réel pour orchestrer de puissantes campagnes et personnalisations 1:1.

Ce nouveau partenariat renforce les capacités uniques de Bloomreach et d'Exponea pour générer des expériences client cohérentes et ciblées dans le marketing et le commerce. La combinaison du CDXP sophistiqué d'Exponea et de la plateforme brX de Bloomreach catalysera la croissance des ventes sur les canaux en ligne et hors ligne tout en simplifiant les opérations et les communications pour chaque client.

« Nous avons longtemps eu pour mission d'alimenter des expériences commerciales exceptionnelles - de la recherche au contenu, à tirer parti de nos données spécifiques au commerce et l'IA pour stimuler la personnalisation », a déclaré Bloomreach PDG et co-fondateur Raj De Datta. « Nous avons choisi de nous associer à Exponea pour ses impressionnantes capacités d'analyse des données clients, l'exécution de campagnes omnicanales, et ses relations solides et fiables avec nos clients communs. Nous avons examiné la question de près et sommes persuadés qu'ils sont le leader mondial en matière de marketing et de communication client ultra performants, et que les synergies que nous pouvons générer sur nos plateformes sont très significatives pour nos clients. »

« Pour tout ce qui relève de la recherche et du commerce, Bloomreach tient le haut de l'affiche », a ajouté Peter Irikovsky, PDG d'Exponea. « Nous sommes, depuis longtemps, impressionnés par la plateforme robuste et la base clients B2B et B2C sophistiquée de l'entreprise. La combinaison de nos forces améliorera l'expérience client personnalisée de nos clients communs grâce aux solutions les plus novatrices, rapides et percutantes du marché. »

À propos de Bloomreach

Bloomreach est le leader de commerce experience™. Son produit phare, brX, est la seule plateforme d'expérience numérique conçue spécifiquement pour les marques, les détaillants et les entreprises B2B qui souhaitent accroître leurs revenus en ligne tout en offrant à chacun de leurs clients une expérience commerciale personnalisée et de qualité. brX allie des capacités de gestion de contenu à des fonctions sophistiquées de recherche, de merchandising et de personnalisation, axées sur l'IA et le commerce, en une plateforme flexible, API-First de nouvelle génération. Bloomreach dessert plus de 500 marques mondiales, dont Albertsons, Staples, Bosch, Puma, FC Bayern München et Marks & Spencer. Bloomreach possède un écosystème mondial de partenaires certifiés et de plateformes commerciales de pointe, notamment Accenture Interactive, BORN, commercetools, EPAM, IBM iX, Salesforce, SAP, Valtech et Wunderman Thompson Commerce. Pour plus d'informations, consultez le site Web Bloomreach.com, et suivez-nous sur Twitter @Bloomreach_tm et sur LinkedIn à http://www.linkedin.com/company/bloomreach.

À propos d'Exponea

Exponea est la plus importante plateforme de données et d'expérience client (CDXP) au monde, et a obtenu la meilleure note en matière de satisfaction client. Entreprise créée entièrement pour le commerce de détail et le commerce électronique, Exponea collecte et unifie les données de tous les points de contact clients pour donner aux entreprises les informations dont elles ont besoin et leur offrir les opportunités d'action nécessaires pour mener des campagnes qui produisent des résultats réels. Nous sommes fiers d'aider les spécialistes du marketing à être plus pertinents, efficaces et rapides. Dans le cadre de cette mission, nous avons établi des partenariats avec certaines entreprises, notamment : Desigual, Missguided, Arcadia Group, OluKai et Altar'd State. Pour plus d'informations, consultez le site Web Exponea.com, et suivez-nous sur Twitter @exponea et sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/exponea.

