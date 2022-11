Bloomreach rejoint l'alliance MACH, Permettant à davantage d'entreprises d'adopter le Composable Commerce et générer une croissance mesurable de leurs revenus.

MOUNTAIN VIEW, California, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bloomreach, le numéro un mondial du Commerce Experience Cloud, a annoncé aujourd'hui son adhésion à MACH Alliance, un groupe d'entreprises technologiques indépendantes qui se consacre à la promotion d'écosystèmes technologiques ouverts et de qualité. Son inclusion dans la MACH Alliance certifie que Bloomreach répond désormais à la norme MACH de technologie moderne : Microservices, API-first, Cloud-native SaaS, et Headless.

"Faire partie de la MACH Alliance est une étape passionnante pour Bloomreach", a déclaré Tjeerd Brenninkmeijer, vice-président exécutif de la région EMEA, Bloomreach. "En tant que société multi-produits au service de centaines d'entreprises dans le monde, nous mettons un point d'honneur à ne jamais sacrifier l'agilité au profit de l'échelle. Notre adhésion à MACH valide nos efforts, car nous avons maintenant démontré notre capacité à construire des produits qui fonctionnent à des échelles très importantes pour des marques mondiales tout en restant modernes et composables selon les normes MACH. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des membres de la MACH Alliance pour faire avancer le mouvement composable et aider les entreprises à passer de l'infrastructure héritée d'aujourd'hui à l'avenir numérique agile qui les attend."

Avec des solutions construites spécifiquement pour permettre la croissance du commerce digital, Bloomreach a été reconnu par les clients pour le contrôle et l'optimisation des revenus qu'il offre aux utilisateurs professionnels non techniques. Ses produits - Engagement, Discovery et Content - permettent aux utilisateurs de personnaliser l'ensemble du parcours client grâce à une interface utilisateur orientée métier qui donne accès à des données pertinentes et en temps réel sur les clients et les produits. En tant que société certifiée MACH, Bloomreach veille à ce que ses solutions répondent également aux besoins des développeurs, en leur offrant l'agilité MACH qui leur permet de construire un environnement de commerce composable moderne, à la fois facile à intégrer d'un point de vue technique et optimisé du point de vue commercial.

"Les équipes techniques et commerciales de Ted Baker ont eu de très bonnes expériences d'intégration et d'utilisation de Bloomreach, ce qui en dit long sur la façon dont Bloomreach a fait le lien entre les deux parties impliquées dans la création d'un ensemble technologique moderne", a déclaré Leon Shepherd, CIO de Ted Baker et ambassadeur de MACH Alliance. "Je suis impatient de voir comment Bloomreach va stimuler l'innovation continue dans l'espace du commerce composable dans le cadre de la MACH Alliance."

"Nous sommes heureux d'accueillir Bloomreach au sein de MACH Alliance", a déclaré Casper Rasmussen, président de MACH Alliance. "Nous considérons que la certification MACH Alliance de Bloomreach est révélatrice d'un marché qui s'oriente vers des stratégies technologiques composables et de premier ordre. Bloomreach a traversé un changement unique et significatif de son propre chef pour se concentrer entièrement sur MACH, ce qui constitue une étude de cas solide d'une entreprise qui comprend où les choses vont et qui a changé de cap pour aller dans le sens de l'innovation."

Pour en savoir plus sur le parcours de Bloomreach vers l'Alliance MACH, cliquez ici.

À propos de Bloomreach

Bloomreach est le numéro un mondial du Commerce Experience Cloud, qui permet aux marques de proposer des parcours clients tellement personnalisés qu'ils en deviennent magiques. Il offre une suite de produits qui favorisent une véritable personnalisation et la croissance du commerce numérique, notamment : Discovery, qui offre une recherche et un merchandising pilotés par l'IA ; Content, qui propose un CMS headless ; et Engagement, qui offre un CDP de pointe et des solutions d'automatisation du marketing. Ensemble, ces solutions combinent la puissance des données unifiées sur les clients et les produits avec la vitesse et l'échelle de l'optimisation de l'IA, permettant ainsi des expériences de commerce numérique génératrices de revenus qui convertissent sur n'importe quel canal et à chaque étape. Bloomreach dessert plus de 850 marques internationales, dont Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München et Marks & Spencer. Pour plus d'informations, visitez Bloomreach.com.

À propos de MACH Alliance

MACH Alliance est une organisation à but non lucratif [501(c)(6)], dirigée par un conseil d'administration indépendant, qui ne soutient pas de fournisseurs spécifiques, membres ou autres. L'Alliance a été créée en juin 2020 pour aider les entreprises à s'orienter dans le paysage complexe des technologies modernes. Elle vise à guider et à montrer les avantages commerciaux des écosystèmes technologiques ouverts basés sur les microservices, API-first, Cloud-native SaaS et Headless. Tous les membres de MACH Alliance respectent les principes de certification qui sont publiés sur le site Web.

La MACH Alliance accueille les entreprises technologiques et les experts individuels du secteur qui partagent la même vision de l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur machalliance.org, lisez ici les informations sur la certification MACH et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

