Blue clearth, LLC 宣佈舉辦眾籌挑戰以盡力消除醫療領域偏見

維珍尼亞州泰森角2022年11月2日 /美通社/ -- Blue Clarity, LLC 欣然宣佈與美國國立衛生研究院 (NIH) 國家轉化科學推動中心 (NCATS) 聯手舉辦一項線上挑戰，旨在尋求相關工具以檢測、糾正及消除臨牀決策中採用的人工智能算法中存在的預測性和社會性偏見。 請透過 https://expeditionhacks.com/bias-detection-healthcare/ 立即註冊，並了解如何參與挑戰。各支團隊將可獲得專家指導和其他資源，以協助其制定解決方案。

本次挑戰的現金獎勵總額高達七十萬美元，並提供多種贏取方式，包括學生獎品！ 此項挑戰向所有總部位於美國的公司、美國公民及 18 歲以上且非聯邦僱員的永久居民開放。此次挑戰的得獎者將獲邀參加獲獎者示範日活動，以虛擬方式實時向項目相關者展示其解決方案。

人工智能及機器學習 (AI/ML) 極大提升了為改善決策而使用數據的速度。然而，必須对人工智能演算法本身進行檢查，以確保不會在醫療決策中引入或延續偏見。專業醫護人員需要知道他們使用的工具是可信、安全且有益的。他們還必須了解這些工具應如何使用、監控及更新，以持續阻隔新的偏見來源。Blue Clarity 已與創新的算法公平和可解釋人工智能軟件及顧問公司 SolasAI 合作，旨在應對此項挑戰。該公司在與商業組織合作檢測和減輕偏見方面擁有豐富經驗。

Blue Clarity 是 #expeditionhacks 駭客馬拉松活動的主辦方和營運方，它匯集了具有社會意識的開發者，為造福社會而制定解決方案。Blue Clarity 總裁 Christine Jung 表示：「人工智能／機器學習的益處在醫療衞生領域無可否認。但如果放任自流，則可能對臨牀決策極為不利。我們非常榮幸能夠支援 NIH 以公平方式在醫療衞生領域繼續建立人工智能／機器學習。」

關於 Blue Clarity：

Blue Clarity 總部位於維珍尼亞州蒂森角，是一家行業領導者。它將批判性思維和創新與業務策略結合，以駕馭當今的技術格局並應對未來的挑戰。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://blueclarity.io。

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Christine Jung | 電話：+1 (703) 596.5864 | 電郵：[email protected]

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