Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece coberturas más económicas durante el Período de inscripciones

RICHARDSON, Texas, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los residentes de Texas que reúnan los requisitos podrían ser elegibles para un pago mensual de $0 en algunas de nuestras coberturas médicas de Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) durante el período de inscripciones que comenzó el 1 de noviembre y termina el 15 de diciembre.

En un momento en que el acceso y los precios módicos son de vital importancia para los residentes de Texas, BCBSTX tiene varias opciones disponibles, incluyendo coberturas en las que las personas podrían ser elegibles para recibir ayuda financiera. Al igual que en los últimos años, BCBSTX ofrece coberturas para particulares y familias en cada código postal de Texas. Estas coberturas se pueden acceder a través de una red robusta de prestadores de servicios médicos y centros.

En los condados de Dallas y Harris, BCBSTX ofrece coberturas en las que casi la mitad de la población que participen en el intercambio podrían ser elegibles a un pago mensual de $0 en una cobertura de bronce después de aplicarse los subsidios. De hecho, los subsidios ayudaron al 92% de los residentes de Texas a reducir su factura mensual en 2020 para las coberturas contratadas en el intercambio.

Otros aspectos importantes de las coberturas de BCBSTX son los siguientes:

las coberturas de nivel Plata más económicas en los condados de Dallas y Harris ;

y ; la única compañía que participa en el intercambio de seguros médicos que ofrece cobertura en los 254 condados de Texas ;

; la única compañía que participa en el intercambio de seguros médicos en 37 condados en Texas en 2021.

"Nuestro objetivo es proporcionar productos y servicios para que las personas tengan acceso a un seguro médico de calidad y económico, especialmente en estos tiempos sin precedentes", dijo el Dr. Paul Hain, director de medicina de BCBSTX. "Estamos comprometidos en ayudar a los clientes a lo largo del proceso de solicitud para que puedan entender sus opciones y elegir la cobertura que más se ajuste a las necesidades médicas y al presupuesto de su familia".

Además, BCBSTX colabora con asegurados, familias, prestadores de servicios médicos y comunidades para ampliar el acceso a atención médica basada en calidad y desempeño como la cobertura MyBlue HealthSM que incluye Sanitas Medical Centers (Sanitas) en las áreas de Dallas y Houston. Sanitas ofrece un modelo avanzado de atención básica con un enfoque integral y holístico para la salud de los pacientes y proporcionar múltiples servicios de atención médica bajo un mismo techo.

Los servicios incluidos en la cobertura MyBlue Health tienen un copago de $0 para las consultas de atención básica presenciales y por telemedicina en Sanitas Medical Centers.

Los asegurados de BCBSTX tendrán acceso a lo siguiente:

citas el mismo día con el prestador principal de servicios médicos (PCP);

horas de atención adicionales durante los días de semana y los fines de semana, con personal que habla inglés y español;

muchas ubicaciones ofrecen atención médica inmediata;

laboratorios, servicios digitales de rayos X, cámaras de ecografía y de retinopatía diabética disponibles en cada ubicación;

"Los modelos de atención médica basada en calidad y desempeño, como Sanitas, ofrecen opciones económicas de atención médica que ayudan a mejorar los resultados de la salud independientemente de en qué punto de la atención médica se encuentren", dijo el Dr. Hain.

Para buscar o inscribirse en seminarios virtuales sobre el período de inscripciones cerca de usted y entender mejor las opciones de cobertura médica, visite: Thinkbluetx.com

Acerca de Blue Cross and Blue Shield of Texas

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), la única compañía aseguradora en Texas que es propiedad de sus asegurados es la administradora de servicios médicos más grande en el estado, que cuenta con casi 80,000 médicos y profesionales médicos y 500 hospitales para servir a más de seis millones de asegurados en todos sus 254 condados. BCBSTX es una división de Health Care Service Corporation (HCSC) (que administra pólizas de seguro médico de Blue Cross and Blue Shield en Texas, Illinois, Montana, Oklahoma y Nuevo México), la compañía aseguradora más grande del país que es propiedad de sus asegurados. Health Care Service Corporation is a Mutual Legal Reserve Company and an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.

