Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece coberturas médicas de calidad a precios módicos durante el período de inscripción

RICHARDSON, TX, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El período de inscripción ha comenzado y Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) ofrece múltiples opciones de coberturas médicas (algunas de ellas con copagos de $0) como parte de su compromiso continuo de proporcionar atención médica de calidad a precios módicos a los residentes de Texas como "lo hemos hecho desde que el Mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés) abrió por primera vez".

El período de inscripción abierta para el Mercado de seguros termina el 15 de enero de 2023. Sin embargo, para que la cobertura comience el 1 de enero de 2023, debe solicitarla antes del 15 de diciembre de 2022. Durante el período de inscripción abierta, no es necesario experimentar un suceso de vida que lo haga elegible para contratar una cobertura médica.

BCBSTX ofrece coberturas médicas de hasta $0 al mes para quienes reúnen los requisitos para recibir créditos fiscales para las primas.

"Blue Cross and Blue Shield of Texas está comprometida a ampliar el acceso a la atención médica de calidad a un precio módico", así expresó Jim Springfield, presidente de BCBSTX. "Estamos orgullosos de ofrecer opciones de cobertura médica de calidad en todos los códigos postales de los 254 condados de Texas, así como lo hemos hecho desde que el Mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio abrió por primera vez. Se puede acceder a estas coberturas a través de una red única de prestadores de servicios médicos y de centros de salud, y algunas personas pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera. Al ser una compañía donde los asegurados son los propietarios, podemos ver a futuro y operar siempre en favor a su beneficio".

En 2023, BCBSTX ofrecerá la cobertura MyBlue HMOSM, una opción de alta gama que se ofrece a un precio módico, en seis condados adicionales: Tarrant, Hidalgo, Collin, El Paso, Denton y Cameron. La cobertura MyBlue HMOSM también está disponible en los condados de Bexar, Dallas, Harris, Travis y Williamson.

El paso de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés) en este año, significa que más personas volverán a ser elegibles para recibir subsidios que les ayudarán a pagar por su seguro médico. En parte, como resultado de la Ley de Reducción de la Inflación, en 2023, cuatro de cada cinco personas podrán contratar cobertura médica por $10 o menos al mes después de aplicarse los subsidios correspondientes según lo expresan los Centros de servicios de Medicare y Medicaid.

En Texas, el Departmento de Salud y Servicios Humanos estima que 370,000 residentes de Texas pueden ser elegibles para recibir subsidios debido a que, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, hubo una ampliación en los subsidios del Plan Estadounidense de Rescate Económico.

Además, en 2023, de acuerdo con la Administración del Presidente Biden, se estima que, bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, hasta un millón de personas serán elegibles para recibir créditos fiscales para ayudarles a pagar por sus coberturas médicas debido a que hay una nueva regla que aborda el "Family Glitch" (en el cual personas de ingresos bajos y moderados no eran elegibles para recibir subsidios). La nueva regla establece que todas aquellas familias que encontraron poco económico el seguro médico que les ofreció su empleador como prestación laboral ahora pueden tener nuevas oportunidades para reducir los costos.

En un esfuerzo por hacer el proceso de decidir qué cobertura es la mejor para usted y su familia, BCBSTX ha establecido múltiples recursos para obtener más información sobre las opciones de cobertura médica. Algunos de estos recursos son los siguientes:

Seminarios virtuales de inscripción en Texas organizados por BCBSTX en donde representantes de Think Blue proporcionarán orientación en inglés y en español. Puede programar una cita individual, así como inscribirse en un seminario educativo, ya sean virtuales o presenciales.

Acceso al carrito de compras para explorar las coberturas médicas disponibles.

Ayuda telefónica llamando al 866-427-7497, con atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro.

"Estamos comprometidos a garantizar que todos los residentes de Texas tengan acceso a una cobertura médica a un precio módico durante su proceso de búsqueda", expresó Springfield.

