Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece las coberturas Medicare Advantage en 38 nuevos condados en 2023

La expansión alcanza a 4 millones de residentes de Texas elegibles

RICHARDSON, Texas, 17 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir de 2023, Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) ofrecerá opciones de cobertura médica a personas elegibles para Medicare en 38 nuevos condados y también agregará múltiples coberturas a un costo más bajo.

Esta expansión permite a BCBSTX ofrecer coberturas Medicare Advantage para medicamentos recetados (MAPD) a casi 4 millones de residentes elegibles en 148 condados, que comprenden el 58 por ciento de los 254 condados de Texas. La expansión de 2023 complementa a la expansión de 2022.

Los 38 nuevos condados son los siguientes: Anderson, Aransas, Bowie, Calhoun, Camp, Cass, Cherokee, Delta, DeWitt, Franklin, Grayson, Gregg, Harrison, Hudspeth, Hunt, Jackson, Kaufman, Kleberg, Lamar, Maverick, Morris, Nacogdoches, Panola, Potter, Randall, Red River, Rusk, Shelby, Smith, Starr, Titus, Tom Green, Upshur, Victoria, Wood, Young y Zapata.

"Nos complace anunciar que Blue Cross and Blue Shield of Texas tiene el compromiso de continuar expandiendo el acceso a servicios de atención médica de calidad y equitativa a precios razonables en las comunidades donde prestamos servicios, particularmente en áreas rurales y desatendidas", señaló James 'Jim' Springfield, presidente de BCBSTX. "Año tras año, debido al crecimiento de Medicare Advantage contamos con más opciones y coberturas para satisfacer las diversas necesidades de salud en el estado de Texas".

La expansión no es solo geográfica. En 2023, BCBSTX ofrecerá nuevos productos y servicios para atender mejor las necesidades específicas y los estilos de vida de la creciente población de Medicare en Texas.

Muchas coberturas BCBSTX Medicare Advantage (MA) ofrecen beneficios y servicios adicionales a los que Medicare ofrecía tradicionalmente, como coberturas para servicios dentales, para la vista y para medicamentos recetados con diferentes niveles de precios, incluidas las opciones con primas mensuales sin costo.

Las nuevas opciones para 2023 incluyen la cobertura Open Access PPO, así como la cobertura PPO solo de Medicare Advantage, que tiene como beneficio una reducción de la prima de la parte B, diseñada especialmente para los veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Para los consumidores ahorrativos, BCBSTX ofrecerá dos coberturas HMO y una cobertura PPO, todas con una reducción de la prima mensual de la Parte B. Además, ofreceremos una cobertura HMO y una cobertura PPO, ambas con una asignación para servicios dentales de $5,000 y una cobertura PPO con una Tarjeta para gastos flexibles precargada con $1,000 para usarse para servicios dentales, para la vista y la audición.

También ofreceremos una cobertura Dual Elegible Special Needs HMO que incluye una Tarjeta para gastos flexibles. La tarjeta, cuya modalidad es la de una tarjeta Mastercard precargada, agrega una asignación adicional que los asegurados pueden usar para complementar los gastos de bolsillo para servicios dentales, para la vista y la audición incluidos en la cobertura pero que no son servicios médicos.

Para apoyar la expansión de MAPD en los condados, BCBSTX está agregando más de 31,000 prestadores de servicios médicos a su red para ayudar a los asegurados a tener acceso a servicios médicos especializados cuando y donde lo necesiten.

El Período anual de inscripción para seleccionar la cobertura Medicare Advantage y la cobertura para medicamentos recetados comienza el 15 de octubre y finaliza el 7 de diciembre de 2022. BCBSTX ofrece múltiples oportunidades en forma presencial y virtual en las regiones de Houston y Dallas para que las personas interesadas en solicitar cobertura se puedan reunir con especialistas que se pueden comunicar en inglés y español para responder a sus preguntas y simplificar el proceso de solicitar cobertura. Los residentes de Texas que no viven en esas áreas pueden obtener más información sobre los seminarios en línea visitando espanol.bcbstx.com/medicare.

Acerca de Blue Cross and Blue Shield of Texas

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), la única compañía de seguros médicos en todo el estado de Texas que es propiedad de sus asegurados, es la compañía más grande en el estado que ofrece coberturas médicas, colabora con casi 80,000 médicos y profesionales médicos y 500 hospitales para servir a más de seis millones de asegurados en los 254 condados. BCBSTX es una división de Health Care Service Corporation (HCSC) (que opera las entidades Blue Cross and Blue Shield en Texas, Illinois, Montana, Oklahoma y Nuevo México), la compañía de seguros médicos más grande del país propiedad de sus asegurados. Health Care Service Corporation is a Mutual Legal Reserve Company and an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.

espanol.BCBSTX.com | Twitter.com/BCBSTX | Facebook.com/bluecrossblueshieldoftexaslatino | YouTube.com/BCBSTX

Blue Cross and Blue Shield of Texas, que se refiere a HCSC Insurance Services Company (HISC) (coberturas HMO, PPO y HMO Special Needs Plans) y también a GHS Insurance Company (GHSIC) (coberturas HMO y PPO), ofrece las coberturas Medicare Advantage. Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), ofrece las coberturas HMO y PPO disponibles como prestación laboral o a través de sindicatos. HCSC, HISC y GHSIC son licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. HCSC, HISC y GHSIC son organizaciones Medicare Advantage que tienen contrato con Medicare. GHSIC es una organización Medicare Advantage que tiene contrato con Medicare y con el programa Texas Medicaid. La posibilidad de solicitar cobertura de estas pólizas depende de la renovación de los contratos.





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/248862/blue_cross_and_blue_shield_of_texas_logo.jpg

FUENTE Blue Cross and Blue Shield of Texas

SOURCE Blue Cross and Blue Shield of Texas