Blue Cross and Blue Shield of Texas presenta una cobertura Medicare Advantage mejorada

RICHARDSON, Texas, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) presenta una cobertura Medicare Advantage para 2021 dirigida a ampliar y mejorar el acceso a servicios médicos de calidad económicos y coordinados para adultos mayores en más de 30 condados de todo el estado.

La cobertura Blue Cross Medicare AdvantageSM de 2021 incluye una prima mensual de $0, servicios de telesalud por $0 y copagos de $0 para consultas presenciales con un prestador principal de servicios médicos (PCP, en inglés). Las ofertas de productos para 2021 son Blue Cross Medicare Advantage Basic (HMO)SM, Blue Cross Medicare Advantage Value (HMO)SM , Blue Cross Medicare Advantage Choice Plus (PPO)SM y Blue Cross Medicare Advantage Choice Premier (PPO)SM .

"Esta es nuestra más reciente apuesta para mejorar los servicios médicos con cobertura y ofrecer atención económica, accesible y de calidad para nuestros asegurados", dijo Jeff Tikkanen, vicepresidente principal de HCSC Markets y presidente interino de BCBSTX. "Estamos entusiasmados en ofrecer los servicios médicos incluidos en la cobertura Medicare Advantage a residentes en más de 30 condados de Texas, ampliando el acceso a atención económica y de calidad crítico durante la pandemia de COVID-19".

A continuación, algunos aspectos a destacar de la cobertura:

NUEVO servicio de telesalud: copago de $0 por atención médica inmediata, que no sea de emergencia;

por atención médica inmediata, que no sea de emergencia; opciones para primas de $0 en coberturas con servicios incluidos mejorados;

en coberturas con servicios incluidos mejorados; copago de $0 para opciones ampliadas de prestadores principales de servicios médicos;

para opciones ampliadas de prestadores principales de servicios médicos; copagos más bajos en atención básica y especializada;

copago de $0 en farmacias preferenciales para medicamentos con recetas seleccionados;

en farmacias preferenciales para medicamentos con recetas seleccionados; copagos más bajos en medicamentos genéricos y de marca preferenciales;

MAPD – copago de $0 en suministros de 100 días en el nivel 1 (envío postal);

en suministros de 100 días en el nivel 1 (envío postal); servicio de pedidos por correo en algunas coberturas;

red nacional ampliada de farmacias;

los asegurados ganan hasta $100 en actividades en favor de la salud.

A continuación, algunas funciones adicionales para la salud y el bienestar:

cobertura de la vista con copago de $0 en exámenes de la vista de rutina;

en exámenes de la vista de rutina; TruHearing, un examen de rutina al año*;

línea de enfermería telefónica 24/7 Nurse Line;

transporte (en coberturas seleccionadas);

programa de descuentos para asegurados Blue365®†.

Las coberturas estarán disponibles durante el Período de inscripciones de Medicare a partir del 15 de octubre y los servicios médicos con cobertura estarán disponibles el 1 de enero de 2021.

Las pólizas de seguro están disponibles en los siguientes condados: Atascosa, Bandera, Bastrop, Bexar, Blanco, Bosque, Brazos, Burleson, Burnet, Caldwell, Cameron, Chambers, Collin, Colorado, Comal, Cooke, Coryell, Dallas, Denton, El Paso, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Galveston, Gonzales, Grimes, Guadalupe, Hardin, Harris, Hays, Hidalgo, Hill, Hood, Jefferson, Johnson, Kendall, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Matagorda, McMullen, Medina, Milam, Mills, Montgomery, Navarro, Orange, Real, Robertson, Rockwall, San Saba, Somervell, Tarrant, Travis, Webb, Wharton, Willacy, Williamson, Wilson y Wise. Los condados incluidos en la expansión del mercado en 2021 son Galveston, Hood, Wharton, Matagorda, McMullen y Real. La expansión de las pólizas PPO en 2021 incluye los condados de Cameron, Colorado, El Paso, Galveston, Gonzales, Hidalgo, Hood, Lampasas, Matagorda, McMullen, Milam, Real, Wharton y Willacy. Atascosa

Acerca de Blue Cross and Blue Shield of Texas:

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), la única compañía aseguradora en Texas que es propiedad de sus asegurados, es la administradora de servicios médicos más grande en el estado, que cuenta con casi 80,000 médicos y profesionales médicos y 500 hospitales para servir a más de seis millones de asegurados en todos sus 254 condados. BCBSTX es una división de Health Care Service Corporation (HCSC) (que administra pólizas de seguro médico de Blue Cross and Blue Shield en Texas, Illinois, Montana, Oklahoma y Nuevo México), la compañía aseguradora más grande del país que es propiedad de sus asegurados. Health Care Service Corporation is a Mutual Legal Reserve Company and an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.

*TruHearing® es una marca registrada de TruHearing, Inc., una compañía independiente que ofrece descuentos en dispositivos auditivos.

†Blue365 es un programa de descuentos solo para asegurados de Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX). Esto NO es un seguro. Los descuentos solo se otorgan por medio de proveedores que participan en este programa. BCBSTX no garantiza ni avala ni recomienda ninguno de los servicios o productos del programa. BCBSTX se reserva el derecho de cancelar o modificar este programa en cualquier momento sin previo aviso. BCBSTX y los proveedores de Blue365 mantienen una relación laboral en calidad de contratistas independientes. BCBSTX no recomienda, ni avala, ni garantiza ninguno de los productos o servicios que ofrezcan.



Blue Cross and Blue Shield of Texas, que se refiere a HCSC Insurance Services Company (HISC) (coberturas HMO y PPO), y a GHS Insurance Company (GHSIC) (coberturas HMO), ofrece las coberturas Medicare Advantage. Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), ofrece las coberturas HMO y PPO disponibles como prestación laboral o a través de sindicatos. HCSC, HISC y GHSIC son licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. HCSC, HISC y GHSIC son organizaciones Medicare Advantage que tienen contrato con Medicare. La posibilidad de solicitar cobertura de estas pólizas depende de la renovación de los contratos.

Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-774-8592 (TTY 711). CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-774-8592 (TTY 711).

