Blue like an Orange Sustainable Capital (« Blue like an Orange ») annonce l'entrée d'AXA à hauteur de 20% de son capital.

LUXEMBOURG, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Blue like an Orange est heureux d'annoncer l'entrée d'AXA à hauteur de 20% de son capital. AXA a accompagné dès l'origine son développement en étant l'un des premiers investisseurs à s'engager dans le premier compartiment « Latin America Fund I » du Fonds Blue like an Orange Sustainable Capital Fund SICAV-SIF SCS - et a souhaité confirmer, avec cette prise de participation, un engagement de long terme et stratégique. Grâce à ce soutien, Blue like an Orange va pouvoir poursuivre et accélérer son développement tel qu'initié il y a quatre ans à la création de l'entreprise : devenir une référence en matière d'investissement durable et à impact dans les pays émergents et en développement.

Bertrand Badré, Managing Partner et fondateur de Blue like an Orange a déclaré « Avec mes associés Rashad Kaldany et Emmanuelle Yannakis, et toute l'équipe de Blue like an Orange, nous nous réjouissons de poursuivre avec le soutien d'AXA le travail de pionnier commencé en 2017. En construisant sur notre expertise en dette structurée, notre connaissance des marchés émergents et en développement ainsi qu'avec notre capacité à travailler avec les institutions publiques de développement, nous voulons contribuer à placer l'investissement durable au cœur des stratégies d'investissement à l'avenir. C'est une étape importante et un signal fort que nous voulons adresser à nos partenaires de l'impact et au-delà. »

Pascal Christory, Directeur des investissements du Groupe AXA, a commenté : « Nous sommes heureux d'investir aux cotés de l'équipe expérimentée et performante de Blue like an Orange. Leur approche visant à mettre la finance au service d'une croissance plus inclusive et durable s'insère parfaitement dans l'ambition d'AXA d'avoir un impact social et environnemental positif à travers sa politique d'investissements. »

En complément, AXA a confirmé un investissement dans le deuxième compartiment du Fonds (« Latin America Fund II ») et s'y inscrit donc en tant qu'investisseur de référence.

À propos de Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital finance des entreprises et des projets qui offrent à la fois de solides rendements ajustés au risque et un impact social positif, en soutien des Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies. Blue like an Orange Sustainable Capital concentre principalement son activité sur le financement d'infrastructures durables, de services technologiques, d'infrastructures sociales, de l'agriculture, et de l'inclusion financière. La Société s'efforce de favoriser une croissance inclusive et durable tout en offrant des rendements financiers de marché. Les Associés Gérants (Managing Partners) de Blue like an Orange Sustainable Capital sont Bertrand Badré, Rashad Kaldany et Emmanuelle Yannakis.

