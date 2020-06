Blue like an Orange Sustainable Capital levanta más de $200 millones de financiamiento con su primer fondo, Latin America Fund I

Los fondos recaudados serán destinados a proporcionar crédito privado a empresas en América Latina para fomentar el crecimiento y el impacto social en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

LUXEMBURGO, 2 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Blue like an Orange Sustainable Capital ha cerrado su primer fondo Latin America Fund I ("El Fondo"), sumando aportaciones por más de $200 millones. El Fondo se centra en la movilización de capital privado, principalmente institucional, para América Latina, y cuenta con más de 25 inversores como Limited Partners - incluyendoAXA, HSBC, CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, SG Insurance, MACSF y varios family offices especializados en el ámbito del capital riesgo así como aquellos que son pioneros en impacto social (Sir Ronald Cohen y Ray Chambers). Además, inversores en el General Partner incluyen a Paul Polman, ex-CEO de Unilever; Alejandro Santo Domingo, empresario y filántropo; Clifford Sobel, empresario y exembajador para Estados Unidos en Brasil; así como el filántropo Jamie Cooper. Blue like an Orange Sustainable Capital también cuenta con una red internacional e interdisciplinar de asesores, la cual incluye al economista Olivier Blanchard, y al médico y antropólogo Dr. Paul Farmer.

"Nos honra administrar cada uno de los dólares que nos confía un grupo tan increíble de inversores. Sé que cada miembro de nuestro ecosistema Blue like an Orange se une a nosotros en este viaje para demostrar, tal y como como resaltan estos tiempos extraordinarios que vivimos, el importante papel que las finanzas pueden y deben jugar como una fuerza para el bien en el mundo " Bertrand Badré, socio fundador y CEO de Blue like an Orange.

El Fondo tiene un acuerdo de cofinanciamiento con el brazo de inversión en el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, a través de la cual Blue like an Orange y BID Invest trabajan conjuntamente para originar, estructurar y ejecutar transacciones, lo que permite que ambos grupos aúnen esfuerzos para movilizar aún más capital para la región. Además, tal y como la pandemia actual está mostrando, la estrecha relación con BID Invest fortalece el nexo con los gobiernos de América Latina y permite que Blue like an Orange se beneficie del profundo conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo acerca de la situación macroeconómica y política en la región.

"BID Invest se complace en seguir trabajando con Blue like an Orange", afirma James Scriven, CEO de BID Invest. "En estos tiempos extraordinarios, estamos comprometidos a apoyar a nuestros clientes América Latina y el Caribe, contribuyendo con nuestros recursos y animando a que más capital privado como el que aporta Blue like an Orange fluya a la región. Es este tipo de movilización de recursos el que hará que nuestro impacto en el desarrollo sea exponencial en estos críticos momentos".

El Fondo, que ya ha invertido más de $80 millones, proporciona crédito privado a proyectos y empresas principalmente en las siguientes áreas temáticas: acceso a finanzas, infraestructura y tecnología, agricultura e infraestructura social (salud y la educación). Hasta la fecha, BID Invest ha desplegado más de $40 millones para el financiamiento de ciertas transacciones junto con Blue like an Orange, y ambos grupos esperan invertir conjuntamente más de $50 millones adicionales para el cofinanciamiento de nuevas transacciones de deuda mezzanine en los próximos meses, lo que refleja la fuerte demanda de este tipo de capital en la región.

"La pandemia de Coronavirus nos ha recordado a todos que vivimos en un mundo interconectado, y que desafíos como la desigualdad sólo pueden superarse si los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado trabajan conjuntamente" dice Luis Alberto Moreno, presidente del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. "Felicitamos al equipo de Blue like an Orange por alcanzar este importante hito, en un momento en que el capital es tan crítico para favorecer la recuperación económica de la región".

Transacciones recientes ejecutadas por Blue like an Orange incluyen: esfuerzos para expandir el acceso equitativo al transporte, a través de la compañía de ride-hailing, Cabify; prestación de servicios de IT a pequeñas y medianas empresas y a otros grupos clave en Brasil, a través de Qintess; apoyo para incrementar el acceso a los servicios financieros y al "climate-finance" en Ecuador, a través de Produbanco, así como a la población no bancarizada en Colombia, a través de Movii. En el caso de Movii, esta compañía Fintech tiene como objetivo reducir la desigualdad en Colombia proporcionando acceso a servicios financieros a aquellos que no están bancarizados o a aquellos que cuyo acceso a servicios financieros es insuficiente, incluidos los refugiados de países vecinos, que, en la actualidad, suman más de 1,4 millones. Además, el gobierno colombiano ha seleccionado recientemente a Movii para desempeñar un papel importante en hacer llegar los fondos de ayuda a los colombianos afectados por la situación generada por COVID 19.

Blue like an Orange aplica un enfoque riguroso de "no trade-off" a la hora de invertir el capital proporcionado por sus inversores, y pone el mismo énfasis en lograr retornos financieros ajustados al riesgo y en alcanzar un claro impacto apoyando la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). En el contexto de la celebración del World Economic Forum's Annual Meeting en Davos en enero de 2020, Blue like an Orange presentó una herramienta para la medición de impacto abierta al público vinculada a los ODS de la ONU, conocida como SDG Blue.

"En lo que respecta a la inversión sostenible a largo plazo, simplemente no hay vuelta atrás", afirma Olivier Goudet, socio gerente y CEO de JAB Holding Company. "El equipo de Blue like an Orange ha logrado un resultado extraordinario en su primer esfuerzo, pero me consta que es solo el comienzo dada la inmensa necesidad de su enfoque juicioso y del capital que están aportando al mundo".

Blue like an Orange Sustainable Capital busca oportunidades para otorgar créditos a empresas y proyectos que brinden fuertes retornos ajustados al riesgo así como un impacto social positivo, apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Blue like an Orange Sustainable Capital se centra principalmente en infraestructura y tecnología, infraestructura social (salud y educación), agricultura y acceso a finanzas. La compañía se esfuerza por obtener resultados de desarrollo sostenible que fomenten un crecimiento inclusivo y sostenible sin un trade-off con respecto a las tasas de retorno financiero a nivel de mercado. Los socios fundadores de Blue like an Orange Sustainable Capital son Bertrand Badré, Amer Baig, Suprotik Basu, Rashad Kaldany y Emmanuelle Yannakis.

