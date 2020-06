Blue like an Orange Sustainable Capital lève plus de 200 millions de dollars pour son premier fonds, Latin America Fund I

Les fonds levés serviront à octroyer des crédits à des entreprises en Amérique latine contribuant à une croissance inclusive et sociale, en soutien des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

LUXEMBOURG, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- Blue like an Orange Sustainable Capital a finalisé une levée de capitaux pour son premier fonds Latin America Fund I ("le Fonds"), mobilisant un peu plus de 200 millions de dollars. Le fonds est dédié à des financements en Amérique Latine et a rassemblé plus de 25 investisseurs, majoritairement institutionnels - parmi lesquels AXA, HSBC, CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, SG Insurance ou MACSF - ainsi que plusieurs family offices, dont ceux des pionniers du capital-investissement et de l'impact social, Sir Ronald Cohen et Ray Chambers. Parmi les investisseurs dans la société de gestion figurent notamment l'ancien CEO d'Unilever, Paul Polman, l'homme d'affaires et philanthrope Alejandro Santo Domingo, l'homme d'affaires et ancien ambassadeur des États-Unis au Brésil, Clifford Sobel, ou la philanthrope Jamie Cooper. L'entreprise bénéficie d'un réseau international et très diversifié de conseillers comme l'économiste Olivier Blanchard ou le médecin et anthropologue Dr. Paul Farmer.

« Nous sommes honorés de pouvoir mobiliser au service du développement durable les fonds qui nous ont été confiés par un groupe de cette qualité. L'ensemble de l'écosystème Blue like an Orange se joint à nous, dans cette aventure, pour rappeler – et d'autant plus en cette période « extra-ordinaire » - le rôle important que la finance peut et doit jouer au service du bien commun », a déclaré Bertrand Badré, associé fondateur et Directeur Général de Blue like an Orange.

Le Fonds a signé un accord de co-financement avec IDB Invest qui, au sein du Groupe Banque Interaméricaine de Développement, a la charge de financer le secteur privé. Blue like an Orange et IDB Invest travaillent ensemble pour initier, structurer et exécuter des transactions - permettant ainsi aux deux groupes en s'appuyant l'un sur l'autre de déployer davantage de financements en Amérique Latine. En outre, comme l'atteste de nouveau la pandémie actuelle, notre engagement avec IDB facilite les relations avec les gouvernements de la région et permet à Blue like an Orange de bénéficier de leur profonde compréhension des contextes macro-économiques et politiques locaux.

"IDB Invest est heureux de pourvoir continuer à travailler avec Blue like an Orange » a déclaré James Scriven, CEO d'IDB Invest. "En ces temps extraordinaires, nous nous sommes engagés à soutenir nos clients en Amérique latine et dans les Caraïbes, à les financer et à encourager l'arrivée de plus de capitaux privés dans la région, comme ceux de Blue like an Orange. C'est une mobilisation comme celle-ci qui permettra d'accroître notre impact sur le développement et de le rendre exponentiel en ce moment critique".

Le Fonds, qui a déjà investi plus de 80 millions de dollars, octroie des crédits principalement dans les secteurs d'activité suivants : accès au financement, infrastructures durables et services technologiques, agriculture et infrastructures sociales - telles que les soins de santé et l'éducation. À ce jour, IDB Invest a déjà financé plus de 40 millions de dollars pour certaines transactions aux côtés de Blue like an Orange, et les deux groupes prévoient d'engager conjointement plus de 50 millions de dollars supplémentaires pour le co-financement de nouveaux prêts mezzanines au cours des prochains mois – reflétant ainsi la forte demande pour ce type de financement dans la région.

« La pandémie de coronavirus nous a rappelé que nous vivons dans un monde interconnecté et que les défis tels que les inégalités ne peuvent être relevés que si les gouvernements, la société civile et le secteur privé travaillent ensemble », a déclaré Luis Alberto Moreno, Président du groupe Banque Interaméricaine de Développement. « Nous félicitons Blue like an Orange d'avoir franchi cette étape importante à un moment où le capital est si essentiel pour permettre la reprise économique de la région ».

Les récentes transactions ont eu pour objectif de permettre un accès équitable au transport, par le biais de l'entreprise de transport Cabify ; de favoriser la fourniture de services informatiques aux petites et moyennes entreprises et à d'autres groupes clés au Brésil au travers de Qintess ; d'améliorer l'accès aux services financiers et au "financement vert" en Équateur via Produbanco, et de développer l'accès aux services bancaires aux personnes sous-bancarisées en Colombie par le biais de MOVii. A titre d'illustration, s'agissant de MOVii, cette Fintech ambitionne de réduire les inégalités en Colombie en donnant accès à des services financiers à une population pas ou peu bancarisée, y compris parmi les réfugiés des pays voisins qui représentent désormais plus de 1,4 million de personnes. Le gouvernement colombien a également demandé à la société de jouer un rôle important dans l'acheminement des fonds de secours aux Colombiens impacté par le COVID-19.

Blue like an Orange a fait le choix d'une approche rigoureuse et "sans compromis" pour investir le capital confié par ses investisseurs. Ainsi, la même importance est accordée à l'obtention de rendements financiers ajustés aux risques d'une part et à la contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies d'autre part. Concomitamment à la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en janvier 2020, Blue like an Orange a rendu public son outil open source de notation et de mesure de l'impact en lien avec les ODD des Nations unies - connu sous le nom de « SDG Blue ».

« Il n'y a tout simplement pas de retour en arrière lorsqu'il s'agit d'investir durablement et à long terme », a déclaré Olivier Goudet, Associé Directeur et PDG de JAB Holding. "L'équipe de Blue like an Orange a obtenu pour cette première étape un résultat extraordinaire, et je suis convaincu que ce n'est qu'un début étant donné la pertinence de l'approche et l'importance de ce type de financements pour faire face aux besoins existants dans le monde ».

À propos de Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital finance des entreprises et des projets offrant à la fois un fort rendement ajusté aux risques ainsi qu'un impact social positif en soutien des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Blue like an Orange Sustainable Capital se concentre principalement sur les infrastructures durables et les services technologiques, les infrastructures sociales (soins de santé et éducation), l'agriculture et l'accès au financement. La société s'efforce d'obtenir des résultats en matière de développement durable pour une croissance inclusive et pérenne, sans compromis sur un rendement financier de marché. Les associés fondateurs de Blue like an Orange Sustainable Capital sont Bertrand Badré, Amer Baig, Suprotik Basu, Rashad Kaldany et Emmanuelle Yannakis.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1175564/Blue_like_an_Orange_Sustainable_Capital_Logo.jpg

SOURCE Blue like an Orange Sustainable Capital