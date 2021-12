BLUE PILL / RED PILL EXPERIENCE: LA FIESTA DE MATRIX RESURRECCIONES* EN W MEXICO CITY

Para rematar esta experiencia, el artista Mach One firmó y obsequió piezas con imágenes en anaglifo 3D que creó especialmente para la ocasión, como parte del concepto artístico de Disruptor y que serán un objeto de colección anclado a esta noche inolvidable. Todo ello sirvió como set perfecto para calentar motores y disfrutar en cines del estreno de Matrix Resurrections*.

Como sucedió con la Suite de Wonder Woman 84 o el escape room de Escuadrón Suicida, este evento ideado por el equipo creativo del hotel se concibió para estrechar los lazos entre los amantes del cine y el hotel W Mexico City, quien siempre apuesta por crear nuevas formas de conexión con lo que mueve a los viajeros y visitantes locales de la Ciudad de México, uniendo sus pasiones con la cultura, el diseño, el arte y el entretenimiento globales.

*Solo en cines a partir del 22 de diciembre.

Sobre Matrix Resurrecciones

De la visionaria directora Lana Wachowski llega Matrix Resurrecciones, la muy esperada cuarta entrega de la innovadora franquicia que redefinió todo un género. La nueva película reúne a las estrellas originales, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, interpretando a los icónicos personajes que hicieron famosos: Neo y Trinity.

Lana Wachowski dirige a partir de un guion escrito por Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basada en personajes creados The Wachowskis. Los productores de la película son James McTeigue, Lana Wachowski y Grant Hill. La producción ejecutiva está a cargo de Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Karin Wachowski, Jesse Ehrman y Bruce Berman.

Presentada por Warner Bros. Pictures, en asociación Village Roadshow Pictures y con Venus Castina Productions.

Sobre Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures es una empresa filial de Warner Bros. Pictures Group, que también incluye a New Line Cinema, Warner Animation Group y las producciones cinematográficas basadas en historias de DC. Warner Bros. y sus socios, junto con los narradores más inspiradores del mundo, crean entretenimiento extraordinario para cada pantalla existente a nivel global. Warner Bros. Pictures Group ha permanecido en la primera fila de la industria cinematográfica desde su creación y continúa siendo una fuerza creativa líder al producir una de las plantillas de contenido más robustas y amplias, compuesta por estrenos en salas de cine y exclusivas para la plataforma HBO Max. A la fecha, Warner Bros. permanece como el único estudio en cruzar la línea de mil millones, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, por diecinueve años seguidos, un récord en la industria.

Sobre WarnerMedia

WarnerMedia es una compañía líder en medios y entretenimiento que crea y distribuye contenido premium y popular de una vasta diversidad de creadores y periodistas talentosos para audiencias globales a través de sus marcas de consumo, incluidas: HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC, Wizarding World, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, entre otros. WarnerMedia es parte de AT&T Inc.

