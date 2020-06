Blue Prism accroît ses revenus de 70 % grâce au cloud et conserve la confiance de ses clients

Le COVID-19 fait grimper la demande de solutions cloud et Saas et propulse la main-d'œuvre numérique de Blue Prism aux avant-postes.

PARIS, le 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Au premier semestre 2020, les revenus de Blue Prism® (AIM : PRSM) bondissent de 70 %, atteignant 68,5 millions de livres sterling. Le COVID-19 ayant précipité la nécessité stratégique de faire appel à des modèles de fonctionnement plus dynamiques et plus évolutifs, de nombreuses sociétés, notamment le NHS (le système national de santé britannique) et Utilita, ont adopté des solutions d'automatisation intelligente cloud ou SaaS afin de pouvoir réagir rapidement aux changements imprévisibles du marché. Ces résultats confirment que Blue Prism, éditeur logiciel coté en Bourse, affiche l'une des croissances du chiffre d'affaires les plus élevées du secteur au Royaume-Uni, mais aussi qu'elle est l'une des entreprises du secteur technologique britannique la plus prospère à l'export.

En « imitant » les collaborateurs humains pour automatiser les processus métier, la main-d'œuvre numérique de Blue Prism permet à plus de 1 864 entreprises de mieux se positionner face à la concurrence et de se réinventer. Ces six derniers mois, Blue Prism a vu ses revenus tirés de solutions cloud et SaaS croître à un rythme 57 % plus rapide que la moyenne des éditeurs de logiciels SaaS basés aux Etats-Unis, faisant bondir ses revenus mensuels récurrents à 11,6 millions de livres sterling, dont 98 % sont issus de clients existants.

Les investissements de l'entreprise pour se doter d'un écosystème et de capacités de pointe lui permettent de se hisser en pole position pour répondre à l'essor de la demande mondiale de solutions cloud. Grâce à ses capacités d'IA prêtes à l'emploi, Blue Prism s'impose tout naturellement comme le partenaire idéal des entreprises souhaitant élargir leur utilisation de l'automatisation intelligente à d'autres processus métier complexes.

« Ces derniers mois, nous avons constaté que les clients privilégient désormais les solutions cloud ou SaaS », analyse Jason Kingdon, président et CEO de Blue Prism. « Étant l'une des premières à avoir anticipé cette tendance, Blue Prism a investi dans des architectures cloud de référence pour optimiser les performances et ajouté des capacités SaaS à son portefeuille afin de proposer aux clients une plateforme clé en main. Cette dynamique est appelée à se renforcer tandis que nous continuons à chercher des solutions pour simplifier l'accès aux capacités d'IA et cognitives de pointe, démocratiser le recours à la main-d'œuvre virtuelle et stimuler la transformation digitale de toutes les entreprises. »

Faire face au COVID-19

Ces derniers mois, la priorité des services IT a été de mettre en place le télétravail et d'assurer la continuité des services. Le Programme d'assistance Blue Prism en réponse au COVID-19 a permis d'assurer la continuité des opérations au sein des entreprises notamment en soutenant les personnes en première ligne de l'urgence sanitaire. Lancé à la mi-mars, le programme regroupe déjà plus de 70 projets dans de multiples secteurs d'activité et a fait don de centaines d'agents virtuels (licences logicielles) et de milliers d'heures de services pour limiter les perturbations occasionnées par le COVID-19. Plusieurs de nos clients nous ont fait part de leur expérience :

« Depuis trois ans, T. Rowe Price fait de la RPA l'un des piliers majeurs de sa stratégie opérationnelle pour automatiser en masse ses processus manuels grâce à Blue Prism. Nos agents numériques traitent des dizaines de milliers de transactions par mois », explique Dominick Cipolla, directeur des opérations, responsable des plans de retraite chez T. Rowe Price. « Nous savions que la capacité de notre solution de RPA allait devoir augmenter de façon spectaculaire et rapide pour prendre en charge des volumes hors norme de demandes de retrait. Nous avons utilisé le programme de prêt de licences de Blue Prism pour renforcer nos processus de RPA existants, mais aussi pour nous doter de la capacité nécessaire pour traiter les volumes élevés de retrait. Face à cette situation inédite, le programme d'assistance nous a aidés à satisfaire aux demandes exceptionnelles des bénéficiaires. »

« La capacité de réaction et d'automatisation à un tel niveau est cruciale ; c'est ce qui nous permet d'améliorer de manière tangible le quotidien de nos épargnants », déclare Thomas Zernick, directeur du service de crédit aux petites entreprises chez First Home Bank. « Nous allons sauver environ 85 000 emplois et garantir des prêts d'une valeur totale estimée à 770 millions de dollars US. De plus, nous traitons 99 % de nos demandes de prêt le jour même. Nous utilisons aussi la RPA pour automatiser les activités en amont et en aval, de la validation des demandes à la clôture des emprunts. Nous travaillons déjà à l'automatisation du processus d'exonération de remboursement des prêts. »

Vos effectifs numériques en trois clics

Blue Prism cherche sans cesse à exploiter les efforts de recherche des entreprises les plus innovantes au monde. À cette fin, nous avons créé la plateforme Digital Exchange (DX), un « app store » offrant des capacités d'automatisation intelligente hors norme. Aujourd'hui, cette communauté regroupe plus de 80 partenaires technologiques, participants au programme TAP, qui collaborent, développent et partagent des capacités d'automatisation intelligente via la plateforme en ligne DX. Ces nouvelles capacités peuvent être ajoutées à la plateforme en trois clics, sans aucun code à écrire. Cette fonctionnalité a donné naissance à un écosystème dynamique de partenaires donnant accès à des processus d'automatisation, fonctions, connecteurs et compétences d'IA, en maintenant un niveau de sécurité élevé.

L'automatisation intelligente selon vos standards

Nos clients et prospects adoptent le cloud. Ils ont donc besoin d'une plateforme d'automatisation prête pour le cloud dont la flexibilité, l'interopérabilité et les fonctionnalités leur permettent d'accomplir tout ce qu'ils souhaitent dans le cloud. Blue Prism a fait de grands pas en avant ces six derniers mois :

L'association de partenariats cloud, d'intégrations natives hétérogènes et d'options de déploiement flexibles renforce la plateforme d'automatisation intelligente de Blue Prism pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de transformation digitale, à migrer leurs données, à utiliser l'IA et à mieux gérer leurs ressources cloud.

À propos de Blue Prism

Blue Prism a pour ambition d'équiper toutes les entreprises d'une main-d'œuvre numérique. Nous mettons au service de nos clients des solutions maximisant la collaboration humain-agent virtuel qui leur permettent de dépasser leurs objectifs et de doper leur croissance avec une agilité et une rapidité inégalées.

Déployée dans 70 secteurs commerciaux et plus de 170 pays, la solution de RPA connectée d'entreprise de Blue Prism dépasse le cadre des frontières et est plébiscitée indifféremment par les entreprises du CAC 40, du classement Fortune 500 et du secteur public. En déployant l'automatisation intelligente de façon stratégique, ces organisations créent de nouvelles opportunités et de nouveaux services tout en réalisant des gains d'efficacité équivalant à des millions d'heures de travail.

Disponible sur site, dans le cloud, dans un environnement hybride, ou en SaaS, la main-d'œuvre virtuelle de Blue Prism automatise de bout en bout des processus toujours plus complexes qui favorisent une véritable transformation numérique collaborative dans toute l'entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com, ou suivez Blue Prism sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. « Blue Prism », « Thoughtonomy », le logo « Blue Prism » et l'image de prisme sont des marques commerciales ou des marques déposées par Blue Prism Limited et ses filiales. Tous droits réservés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1194690/Blue_Prism_Cloud_Logo.jpg

Related Links

http://www.blueprism.com



SOURCE Blue Prism