Blue Prism verzeichnet 70 % Umsatzsteigerung durch das Cloud-Geschäft und eine weiterhin hohe Kundenbindungsrate

COVID-19 beschleunigt die Nachfrage nach der Digital Workforce von Blue Prism als Cloud- und SaaS-Lösung

LONDON und AUSTIN, Texas, 23. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Über die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020 gab Blue Prism® (AIM: PRSM) eine 70%ige Steigerung des Umsatzes auf 68,5 Mio. £ bekannt. Viele Unternehmenskunden, wie das staatliche Gesundheitssystem Großbritanniens, der National Health Service (NHS) und Utilita rüsteten auf ein SaaS-(Software-as-a-Service) oder cloudbasiertes Modell zur Bereitstellung intelligenter Automatisierung um. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat sich dieser strategische Fokus auf den Übergang zu dynamischeren, stärker skalierbaren Betriebsmodellen noch verstärkt und ermöglicht Unternehmen, auf unvorhersehbare Marktveränderungen schnell zu reagieren. Zudem untermauern diese Zahlen die Position von Blue Prism als ein Unternehmen mit dem schnellsten Umsatzwachstum in Großbritanniens öffentlichem Software-Sektor und zugleich einen der erfolgreichsten britischen Technologieexporte aller Zeiten.

Die Digital Workforce von Blue Prism, die Software, die menschliche Arbeitskräfte nachahmt und beliebige Geschäftsprozesse automatisieren kann, unterstützt über 1.864 Unternehmenskunden dabei, konkurrenzfähig zu bleiben und sich neu zu definieren. Während der letzten sechs Monate ist das Cloud- und SaaS-Geschäft von Blue Prism mit einer Umsatzrate von 57 % schneller als mittlere SaaS-Softwareunternehmen angestiegen. So kann das Unternehmen einen monatlich wiederkehrenden Umsatz von 11,6 Mio. £ verzeichnen und gleichzeitig seine durch Geschäfte mit Bestandskunden generierte Bruttoumsatzrate von 98 % aufrechterhalten.

Dank seiner Investitionen in die Entwicklung eines erstklassigen Cloud-Ökosystems und hochwertiger Cloud-Funktionen ist das Unternehmen an erste Stelle gerückt, um der weltweit ansteigenden Marktnachfrage nach Cloud-Lösungen nachzukommen. Der Zugang zu einsatzbereiten KI-Funktionen macht Blue Prism naturgemäß zur ersten Wahl für Kunden, die die Nutzung intelligenter Automatisierung über weitere komplexe Geschäftsprozesse hinweg erweitern möchten.

„Wir haben in den letzten Monaten eine Verlagerung zu Cloud- und SaaS-basierten Bereitstellungsmodellen beobachten können", so Jason Kingdon, Chairman und CEO von Blue Prism. „Schon frühzeitig hat Blue Prism diesen Trend erkannt und in Cloud-Referenzarchitekturen investiert, um die Leistung zu optimieren sowie SaaS-Funktionen in unser Portfolio für solche Kunden aufzunehmen, die Zugang zu einer schlüsselfertigen, als Service bereitgestellten Plattform wünschen. Im Laufe unserer Bemühungen, den Zugang zu fortschrittlichen KI-gestützten und kognitiven Funktionen zu vereinfachen, den Einsatz einer Digital Workforce zu demokratisieren und die digitale Transformation aller Unternehmen zu unterstützen, wird sich dieses Momentum nur noch verstärken."

Reaktion auf COVID-19

Geschäftskontinuität und Telearbeit sind in den letzten Monaten zu einer Top-Priorität für den IT-Bereich geworden. Das COVID-19 Response Program von Blue Prism gehört zu den Besten und unterstützt nicht nur Unternehmen bei der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität, sondern auch diejenigen, die an vorderster Front den Gesundheitsnotstand bekämpfen. Das im März eingeführte Programm umfasst bereits über 70 Projekte in mehreren Branchen und hat Hunderte von Digital Worker (Software-Lizenzen) sowie tausende Arbeitsstunden gespendet, um die durch COVID-19 ausgelösten Ausfälle zu entschärfen. Nachstehend lesen Sie einige Kommentare unserer Kunden:

„Während der letzten drei Jahre hat T. Rowe Price Robotics Process Automation (RPA) als einen zentralen Bestandteil unserer Betriebsstrategie eingesetzt, um eine große Anzahl manueller Prozesse mittels Blue-Prism-Produkten zu digitalisieren. Diese Digital Worker verarbeiten jeden Monat Zehntausende von Transaktionen", erklärt Dominick Cipolla, Leiter des Bereichs Retirement Plan Services Operations bei T. Rowe Price. „Als wir uns auf die durch den CARES Act (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act) genehmigten Rückkäufe vorbereiteten, wussten wir, dass die RPA-Kapazität innerhalb weniger Tage gesteigert werden müsse, um die erwarteten Transaktionsvolumen zu bewältigen. Wir nahmen das COVID-19-Lizenzleiheprogramm von Blue Prism in Anspruch, um die erforderliche Kapazität aufzustocken, damit unsere bestehenden RPA-Prozesse reibungslos weiterlaufen und die hohen COVID-Rückkaufvolumen unterstützt werden konnten. Das COVID-19-Lizenzleiheprogramm von Blue Prism half T. Rowe Price dabei, auf die Erfordernisse unserer 401k-Teilnehmer in dieser noch nie dagewesenen Zeit einzugehen."

„Die Fähigkeit, auf solch einem Hyperniveau reagieren und Prozesse automatisieren zu können, ist bahnbrechend und hat einen echten Unterschied im Leben der Menschen gemacht", sagt Thomas Zernick, President, SBA Lending Division, bei der First Home Bank. „Wir sind nahe daran, 85.000 Arbeitsstellen zu retten und 770 Mio. US$ garantierter Darlehen zu gewähren, wobei 99 % der Darlehen noch am Tag der Antragsstellung abgewickelt werden. Außerdem setzen wir die Technologie zur Automatisierung von vor- und nachgelagerten Aktivitäten wie Antragsbewilligung und Darlehensabschlüssen ein. Als Nächstes werden wir uns der Automatisierung des Darlehenserlass-Prozesses zuwenden."

Drei Klicks zu Ihrer Digital Workforce

Blue Prism macht sich weiterhin die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen der weltweit innovativsten Unternehmen zunutze. Der Digital Exchange (DX) des Unternehmens, ein „App-Store" für intelligente Automatisierung, vereint einige der innovativsten und bahnbrechendsten Automatisierungsfunktionen. Dieser Online-Community gehören über 50 Technologiepartner (14 Premier- und 36 Affiliate-Partner) an, die in Zusammenarbeit intelligente Automatisierungsfunktionen entwickeln, austauschen und auf DX hochladen. Diese neuen Funktionen können mit nur drei Mausklicks in die Digital Workforce von Blue Prism integriert werden – ohne dafür programmieren können zu müssen. Hieraus entsteht ein dynamisches Partner-Ökosystem, das Zugang zu Automatisierungsprozessen und -funktionen, Konnektoren sowie KI-Fähigkeiten bietet und gleichzeitig das höchste Niveau an Sicherheit aufrechterhält.

Intelligente Automatisierung – ganz nach Ihren Wünschen

Bestands- und potenzielle Kunden von Blue Prism gehen mehr und mehr in die Cloud und verlangen eine cloudfähige Automatisierungsplattform, die Flexibilität, Interoperabilität und Möglichkeiten bereitstellt, um alle gewünschten Betriebsvorgänge in der Cloud zu verarbeiten. In den letzten sechs Monaten hat das Unternehmen folgende Ziele erreicht:

Die Kombination von Cloud-Partnerschaften, unterschiedlichen nativen Integrationen und flexiblen Bereitstellungsoptionen machen Blue Prism zu einer intuitiveren und effektiveren Plattform für die intelligente Automatisierung, die Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung von digitaler Transformation, der Datenmigration, der Nutzung von KI und der besseren Verwaltung von Cloud-Ressourcen unterstützt.

Über Blue Prism

Die Vision von Blue Prism besteht darin, eine Digital Workforce für jedes Unternehmen bereitzustellen. Blue Prism möchte das Zusammenarbeitspotenzial von Menschen, die im Einklang mit einer Digital Workforce arbeiten, freisetzen, damit jedes Unternehmen seine Geschäftsziele übertreffen und bedeutungsvolles Wachstum mit beispielloser Geschwindigkeit und Agilität fördern kann.

Fortune-500-Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie andere Unternehmenskunden, die in über 170 Ländern und in 70 Handelssektoren tätig sind, vertrauen auf die Connected-RPA-Plattform von Blue Prism. Durch die strategische Anwendung intelligenter Automatisierung schaffen diese Unternehmen neue Möglichkeiten und Dienstleistungen und erzielen gleichzeitig eine enorme Effizienz, die dem Geschäftsbetrieb Millionen von Arbeitsstunden zurückführt.

Die Digital Workforce von Blue Prism ist On-Premises, in der Cloud, als Hybridvariante oder als integrierte SaaS-Lösung verfügbar und automatisiert die immer komplexer werdenden End-to-End-Prozesse, die eine echte digitale Transformation kollaborativ, bedarfsgerecht und im gesamten Unternehmen vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blueprism.com, oder folgen Sie Blue Prism auf Twitter @blue_prism und auf LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. „Blue Prism", „Thoughtonomy", das „Blue Prism"-Logo und das Prism Device sind Marken bzw. eingetragene Marken von Blue Prism Limited und seiner Vertragspartner. Alle Rechte vorbehalten.

