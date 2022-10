Los funcionarios estatales fallaron a la hora de abordar las deficiencias y desigualdades del sistema Medi-Cal en la decisión de contratación

OAKLAND, Calif., 3 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California presentó hoy una campaña pública en la que anima a los habitantes de California a expresar y hacer oír sus opiniones pidiéndole al estado que anule su fallido proceso de selección de los planes de salud para atender a los beneficiarios de Medi-Cal.

Blue Shield of California anima a los habitantes de California a expresar sus inquietudes sobre el futuro de Medi-Cal (PRNewsfoto/Blue Shield of California)

La decisión preliminar del estado pretende adjudicar los contratos a empresas nacionales con fines de lucro que están allegadas a Wall Street y carecen de compromiso con las comunidades locales. La decisión pone en riesgo el acceso a una atención de calidad para los millones de habitantes de California que dependen de Medi-Cal. Blue Shield of California ha apelado la decisión del estado, que no incluyó a ningún plan de salud no lucrativo con sede en California.

El estado tampoco ofreció oportunidades significativas para que los beneficiarios de Medi-Cal, así como los médicos y las organizaciones que atienden a las comunidades locales, participaran en el proceso.

La campaña pública incluye publicidad digital en todo el estado que destaca las consecuencias para los beneficiarios de Medi-Cal si no se revoca la decisión. También incluye un sitio web, StandUpForHealthcare.com, que ofrece información sobre la decisión y explica cómo los habitantes de California pueden responder y ayudar a sus vecinos.

En una "Carta abierta a la población de California", Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California, señaló que el histórico proceso de contratación de Medi-Cal de este año representaba una oportunidad de abordar las deficiencias y desigualdades del sistema antiguo y crear uno que fuese innovador y promoviese la igualdad en salud.

"Pero esto no ocurrió", escribió. "Esto marcó un quiebre de la confianza en aquellas comunidades cuya salud y vidas dependen de Medi-Cal. Los habitantes de California se merecen algo mejor".

Blue Shield anima a la población de California a informarse sobre esta cuestión urgente y a insistir a que el estado vuelva a tratar el proceso y tome decisiones que cubran las necesidades de los habitantes y los objetivos estatales. Aquí encontrará información de contacto.

"El estado de California emprendió esta contratación con intenciones positivas, pero el proceso final no estuvo a la altura de sus palabras", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan, una filial de Blue Shield of California que atiende a los beneficiarios de Medi-Cal. "El mensaje de esta campaña es que el estado aún está a tiempo de cambiar de rumbo y tomar decisiones que fomenten la innovación y la igualdad en materia de salud para todos".

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]





Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1913454/Blue_Shield_of_California___Medi_Cal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

SOURCE Blue Shield of California