Blue Shield of California aporta $150,000 para ayudar a combatir la pobreza, la falta de vivienda, y la inseguridad alimentaria en el Valle de San Joaquín

Los fondos benefician a organizaciones comunitarias que ofrecen a los vecinos acceso a alimentos frescos, habilidades laborales, y servicios de vivienda

OAKLAND, Calif., 15 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy el aporte de $150,000 en inversiones comunitarias en el Valle de San Joaquín a fin de fomentar la igualdad sanitaria y la salud familiar.

Seis organizaciones comunitarias de la región recibirán $25,000 cada una en beneficio de iniciativas que ofrecen alimentos frescos, capacitación laboral práctica y servicios de vivienda.

"Las necesidades básicas, como el acceso a alimentos nutritivos y a la vivienda, son fundamentales a la hora de asegurar una salud equitativa para todos", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Es un honor colaborar con las organizaciones locales y brindar nuestro apoyo a proyectos que crean comunidades más sanas. Juntos, podemos marcar la diferencia en las vidas de las personas y las familias de todo el Valle de San Joaquín".

Una de esas organizaciones no lucrativas es Kings/Tulare Homeless Alliance, un consorcio de aliados que incluye proveedores de servicios para personas sin hogar, grupos de defensa, agencias gubernamentales y persona sin domicilio fijo que colaboran para cubrir las necesidades de los sin techo en el Valle de San Joaquín.

"Con la pandemia aún en auge y la economía que no saca a toda la población de la pobreza, estos son momentos críticos", dijo Miguel Pérez, director ejecutivo de la alianza. "Estos fondos de Blue Shield nos llegan en el momento justo y nos ayudarán enormemente mientras continuamos brindando a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad los recursos que necesitan para disfrutar vidas plenas".

A continuación, la lista de las otras cinco organizaciones que recibirán el apoyo de Blue Shield.

Community Action Partnership of Kern es la agencia oficial dedicada a la lucha contra la pobreza del condado de Kern. La organización ofrece una variedad de programas en colaboración con organizaciones comunitarias locales para ayudar a la población en riesgo a combatir la inseguridad alimentaria y la desnutrición, obtener servicios para personas sin hogar y recibir servicios de desarrollo infantil y apoyo familiar.





Community Action Partnership of Madera es la agencia dedicada a la lucha contra la pobreza del condado, y brinda recursos a los residentes de ingresos bajos y moderados a través de su amplia gama de programas y recursos, incluidos refugios de emergencia, servicios para las víctimas y servicios de desarrollo infantil.





Kings Community Action Organization es la agencia designada por el gobierno federal para combatir la pobreza en el condado de Kings, y ofrece apoyo a la población con bajos ingresos mediante una gama completa de programas coordinados, incluyendo servicios para personas sin hogar, distribución de alimentos y promoción comunitaria.





Fresno Interdenominational Refugee Ministries es una organización religiosa sin fines de lucro que atiende las necesidades de más de 10,000 refugiados en el área de Fresno, ofreciéndoles recursos interculturales, consultas y derivaciones.





es una organización religiosa sin fines de lucro que atiende las necesidades de más de 10,000 refugiados en el área de , ofreciéndoles recursos interculturales, consultas y derivaciones. Fresno Metro Ministry es una organización no lucrativa dedicada a abordar los problemas sociales, económicos, sanitarios y de seguridad que sufren los niños y las familias que viven en los vecindarios que no reciben inversiones. Su objetivo es aumentar la resiliencia, la salud y la prosperidad mediante servicios que abordan la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

"Esta donación oportuna nos ayudará a reducir algunas carencias y a financiar plenamente la infraestructura necesaria para ampliar nuestros programas alimentarios locales", dijo Keith Bergthold, director ejecutivo de Fresno Metro Ministry. "Agradecemos el apoyo de Blue Shield of California".

El anuncio de hoy es el último ejemplo del apoyo continuo del plan de salud no lucrativo a las comunidades de todo el estado.

Por ejemplo, durante las Fiestas de 2021, Blue Shield of California y Blue Shield of California Promise Health Plan otorgaron más de $200,000 en ayuda financiera a más de 80 organizaciones comunitarias dedicadas a abordar la inseguridad alimentaria en toda California. Estos fondos permitieron distribuir alimentos, suministros y comidas festivas a más de 66,000 californianos y 16,000 familias.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

