Blue Shield of California aporta $300,000 en apoyo al desarrollo juvenil, la justicia social y la igualdad sanitaria en las comunidades de color

OAKLAND, Calif., 7 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy que aportará $300,000 en inversiones comunitarias a organizaciones no lucrativas dedicadas a promover la salud y el bienestar de los jóvenes y las comunidades de color. Los fondos se utilizarán para iniciativas enfocadas en el desarrollo juvenil, la justicia social y la igualdad en materia de salud.

Doce organizaciones (seis en el área de la bahía de San Francisco y seis en la región del Inland Empire en el sur de California) recibirán $25,000 cada una para una serie de iniciativas, como programas de arte, tutoría, capacitación tecnológica, vivienda y activismo en justicia social.

El anuncio coincide con el Día Nacional de la Concienciación sobre la Salud Mental Infantil, así como con el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental que se celebra durante todo mayo, y continúa la labor de BlueSky, la iniciativa de Blue Shield enfocada en la salud mental juvenil. Blue Shield creó BlueSky debido a que las enfermedades mentales juveniles son un problema urgente que requiere una intervención temprana ya que son el motivo principal de hospitalización de los jóvenes de California. Además, la mitad de todos los casos vitalicios comienzan antes de los 14 años.

"Estas organizaciones están enfrentando problemas difíciles y encontrando soluciones nuevas e innovadoras para inspirar vidas más sanas, productivas y gratificantes entre los jóvenes afroamericanos, hispanos, asiáticos y del sistema de acogida", dijo Kimberley Goode, vicepresidenta principal de Asuntos Externos de Blue Shield of California. "Como plan de salud no lucrativo cuyo objetivo es ayudar a mejorar la salud y el bienestar de toda la población de California, en Blue Shield estamos complacidos de colaborar y ofrecer nuestro apoyo".

"Las organizaciones locales no lucrativas son fundamentales para una California más sana, ya que trabajan para eliminar los obstáculos al bienestar y a las oportunidades económicas, así como para reducir el estigma en torno a la salud mental", agregó Goode. "Blue Shield seleccionó a este grupo diverso de organizaciones, que son expertos de confianza y que trabajan de forma directa en sus comunidades para fomentar un cambio significativo".

Las organizaciones que recibirán los fondos son:

Área de la Bahía de San Francisco

Región del Inland Empire

"La mayoría de los jóvenes del sistema de acogida en California no tienen ninguna fuente de ingresos cuando alcanzan cierta edad y se espera que se las arreglen solos", dijo Dontae Lartigue, director general y cofundador de Razing the Bar en San José. "Tenemos que ser directos y deliberados además de invertir tiempo en los jóvenes, del mismo modo que lo haríamos con nuestros propios hijos. Los jóvenes prosperarán cuando logremos hacer esto como comunidad y como sistema. Agradecemos el apoyo de Blue Shield que nos permitirá llegar a más jóvenes necesitados".

"Estos fondos no podían llegar en mejor momento", dijo Pepi Jackson, presidente de la Cámara de Comercio Afroamericana del Condado de Riverside, que apoya a la organización Building Resilience in African American Families. "Nos ayudarán inmediatamente a aumentar los servicios de desarrollo personal que ofrecemos a nuestros niños que viven en algunas de las comunidades más vulnerables de Inland Empire. ¡Muchas gracias, Blue Shield!".

Blue Shield participa activamente en el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental

Además de aportar fondos a estas organizaciones comunitarias, Blue Shield of California está participando en varias iniciativas durante el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental que buscan informar sobre los recursos y reducir el estigma. Las actividades incluyen:

El anuncio de hoy y el programa BlueSky son emblemáticos del compromiso con la salud mental de los jóvenes que Blue Shield of California comparte con sus aliados gubernamentales estatales y locales. Nuestras inversiones pueden actuar en coordinación con la propuesta de presupuesto estatal de $400 millones para Medi-Cal que presentó el gobernador Newsom con el fin de costear la infraestructura y la capacidad para aumentar el número de estudiantes de K-12 que reciben servicios de salud mental en las escuelas.

Desde su lanzamiento en marzo de 2019, la iniciativa BlueSky de Blue Shield ha financiado más de 6,700 sesiones de terapia psicológica para jóvenes en 20 escuelas medias y preparatorias en los condados de San Diego y Alameda, y ha posibilitado la capacitación en primeros auxilios en salud mental juvenil para más de 2,000 educadores de todo el estado.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

