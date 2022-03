Blue Shield of California aporta $37 millones a su Fundación para ayudar en la lucha contra la violencia doméstica y promover la igualdad sanitaria

OAKLAND, Calif., 7 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy su contribución de $37 millones a Blue Shield of California Foundation en apoyo a sus iniciativas que buscan poner fin a la violencia doméstica y ayudar a California a convertirse en el estado más saludable. En los últimos cinco años, el plan de salud no lucrativo aportó más de $192 millones a su Fundación.

Blue Shield of California Foundation es una organización independiente y no lucrativa que se financia íntegramente con las aportaciones de Blue Shield of California, un plan de salud no lucrativo con un estado tributario no exento cuya misión es ayudar a que toda la población de California tenga acceso a una asistencia médica de alta calidad y sosteniblemente económica. Blue Shield of California limita sus ingresos netos al 2% y ha asumido el compromiso de devolver a la comunidad y a sus clientes el dinero que gane por sobre dicho límite.

"Blue Shield of California Foundation es un recurso importante para nuestro estado ya que aborda problemas sistémicos arraigados, incluyendo el racismo y la desigualdad económica y de género, a fin de poner fin a la violencia doméstica y a las desigualdades en materia de salud", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Nos complace apoyar esa labor y apreciamos los esfuerzos de la Fundación por marcar la diferencia en la vida de las personas y las familias de toda California".

"Agradecemos sinceramente el apoyo de Blue Shield of California", dijo Debbie I. Chang, MPH, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Foundation. "Los dos últimos años han sido especialmente difíciles, sobre todo para las comunidades de color con bajos ingresos. Seguimos esforzándonos por marcar la diferencia a nivel del sistema a fin de crear cambios duraderos y sostenibles que permitan lograr la igualdad sanitaria y terminar con la violencia doméstica".

El año pasado, la Fundación otorgó 96 subvenciones por un total de $30 millones para mejorar vidas en todo el estado, desde el condado de Trinity en el norte hasta el de San Diego en el sur. Algunas de las subvenciones más destacados de la Fundación incluyen:

Una de las inversiones fundadoras en el California Black Freedom Fund, una iniciativa importante cuya meta es garantizar que las organizaciones lideradas por afroamericanos tengan los recursos que necesitan para erradicar el racismo sistémico e institucional. Su labor refleja los objetivos de la Fundación de lograr la igualdad sanitaria y terminar con la violencia doméstica, en especial para los californianos de color con bajos ingresos. El fondo se ha propuesto recaudar $100 millones en sus primeros cinco años.





Liderazgo e inversión continuos en la prevención de la violencia doméstica. Esto incluye financiar la ampliación de las iniciativas en California de Domestic Violence Housing First, un modelo innovador que utiliza asistencia monetaria flexible para evitar que las personas que sobreviven a la violencia doméstica se queden sin hogar. La Fundación también es donante fundadora de All In For Kids, un fondo que se dedica a prevenir los traumas infantiles, poner fin al ciclo de la violencia doméstica y promover la sanación durante y después de la pandemia del COVID-19.





Inversiones en iniciativas que ponen más tiempo y dinero en manos de la población con bajos ingresos de California, en particular las personas de color, así como aquellas que aumenten los salarios, beneficios y calidad laboral de los profesionales de la salud, al tiempo que mantienen la atención que brindan asequible y accesible para las personas que la necesitan.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Blue Shield of California Foundation

Blue Shield of California Foundation respalda las soluciones duraderas y equitativas para asegurar que California sea el estado más saludable y para poner fin a la violencia doméstica. Cuando colaboramos a fin de eliminar las barreras a la salud y al bienestar, especialmente para los californianos más afectados, podemos crear un futuro más justo y equitativo. Para más información, visite blueshieldcafoundation.org, inscríbase a nuestro boletín mensual Intersections y síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook.

