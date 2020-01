Blue Shield of California contribuye $20 millones en apoyo a una iniciativa del gobernador Newsom para resolver la falta de vivienda y ofrecer servicios de salud mental

OAKLAND, Calif., 17 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy una donación de $20 millones al fondo de Acceso a la Vivienda y Servicios de California que el gobernador Gavin Newsom presentó la semana pasada en su presupuesto para el período 2020-2021.

El objetivo del fondo es resolver la crisis de falta de vivienda en el estado e introducir reformas a Medi-Cal para integrar mejor la salud física y mental.

Blue Shield es una de las primeras compañías en responder a la convocatoria que presentó el gobernador a los sectores filantrópico y privado de otorgar donaciones para respaldar iniciativas vinculadas a unidades adicionales de viviendas económicas, subsidios al alquiler y servicios de ayuda para los necesitados.

"Abordar el problema de la falta de vivienda es una medida clave para garantizar la salud y el bienestar individual y familiar", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Nuestro compromiso con la salud de las familias y de las comunidades es parte esencial de nuestra misión de crear un sistema de salud no sólo digno de nuestra familia y amigos sino además sosteniblemente económico. Nos complace colaborar con el gobernador para mejorar la calidad de vida de los habitantes de California y animar a otros participantes del sector privado a sumarse a esta iniciativa".

"Ningún sector puede resolver por su cuenta la crisis de la falta de vivienda. Es nuestra responsabilidad colectiva enfrentar este problema con medidas concretas y un liderazgo intencional, y esto es exactamente lo que está haciendo el liderazgo de Blue Shield", dijo el gobernador Newsom. "Pocos días después de que anuncié la creación del fondo de Acceso a la Vivienda y Servicios de California, Blue Shield respondió de inmediato invirtiendo $20 millones para ayudar a las personas afectadas por la falta de vivienda en el estado y así brindarles acceso a viviendas y a servicios de salud. Espero que la generosidad y la compasión de Blue Shield sirvan de modelo a otros".

El anuncio de hoy es un ejemplo más de los esfuerzos de Blue Shield a la hora de apoyar a las comunidades de California. A través de la Fundación Blue Shield of California, en los últimos tres años el plan de salud no lucrativo donó más de $100 millones para luchar contra el ciclo de la violencia doméstica y asegurar que California sea el estado más saludable del país. El mes pasado, Blue Shield también presentó la iniciativa Blue Shield of California BlueSky, un esfuerzo estatal a largo plazo que se enfocará en promover la salud mental y la capacidad de recuperación de los estudiantes de California.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tributa sus impuestos, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

