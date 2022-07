Blue Shield of California contribuye más de $1.1 millones a programas de salud mental juvenil para mejorar los resultados de salud y educación

Los fondos, que se anunciaron durante el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental de las Personas BIPOC, ayudarán a las organizaciones no lucrativas a reducir la falta de igualdad en materia de salud, abogar por la atención y eliminar el estigma de las enfermedades mentales

OAKLAND, Calif., 20 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En reconocimiento al Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental de las Personas Afro Americanas, Indígenas y de Color (BIPOC, por sus siglas en inglés) que se observa en el mes de julio, Blue Shield of California anunció que contribuirá más de $1.1 millones a cuatro organizaciones que trabajan para apoyar la salud mental de los jóvenes en California. Las enfermedades mentales son la causa principal de hospitalizaciones infantiles en el estado, y la mitad de todos los casos de enfermedades mentales a lo largo de la vida comienzan antes de los 14 años.

Este apoyo forma parte de la iniciativa BlueSky de Blue Shield of California, que ofrece recursos y ayuda para los jóvenes, familias, educadores y cuidadores con el fin de fomentar el bienestar emocional juvenil. Lanzada en 2019, BlueSky colabora con el Departamento de Educación de California, así como con organizaciones comunitarias y no lucrativas, para mejorar los resultados de salud y educación de los jóvenes al garantizar su acceso a recursos de salud mental culturalmente diversos y sensibles. Con el anuncio de hoy, BlueSky ha contribuido un total de $10 millones para apoyar varios programas de salud mental juvenil en todo el estado.

"Nuestro objetivo es apoyar a los jóvenes ayudándolos a desarrollar su resiliencia y bienestar emocional para enfrentar los desafíos de la vida de forma saludable", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Precisamente, creamos BlueSky para respaldar, invertir y colaborar con organizaciones que brindan el apoyo necesario para nuestros jóvenes en toda California".

Las siguientes son las cuatro organizaciones que recibirán ayuda de BlueSky.

DoSomething.org es la principal organización mundial dedicada a los jóvenes y al cambio social. Con el apoyo de BlueSky, el grupo encuestará a los jóvenes para definir una nueva campaña educativa que los ayudará a desarrollar técnicas de activismo y ofrecerá recursos de salud mental entre compañeros. La iniciativa sigue a una colaboración anterior entre BlueSky y DoSomething.org que creó la guía de salud mental juvenil New State of Mind . La guía incluye alrededor de 75,000 consejos de adolescentes para ayudar a sus compañeros a enfrentar el aislamiento por la pandemia de COVID-19 .

. La guía incluye alrededor de 75,000 consejos de adolescentes para ayudar a sus compañeros a enfrentar el aislamiento por la pandemia de COVID-19 El programa Brother Be Well de Mental Health California, en Sacramento , ofrece apoyo para el bienestar de los varones de color mayores de 13 años. Los objetivos son reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud mental, eliminar el estigma y mejorar el bienestar y la salud mental de todos los participantes del programa. La iniciativa también incluye formación para padres y cuidadores.

, ofrece apoyo para el bienestar de los varones de color mayores de 13 años. Los objetivos son reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud mental, eliminar el estigma y mejorar el bienestar y la salud mental de todos los participantes del programa. La iniciativa también incluye formación para padres y cuidadores. Youth Power Fund es una colaboración de financiación con sede en el Área de la Bahía de San Francisco que promueve el papel de la organización de los jóvenes a la hora de fomentar la justicia y la igualdad. La ayuda de BlueSky apoyará áreas prioritarias como ofrecer salud mental, bienestar y sanación a los jóvenes y a su personal colaborador, amplificar las voces juveniles y su poder de decisión, y crear espacios seguros y receptivos para los jóvenes.

que promueve el papel de la organización de los jóvenes a la hora de fomentar la justicia y la igualdad. La ayuda de BlueSky apoyará áreas prioritarias como ofrecer salud mental, bienestar y sanación a los jóvenes y a su personal colaborador, amplificar las voces juveniles y su poder de decisión, y crear espacios seguros y receptivos para los jóvenes. Directing Change se enfoca en que los jóvenes de toda California aprendan sobre la prevención del suicidio y la salud mental para después informar a sus compañeros a través de cinematografía creativa. Por tercer año consecutivo, BlueSky ayudará a financiar el concurso cinematográfico Directing Change. El apoyo de BlueSky también ayudará a financiar las subvenciones de Directing Change a las escuelas que están creando para los estudiantes programas de cine que se enfocan en la concienciación sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Durante el año escolar 2021-22, Directing Change recibió 939 películas creadas por alrededor de 2,500 jóvenes de 135 escuelas y organizaciones comunitarias.

"La pandemia no sólo puso de manifiesto una epidemia crítica, sino que la exacerbó: el alarmante deterioro de la salud mental de los jóvenes, especialmente en las comunidades de color", dijo DeNora Getachew, directora ejecutiva de DoSomething.org. "El generoso apoyo de Blue Shield ayudará a DoSomething a equipar a sus miembros con las herramientas y recursos que necesitan para eliminar el estigma de los problemas de salud mental y abordar esta epidemia con medidas concretas".

En el último año, BlueSky y sus programas duplicaron el número de educadores capacitados para detectar las señales de alerta de problemas de salud mental en los jóvenes, ofrecieron más de 4,000 sesiones de terapia psicológica y apoyaron el desarrollo de un grupo de jóvenes de orígenes multiculturales para trabajar en el campo de la salud mental. Las nuevas contribuciones monetarias anunciadas hoy seguirán mejorando estos apoyos a la salud mental con el objetivo de reducir las desigualdades en salud.

"Compartimos una misión común con BlueSky en el servicio a los niños y hombres de color para mejorar su bienestar", dijo Kristene Smith, directora ejecutiva de Brother Be Well. "Con el apoyo de Blue Shield, los expertos de Brother Be Well podrán ampliar su alcance y normalizar el diálogo sobre la salud mental".

Otras organizaciones que reciben apoyo desde 2019 son:

Para más información sobre BlueSky, visite https://bluesky.blueshieldca.com/

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con de 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mark Seelig

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

SOURCE Blue Shield of California