Blue Shield of California Promise Health Plan aporta $520,000 para programas de salud materno-infantil en Los Ángeles y San Diego

LOS ÁNGELES y SAN DIEGO, 25 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- First 5 LA, una organización pública independiente que fomenta el desarrollo seguro y saludable de los niños pequeños y sus familias en el condado de Los Ángeles, y For The Village, una organización comunitaria no lucrativa que ofrece servicios gratuitos de doulas (asistentes de parto) y de educación para las familias del condado de San Diego, recibieron inversiones comunitarias por un total de $520,000 de manos de Blue Shield of California Promise Health Plan.

First 5 LA recibió $420,000 de Blue Shield of California Promise Health Plan para sus programas Welcome Baby y Select Home Visiting, que ayudan a mejorar los resultados de la salud materno-infantil en las comunidades multiculturales de Los Ángeles.

For The Village recibió $100,000 del plan de salud no lucrativo que ayudará a mejorar los resultados de la salud materno-infantil en las comunidades multiculturales de San Diego al ofrecer una atención culturalmente positiva, inclusiva y receptiva.

"Sabemos lo importante que es para los bebés y sus padres tener un comienzo saludable y feliz en la vida, y creemos que los servicios que ofrecen estos programas serán especialmente útiles para las comunidades de Los Ángeles y San Diego", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan.

First 5 LA

Los programas gratuitos y voluntarios de First 5 LA ofrecen intervenciones en el hospital y en el hogar para las mujeres embarazadas y en posparto, así como sus familias, y las conecta con el programa de visitas a domicilio que se adapte mejor a sus necesidades. Estos incluyen servicios como visitas prenatales y de posparto a domicilio, ayuda en el hospital después del parto a cargo de profesionales capacitados en temas importantes como las citas médicas y las vacunas para los primeros nueve meses de vida del bebé, y la identificación de síntomas de depresión y ansiedad en las madres.

Los padres primerizos también tienen acceso a herramientas educativas y recursos comunitarios para la atención médica básica, nutrición, lactancia, depresión materna, crianza positiva y mejora de la seguridad del hogar.

"Los programas de visitas a domicilio prestan servicios de prevención e intervención tempranas y han demostrado su eficacia a la hora de asegurar resultados sólidos y positivos para los niños pequeños y sus familias", dijo Diana Careaga, directora de Ayuda Familiar de First 5 LA. "Nuestra innovadora colaboración con Blue Shield Promise Health Plan aportará grandes beneficios, no sólo al plan de salud en el apoyo a los objetivos de bienestar de sus miembros, sino también a las familias que reciben estos servicios".

For The Village

En For The Village, los fondos se utilizarán para ofrecer capacitación adicional a las doulas a fin de que la organización pueda expandir su capacidad de servicio, brindar apoyo al parto y clases de educación parental, comprar artículos infantiles para los padres primerizos, y establecer un programa de ayuda durante el período posterior al parto.

Fundada en 2018, For The Village tiene como objetivo principal atender a grupos marginados como las personas de color, con bajos ingresos y familias LGBTQIA[1]. A la fecha, la organización no lucrativa ha capacitado a más de 67 doulas y ha atendido a más de 250 personas que reflejan las culturas, razas e idiomas de las comunidades de San Diego. Sabia Wade, directora ejecutiva y doula de espectro completo, fundó el grupo no lucrativo después de mudarse a San Diego en 2017 y detectar la necesidad en la comunidad de contar con una atención de doulas asequible y una educación con consciencia social sobre el embarazo.

"A medida que For The Village se fue haciendo más conocido, la demanda de nuestros servicios ha aumentado, especialmente con las complicaciones que la pandemia presentó al proceso de parto", dijo Wade. "Esta colaboración con Blue Shield Promise nos ha brindado el apoyo necesario para ofrecer más atención no sólo a los miembros de nuestra comunidad de embarazadas, sino también durante el período posparto a través de nuestro programa de acompañamiento a los padres primerizos. Estamos felices de poder seguir teniendo un impacto en nuestra comunidad gracias a esta colaboración".

Acerca de First 5 LA

Como el mayor financiador del estado para la primera infancia, First 5 LA se esfuerza por fortalecer los sistemas, los padres y las comunidades para ayudar al logro de todas las niñas y los niños en la escuela y en la vida. El objetivo de First 5 LA, una organización pública independiente, es fomentar el desarrollo seguro y saludable de los niños pequeños para que, en 2028, todos los niños del Condado de Los Ángeles entren al kínder preparados para obtener buenos resultados en la escuela y abrirse camino en la vida. Más información en www.first5la.org. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.

Acerca de For The Village

For The Village es una organización de justicia reproductiva fundada en 2018 que ofrece servicios gratuitos de doula a las familias del condado de San Diego guiados por sus tres principios: apoyar, educar y empoderar. Creada en respuesta a la necesidad de contar con una atención de doulas asequible y una educación con conciencia social, For The Village (FTV) existe para atender a la población del condado de San Diego, principalmente las personas de color, LGBTQIA y las familias con ingresos bajos.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O siga al plan de salud en LinkedIn, Twitter o Facebook.

1 Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y/o personas que cuestionan su sexualidad, y asexuales y/o aliados

