Blue Shield of California Promise Health Plan ofrece a los jóvenes del sur de Los Ángeles acceso a terapia artística comunitaria

LOS ÁNGELES, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "Habla de la vida", "Comparte la vida" y "Vuela alto" son algunos de los mensajes positivos en un colorido mural que recientemente pintaron varios estudiantes en riesgo de escuelas secundarias y preparatorias del sur de Los Ángeles junto al artista comunitario Moses Ball.

El Programa de terapia artística comunitaria de Blue Shield Promise tuvo una duración de 8 semanas y se llevó a cabo en colaboración con Boys & Girls Clubs of Metro Los Angeles, Challengers Clubhouse y Wellnest (previamente conocido como Los Angeles Child Guidance Clinic). El proyecto ayuda a los jóvenes de la zona a tratar los traumas cotidianos que enfrentan en sus vidas usando su creatividad para participar en el diseño de un mural basado en sus sueños y aspiraciones.

Todas las semanas, trabajadores sociales y especialistas en salud mental de Blue Shield Promise y Wellnest acompañaron al reconocido artista Ball mientras animaba a los jóvenes de 11 a 17 años a usar su creatividad al participar en el programa. El arte se utilizó como una herramienta para ayudar a los participantes del programa a compartir sus sentimientos y hablar de temas difíciles en un espacio seguro y positivo. Como parte del programa, se pintó un mural titulado "Promise" en una pared de 20 por 60 pies fuera del campo de juego del Boys and Girls Challengers Clubhouse.

El diseño sobre una pared color azul vivo representa los rostros de los niños y sus sueños ocupacionales para el futuro. Por ejemplo, una joven admiradora de la aviadora Bessie Coleman luce un uniforme de piloto con la imagen de un avión que despega detrás de ella. Otra imagen muestra a una joven rapera inspirada por la música y la labor comunitaria de Nipsey Hussle.

"La visión para la creación del mural fue reparar el dolor de los problemas que enfrentan los jóvenes y, a su vez, fomentar los sueños que aún viven dentro de ellos", dijo Ball.

"Es una gran satisfacción guiar a los jóvenes tanto artísticamente como en la vida", dijo Ball. "Espero inspirar a la próxima generación para que se conviertan en muralistas de Los Ángeles y embellezcan la comunidad. Gracias al apoyo de Blue Shield Promise en la forma de recursos y personal, pude dedicarme de lleno a la instrucción artística y a la orientación de estos jóvenes, quienes participaron activamente en la creación del mural".

"Cada vez que vengo al centro y miro el mural, siento un gran orgullo de saber que ayudé a pintarlo", dijo Brailyn (12 años), miembro de Boys & Girls Clubs Challengers Clubhouse.

El mural forma parte del Programa de terapia artística comunitaria, que incluye orientación de capacitados profesionales en salud mental. El objetivo es ayudar a los jóvenes en riesgo a expresar sus emociones de una forma invisible, así como ayudarlos a entablar vínculos con otras personas. Este programa permite a los jóvenes que están enfrentando una crisis física, emocional o mental aumentar su capacidad de explorar, descubrir e interpretar la realidad en un espacio seguro.

"En Blue Shield Promise estamos comprometidos a invertir en las comunidades de nuestros miembros a fin de asegurar que tengan todas las oportunidades para disfrutar una vida saludable y vibrante", dijo el Dr. Greg Buchert, presidente y director ejecutivo de Blue Shield Promise. "Estamos muy complacidos de que Boys and Girls Clubs of Metro Los Angeles y Wellnest se hayan sumado a nuestras iniciativas para desarrollar programas comunitarios como la terapia artística juvenil que se enfoca en cubrir las necesidades de salud de los jóvenes a través del arte y la participación".

"Este fue un programa excelente para nuestros jóvenes ya que les brindó una oportunidad que podrán disfrutar en los próximos años con la creación de este colorido mural nuevo en el Challengers Club", dijo Calvin Lyons, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs of Metro Los Angeles. "Estamos orgullosos de nuestra colaboración con Blue Shield Promise y Wellnest, quienes entienden las necesidades de las comunidades saludables y ofrecen su tiempo y recursos para aumentar la autoestima y la seguridad de los niños a través de la terapia artística".

Al comentar sobre el poder del arte, Charlene Dimas-Peinado, presidente y directora ejecutiva de Wellnest agregó: "Sabemos que el arte puede utilizarse para comprometer, educar, expresar emociones fuertes y fomentar el pensamiento creativo y la resolución de problemas, todo lo cual puede contribuir a su futuro logro. Es un honor colaborar en este programa que ofrece a estos jóvenes dichas herramientas".

Acerca de Blue Shield of California y de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California es un miembro independiente no lucrativo de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 6,800 empleados, más de $20 mil millones en ingresos anuales y 4.3 millones de miembros. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud en California.

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California que ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO, y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus casi 500,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Boys and Girls Clubs of Metro Los Angeles

La misión de Boys and Girls Clubs of Metro Los Angeles (BGCMLA) es ayudar a todos los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, a alcanzar su potencial máximo como ciudadanos productivos, solidarios y responsables. Comprometidos con el impacto sostenible, BGCMLA cuenta con cinco sitios y es el resultado de una alianza que desde 1960 unificó a los Boys and Girls Clubs ubicados en los vecindarios más vulnerables de Los Ángeles, incluyendo Challengers, Watts/Willowbrook, Bell Gardens, Jordan Downs y Nickerson Gardens. BGCMLA ofrece programas reconocidos a nivel nacional en tres áreas centrales para garantizar el logro y la capacitación de los jóvenes y sus familias: logro académico, buen carácter y ciudadanía y estilos de vida saludables.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.bgcmla.org.

Acerca de Wellnest (previamente conocido como Los Angeles Child Guidance Clinic)

Wellnest (previamente conocido como Los Angeles Child Guidance Clinic) es un proveedor nacionalmente reconocido de servicios de salud mental innovadores, holísticos y basados en las investigaciones para niños y adultos jóvenes de Los Ángeles. Durante 94 años, hemos ayudado a las familias más necesitadas en comunidades históricamente desatendidas a través de nuestra misión de aportar un enfoque holístico al bienestar emocional, ofreciendo esperanza, recuperación y oportunidades a los niños, adultos jóvenes, familias y comunidades a las que atendemos. Nuestro compromiso se mantiene firme conforme iniciamos nuestro segundo siglo de servicio.

Con un presupuesto operativo de $23 millones, nuestro personal altamente capacitado brinda a los clientes una amplia gama de servicios, incluyendo prácticas reconocidas a nivel nacional, basadas en pruebas científicas y enfocadas en el tratamiento de los traumas. Los programas de Wellnest se brindan en cuatro centros comunitarios, 34 sitios escolares (7 chárter), cuatro oficinas, una instalación ubicada en un centro de salud aprobado por el gobierno federal y directamente a los clientes a través de programas en el campo. Wellnest ayuda anualmente a más de 4,000 niños, jóvenes y familias conforme alcanzan sus objetivos en la escuela, entablan vínculos saludables y disfrutan de un nuevo bienestar emocional.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

323-827-6104

media@blueshieldca.com

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California