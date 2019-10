BlueBee crée un centre de données en Chine continentale, étendant la couverture mondiale de sa plateforme de données génomiques

RYSWICK, Pays-Bas, 9 octobre 2019 /PRNewswire/ -- BlueBee, un prestataire mondial de solutions bio-informatiques, étend ses activités de données à la Chine continentale pour satisfaire les besoins de traitement des données génomiques, en conformité avec le Ministère chinois de la santé et des technologies. Cette démarche stratégique servira les clients existants et futurs de BlueBee intégrant des solutions de données bio-informatiques avec leurs instruments analytiques, leur technologie d'analyse des omiques ou leurs services de laboratoire à rendement élevé. BlueBee prévoit, grâce à cet investissement, une croissance mutuelle de BlueBee et de ses clients partenaires du fait de la demande immédiate de sa clientèle actuelle et de la croissance prévue du marché chinois de la génomique.

De nombreuses régions géographiques exigent que les renseignements personnels sur la santé, dont les données génomiques et les données d'identification personnelles, ne dépassent pas la frontière régionale. C'est pour cela que BlueBee poursuit la mise en place de son infrastructure mondiale pour les données sanitaires relatives aux omiques. Actuellement, la plateforme de génomique BlueBee fonctionne dans plus de 50 pays et, au-delà, dans pratiquement n'importe quelle « région » définie sur demande. Les régions géographiques autorisées à ce jour comprennent : en Europe : France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Italie, Danemark, Finlande ; sur le continent américain : États-Unis, Canada, Brésil ; et en Asie-Pacifique : Chine, Australie, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan.

Une seule solution de données BlueBee peut englober un nombre illimité de zones géographiques différentes, tout en respectant la résidence et la conformité des données régionales. Cela inclut une couche d'orchestration à guichet unique, présentant une vue globale et centralisée de toutes les activités de données sur la plateforme BlueBee. Autrement dit, les activités réparties d'un prestataire mondial d'analyses ou de services peuvent être accessibles en temps réel depuis pratiquement n'importe quel point du globe.

« Nous avons été amenés à mettre en place notre centre de données en Chine continentale pour satisfaire les exigences de nos clients partenaires », a déclaré Hans Cobben, le PDG de BlueBee. « Être au service de la communauté mondiale reste le cœur de notre mandat, c'est pourquoi nous avons mis au point une solution technologique qui est littéralement capable de servir, sur demande, la population chinoise—à savoir un cinquième de la population mondiale, tout en respectant les exigences de conformité des données. Nous sommes désormais en position de force avec des projets prometteurs cherchant à lancer des analyses moléculaires commerciales ou des offres de services en Chine à l'aide d'une solution intégrée d'analyse de données », a-t-il ajouté.

À propos de BlueBee

BlueBee offre une plateforme mondiale de bio-informatique permettant d'aller de l'échantillon aux connaissances aux fins d'analyse de données génomiques ou multiomiques. BlueBee configure des solutions de données commerciales adaptées aux besoins de ses clients partenaires d'activités interentreprises, en vue de satisfaire les exigences suivantes : 1) offres de conformité en matière de santé, dont HIPAA (États-Unis), HDS/ASIP (France), NEN 7510 (Pays-Bas), NHS-IGSOC (Royaume-Uni) et d'autres exigences de conformité sanitaire mondiale ; 2) réglementations de protection des données, dont le RGPD ; et 3) certifications en sécurité et qualité des informations, dont ISO 27001 et une option pour la gestion de la qualité ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. BlueBee dessert les prestataires de services et d'analyses moléculaires dans les domaines du diagnostic clinique, de la thérapeutique et de la recherche, dont la vocation commune est d'alimenter la médecine de précision. Les solutions logicielles de BlueBee sont disponibles dans le monde entier, y compris et depuis peu, en Chine continentale.

Pour rester au fait de l'actualité de BlueBee, suivez @bluebeegenomics sur Twitter et LinkedIn.

Contact :

Michelle Garred

Présidente adjointe, Marketing mondial

Courriel : michelle.garred@bluebee.com

+1-844-662-3511

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/951551/BlueBee_Logo.jpg

SOURCE ANP Pers Support Benelux BV