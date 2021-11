Bluesail Medical présente ses produits innovants au MDEDICA 2021 à Düsseldorf

DUSSELDORF, Allemagne, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Bluesail Medical Co., Ltd (« Bluesail Medical »), une entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux avec une gamme complète de consommables de faible, moyenne et haute valeur, a lancé sa nouvelle série de produits innovants le 15 novembre lors du MEDICA 2021 à Düsseldorf, un salon médical de renommée mondiale en Allemagne.

Bluesail Medical présente ses produits phares dans quatre secteurs : gants en nitrile, produits cardiovasculaires, agrafeuses endoscopiques électriques et trousses de premiers secours au salon médical.

En tant que plus grand fabricant de gants médicaux, Bluesail Medical a mis en place des lignes de production automatiques dans des usines sans personnel dans différentes villes de Chine. Bluesail Medical a déclaré qu'elle devrait produire environ 52 milliards de paires de gants médicaux cette année, pour répondre à la demande mondiale.

Selon le rapport de production de la Chine sur les produits de protection contre la COVID-19 publié l'an dernier, la Chine a exporté environ 70,6 milliards de masques faciaux, 340 millions de combinaisons de protection et 115 millions de lunettes de protection dans 200 pays et régions de mars à mai 2020. En tant que pionnier des produits de protection médicale, Bluesail Medical a évidemment joué un rôle très actif dans la lutte contre la pandémie pour aider le monde.

Bluesail Medical se concentre sur le secteur des dispositifs médicaux depuis des décennies. Outre les gants, l'entreprise apporte également des produits cardiovasculaires innovants au salon professionnel en Allemagne, notamment son produit phare BioFreedom™, un stent largement recommandé par de nombreuses institutions médicales européennes.

La société basée en Chine a terminé l'acquisition de la société suisse NVT AG en 2020, apportant la technologie innovante pour l'implantation transcathéter de valvule aortique (TAVI). Bluesail Medical a vendu ses stents à plus de 90 pays à travers le monde et a soutenu jusqu'à 6 millions de cas de procédures d'implantation à ce jour.

Sur le site Web de l'entreprise, Bluesail Medical se positionne comme un fabricant de dispositifs médicaux de premier plan en Chine, avec une vision mondiale, et comme producteur de produits innovants qui dépassent les exigences en matière de normes internationales.

Ces dernières années, Bluesail Medical a considérablement investi dans la création de centres de recherche et développement (« R&D ») à travers le monde et dans la constitution d'une solide équipe de R&D. Un système mondial de R&D ouvert 24 h/24 a été mis en place, avec plus de 1 000 employés de R&D à l'étranger.

Alors que de plus en plus d'entreprises chinoises élargissent leurs activités à l'étranger, le monde change l'image des produits chinois en les libellant « Créé en Chine » plutôt que « Fait en Chine ». Bluesail Medical est, sans aucun doute, engagée à devenir une entreprise unique en son genre.

SOURCE Bluesail Medical Co., Ltd