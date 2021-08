Blueshift annonce une expansion mondiale

La plateforme Blueshift SmartHub CDP a été adoptée par les grandes marques mondiales, notamment LendingTree, Discovery Inc., Udacity, et BBC entre autres. Il a été démontré dans une étude récente menée par Forrester Research qu'elle fournissait 781 % de retour sur investissement. Blueshift a été nommée récemment aux Fast 500 Technology Awards de Deloitte , qui dressent la liste des entreprises technologiques qui connaissent la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Blueshift a été reconnu comme un leader dans les catégories CDP et Automatisation du marketing par G2.com.

Basé à Londres, Stuart Gordon supervisera les efforts d'expansion de Blueshift au Royaume-Uni et en Europe. Il a auparavant occupé des postes de direction chez iAdvize, Koomo et Certona. Blueshift permet aux marques européennes d'activer leurs données clients en toute confiance et annonce également que les nouveaux clients auront la possibilité d'héberger leurs données en Europe.

Sumit Ramchandani, qui dirigera les efforts d'expansion de Blueshift dans la région de l'Asie-Pacifique, sera basé à Singapour. Avant de rejoindre à Blueshift, Sumit Ramchandani était PDG d'Air Asia Media et a occupé des postes de direction chez Leo Burnett, Ebay et Macy's.

Blueshift travaille actuellement avec plusieurs entreprises à croissance rapide en Europe et dans la région Asie-Pacifique, dont Discovery Inc, Paypal, Groupon et bien d'autres. Lors d'une conversation récente avec Stuart Gordon au sujet de l'utilisation des données des clients pour renforcer l'engagement, Fredrik Salzedo, le responsable en charge de la fidélisation chez Discovery, a déclaré : « Blueshift a multiplié par 3 notre engagement de présentation en personnalisant le contenu à un niveau 1:1. »

« Alors que les marques du monde entier ressentent de plus en plus l'urgence d'une transformation numérique, nous avons vu une excellente occasion de présenter la plateforme SmartHub CDP aux régions Europe et Asie-Pacifique », a déclaré Vijay Chittoor, cofondateur et PDG de Blueshift. « La grande expertise et les antécédents impressionnants que Stuart Gordon et Sumit Ramchandani apportent à Blueshift s'harmonisent parfaitement avec notre mission, et nous sommes ravis de les accueillir en cette période de croissance explosive. »

À propos de Blueshift

Basée à San Francisco, Blueshift aide les marques à offrir des expériences pertinentes et connectées lors de chaque interaction client. La plateforme Blueshift SmartHub CDP utilise une technologie d'IA brevetée pour unifier, informer et activer l'intégralité des données client sur tous les canaux et applications. Grâce à des données unifiées, à une orchestration omnicanale, à une prise de décision intelligente et à une échelle inégalée, Blueshift offre aux marques tous les outils dont elles ont besoin pour offrir des expériences 1:1 en temps réel tout au long du parcours client.

L'entreprise est soutenue par des investisseurs de capital-risque de premier plan, notamment Fort Ross Ventures, Avatar Growth Capital, SoftBank Ventures Asia, Storm Venture Partners et Nexus Venture Partners. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site : blueshift.com.

