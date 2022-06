BLUETTI EP500Pro Solargenerator mit LiFePO4-Akku für längere Lebensdauer

Vor dem Kauf eines Solargenerators sollte die Akkuchemie zweifelsohne die erste Priorität sein, die es zu berücksichtigen gilt. Wie alle neuen Produkte, die BLUETTI in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, ist auch der EP500Pro mit den innovativen LiFePO4-Akkuzellen ausgestattet und hebt sich damit von einer Vielzahl von Wettbewerbern ab. Scrollen Sie nach unten für die Übersichten über LiFePO4-Akkus.

Was Sind LiFePO4-Akkus ?

LiFePO4(LFP) steht für Lithiumeisenphosphat und wurde 1996 erfunden. Es bietet die beste elektrochemische Leistung, einen geringeren Widerstand und ist eines der sichersten und stabilsten Kathodenmaterialien.

Langer Lebenszyklus

Thermische Stabilität

Höhere Strombelastbarkeit

Zusätzliche Sicherheit

Aufladen & Entladung

Beim Laden und Entladen der EP500Pro bewegen sich die Lithium-Ionen des LiFePO4 zwischen der Kathode und der Anode hin und her, um eine elektrische Ladung zu erzeugen, so dass die Akkuzellen einen stabilen und sicheren Energiefluss an die Geräte abgeben können.

LiFePO4-Akkus vs. NCM- und Lithium-Ionen-Akkus

Sehen Sie die Vergleichstabelle von BLUETTI , Mitbewerberprodukt J und Mitbewerberprodukt E.

Hersteller Akkuchemie Kapazität Lebenszyklen Kosten BLUETTI LiFePO 4 2000 Wh 3500 1799 $ Wettbewerberprodukt J Lithium-Ionen 1534 Wh 500 1599 $ Wettbewerberprodukt E NCM 2016 Wh 800 1899 $

Berechnen Sie anschließend die Stromgestehungskosten (LCOS) in USD/Wh.

LCOS = Vorlaufkosten / (gesamte kWh-Kapazität x (DoD %) x Zyklusdauer)

BLUETTI

1799 $ / (2 kWh x 0,9 x 3500) = 0,285 $ pro kWh

Wettbewerberprodukt J

1599 $ / (1.5 kWh x 0,8 x 500) = 2,67 $ pro kWh

Wettbewerberprodukt E

1899 $ / (2 kWh x 0,8 x 800) = 1,48 $ pro kWh

Das oben genannte LCOS enthält auch andere Komponenten wie den Laderegler und den Wechselrichter, die in den Anschaffungskosten enthalten sind.

Warum sind LiFePO4-Akkus perfekt für Solargeneratoren?

Leichtgewicht

Powerstationen mit LiFePO4-Akkus sind leicht und einfach zu transportieren. Der BLUETTI EP500Pro wiegt nur 76 kg (167 lbs.), was bei einer Kapazität von 5100 Wh nichts bedeutet.

Lange Lebensdauer

LiFePO4-Akkus bieten eine lange Lebensdauer und können mehr als 6000 Mal aufgeladen werden, bevor sie 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität erreichen.

Hoher Wirkungsgrad

Im Allgemeinen können LiFePO4-Akkus über 90 % ihrer Kapazität hinaus entladen werden, so dass die Solargeneratoren auf möglichst kleinem Raum optimal genutzt werden können.

Keine Instandhaltungskosten

Der EP500Pro ist dank der hochwertigen LFP-Akkus wartungsfrei. Die Kunden können ihn aufladen und entladen, ohne etwas zu tun, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Sicherheit

LiFePO4-Akkus sind in einem luftdichten Aluminiumgehäuse untergebracht, das Druckschwankungen, Durchstößen und Stößen standhält, wodurch sie wesentlich sicherer sind als andere NCM-Akku.

Extreme Temperaturwiderstandsfähigkeit

Die Temperatur ist für die Akkuleistung sehr wichtig. Der EP500Pro funktioniert auch unter extremen Bedingungen (-4 bis 104 °F/-20 bis 40 °C).

Abschließende Überlegungen

Wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren und zuverlässigen Solargenerator sind, sind alle BLUETTI-Powerstationen, die mit der neuesten LFP-Technologie ausgestattet sind, die beste Wahl. Neben dem EP500Pro sind die Modelle AC200MAX und AC300 ebenfalls besonders empfehlenswert, da sie auch unglaubliche Energie liefern können, wo immer Strom benötigt wird.

