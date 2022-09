BLUETTI lance l'AC500 pour atténuer la crise énergétique

BERLIN, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours des dernières années, une large gamme de stations électriques a été introduite afin de redéfinir la manière de capter, stocker et redistribuer les sources d'énergie renouvelables. Elles sont devenues populaires et sont largement utilisées dans les situations d'urgence, les aventures en plein air, les voyages en camping-car et autres activités hors réseau.

image_1 image_2 a

Une enquête menée par le site de comparaison Uswitch suggère que de nombreuses personnes sont déjà en retard dans le paiement de leurs factures d'énergie, le montant total des dettes étant trois fois plus élevé qu'en septembre de l'année dernière. Près d'un quart des foyers doivent 206 £ en moyenne, selon une enquête menée auprès de 2 000 personnes.

Les factures énergétiques moyennes ont atteint des sommets et devraient encore augmenter cet hiver. Il est grand temps de trouver des solutions à long terme et d'améliorer le soutien aux personnes qui doivent faire face au prix de l'énergie.

Une nouvelle ère de générateurs

La présence de générateurs solaires modifie progressivement la façon dont les gens accèdent à l'énergie verte et propre. Par rapport aux générateurs conventionnels alimentés au gaz ou aux combustibles fossiles, les générateurs solaires ne produisent pratiquement pas de fumées, de bruit ou d'autres émissions nocives.

La collecte de la lumière du soleil par des panneaux solaires et sa conversion en électricité stockable dans des batteries constituent une solution économique pour utiliser une énergie durable tout en réduisant l'empreinte carbone sur notre planète.

Un générateur solaire peut être coûteux à l'achat, mais l'approvisionnement en énergie gratuite et illimitée du soleil peut permettre de le rembourser à long terme.

Générateurs solaires hautement recommandés

La station BLUETTI EP500Pro , équipée d'une batterie LiFePO4 sûre et durable de 5 100 Wh et d'un formidable onduleur CA à onde sinusoïdale pure de 3 000 Watts (6 000 W en cas de surtension), est une incroyable station électrique permettant de desservir presque 99 % des appareils électriques en cas d'urgence pendant quelques jours. L'onduleur MPPT intégré lui permet de se recharger de 0 à 80 % en 2 heures, simplement grâce au soleil. Préparez-vous à chauffer votre maison l'hiver prochain.

Un autre générateur solaire sur le point d'arriver sur le marché européen est le pack BLUETTI AC500+B300S . L'AC500, le générateur le plus puissant jamais fabriqué par BLUETTI, l'emporte sur tous les autres générateurs de ce type sur le marché. Il est 100 % modulaire et compatible avec 6 packs de batteries d'extension B300S pour augmenter la capacité globale de 18 432 Wh, ce qui en fait une source d'alimentation de secours fiable partout et à tout moment.

Les consommateurs peuvent faire fonctionner des appareils à haute puissance grâce à un onduleur sinusoïdal pur de 5 000 W (10 000 W en cas de surtension). Vous subissez la crise énergétique et des factures d'électricité élevées ? La merveille de puissance AC500 représente le début d'une nouvelle ère d'indépendance énergétique. Vous n'aurez plus besoin de dépendre entièrement du réseau électrique et ne vous inquiéterez plus de la pénurie d'électricité.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous et pour le monde entier. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de BLUETTI https://www.bluettipower.eu/pages/solar-generator-vs-fuel-generator

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897246/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897247/image_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpg

SOURCE BLUETTI