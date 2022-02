BlueVoyant réalise une levée de fonds de 250 millions de dollars en série D dirigée par Liberty Strategic Capital

La demande de solutions de cybersécurité de BlueVoyant génère une croissance à trois chiffres

NEW YORK, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- BlueVoyant, une plateforme de cyberdéfense interne et externe de premier plan, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série D. Liberty Strategic Capital, une société de capital-investissement fondée et dirigée par l'ancien secrétaire américain au Trésor, Steven T. Mnuchin, a dirigé le cycle de financement de 250 millions de dollars avec la participation de nouveaux investisseurs et des investisseurs existants, dont ISTARI (une société Temasek), Eden Global Partners (une société d'investissement en capital de croissance basée à New York) et 8VC, entre autres. La société de courtage affiliée d'Eden, Eden Global Capital Partners, a agi en tant que conseiller stratégique et Morgan Stanley en tant que co-agent de placement pour ce tour de table. Le secrétaire Mnuchin rejoindra le conseil d'administration de BlueVoyant.

Cet investissement permettra à la société de continuer à renforcer ses capacités techniques avancées, d'accélérer son expansion mondiale et de s'appuyer sur 2021, une année record , qui a connu une dynamique de croissance à trois chiffres, des acquisitions clés et une augmentation de 80 % du nombre de clients. En outre, en 2021, la société a renforcé son empreinte mondiale en s'implantant dans plus de 10 pays. Depuis 2018, BlueVoyant connaît une croissance de ses revenus récurrents annuels de 117 % en moyenne.

« Lorsque nous avons lancé BlueVoyant, nous savions que la cybersécurité devenait rapidement l'une des menaces les plus importantes auxquelles les entreprises et les agences gouvernementales sont confrontées, et que notre équipe était particulièrement bien préparée pour y faire face, a déclaré Jim Rosenthal, PDG de BlueVoyant. « En un peu plus de quatre ans, nous sommes passés à plus de 560 employés et avons gagné la confiance de plus de 700 clients. La demande du marché que nous observons est énorme et nous voyons cette tendance s'accélérer à mesure que les professionnels de la sécurité se tournent vers nos solutions de cybersécurité basées sur les résultats. »

Tom Glocer, président exécutif et cofondateur de BlueVoyant, a déclaré : « En tant que directeur principal de deux entreprises du Fortune 100, je constate la demande croissante de solutions de cybersécurité avancées. Cette demande ne fera que croître dans les années à venir, et BlueVoyant est particulièrement bien équipée pour répondre aux besoins internes et externes des organisations, grandes et petites. »

En dépit de l'éventail exhaustif d'outils de cybersécurité disponibles sur le marché, les cyberdéfenseurs continuent de se battre pour empêcher leurs adversaires de voler leur propriété intellectuelle et les données de leurs clients, de prévenir les attaques par ransomware et de maintenir le fonctionnement de leurs réseaux et de leurs systèmes commerciaux. L'équipe de renom de BlueVoyant est issue de certains des environnements de cyberdéfense les plus avancés au monde, notamment des agences gouvernementales, des organismes de défense et des entreprises stratégiques.

La vision de BlueVoyant est de donner aux cyberdéfenseurs un avantage sur les attaquants en leur fournissant la technologie, la télémétrie et l'expertise nécessaires pour se défendre contre les cyberattaques sophistiquées. L'approche de l'entreprise est axée sur les résultats et sa technologie est spécialement conçue pour faire converger les capacités de cybersécurité internes et externes et constituer une plateforme unique et unifiée. Le tout soutenu par des experts chevronnés en cybersécurité qui savent mettre en œuvre des stratégies de déploiement, de défense et de réponse.

« À mesure que les cyber-menaces augmentent, BlueVoyant s'est positionnée comme un leader différencié dans la gestion de la détection et de la réponse, la gestion des cyber-risques par des tiers, la protection contre les risques numériques et les services professionnels de cybersécurité, a déclaré le secrétaire Mnuchin. « Nous sommes ravis de nous associer à BlueVoyant et à son équipe de direction de premier plan alors qu'ils continuent à stimuler la croissance sur ce marché essentiel et en pleine expansion. »

BlueVoyant entend poursuivre l'expansion de ses principales lignes d'activité, qui comprennent :

À propos de BlueVoyant

Chez BlueVoyant, nous sommes conscients qu'une cybersécurité efficace nécessite une prévention et une défense actives au sein de votre organisation et de votre chaîne d'approvisionnement. Nos données, analyses et technologies exclusives, associées à une expertise approfondie, constituent un multiplicateur de force pour sécuriser l'ensemble de votre écosystème.

Précision. Capacité d'action. Rapidité d'exécution. Évolutivité.

Fondée en 2017 par d'anciens responsables cybernétiques de Fortune 500 et du gouvernement, BlueVoyant possède son siège social à New York et dispose de personnel à Washington, dans le Maryland, à San Francisco, en Israël, aux Philippines, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, en Australie, en Hongrie, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Danemark, au Salvador, en Colombie, au Mexique et au Panama. Consultez le site www.bluevoyant.com .

À propos de Liberty Strategic Capital

Liberty Strategic Capital est une société de capital-investissement basée à Washington, D.C., qui se concentre sur les investissements stratégiques dans la technologie, les services financiers et les technologies financières, ainsi que les nouvelles formes de contenu. La société a été fondée en 2021 et est dirigée par l'ancien secrétaire au Trésor Steven T. Mnuchin. Le portefeuille de Liberty comprend des investissements importants dans les entreprises technologiques de cybersécurité Cybereason et Contrast Security, ainsi qu'un investissement dans l'entreprise de technologie satellitaire Satellogic.

L'investissement dans BlueVoyant sera le quatrième investissement de Liberty Strategic Capital depuis sa création au début de l'année dernière. En tant que secrétaire au Trésor et membre du Conseil de sécurité nationale, le secrétaire Mnuchin a contribué à façonner l'approche du gouvernement américain face aux cyber-menaces, notamment en supervisant la conception de nouvelles sanctions économiques visant les cyber-attaquants iraniens, russes et nord-coréens et les cybercriminels transnationaux, et en utilisant les pouvoirs de sanctions pour lutter contre les attaques par ransomware. Le secrétaire Mnuchin était également le principal responsable du gouvernement américain en matière de cybersécurité dans le secteur des services financiers. À ce titre, il a travaillé directement avec les principaux régulateurs américains et les dirigeants des plus grandes institutions financières américaines sur la préparation à la cybersécurité, la coordination réglementaire et la réponse aux incidents. De plus, le secrétaire Mnuchin a dirigé la modernisation de la technologie et de la sécurité des données au sein de l'Internal Revenue Service afin de mieux protéger la plus grande collection de données financières personnelles sensibles du pays.

Le directeur général de Liberty, Michael D'Ambrosio, ancien directeur adjoint des services secrets des États-Unis ayant une grande expérience des questions de sécurité nationale, a joué un rôle clé dans cet investissement. M. D'Ambrosio jouera un rôle de premier plan dans les efforts de Liberty pour fournir une assistance stratégique à BlueVoyant en rejoignant son conseil consultatif stratégique.

À propos d'Eden Global Partners

Eden Global Partners LLC est une société d'investissement axée sur le long terme qui s'associe à des entreprises de premier rang dans des secteurs à forte croissance en tant qu'investisseur direct et partenaire financier stratégique. En tant qu'investisseur en capital de croissance, Eden Global fournit aux entreprises en phase d'expansion des capitaux permanents et différenciés. Par l'intermédiaire de sa société affiliée, Eden Global Capital Partners LLC, une société de courtage enregistrée et membre de la FINRA, Eden Global a la capacité unique de tirer parti d'un réseau de family offices, de fonds de pension, de fonds souverains et d'autres partenaires financiers ayant la même orientation à long terme afin de favoriser les solutions stratégiques en matière de capital.

À propos d'ISTARI

Créée en 2020 par Temasek, une société d'investissement basée à Singapour, ISTARI a un modèle unique. C'est un cabinet de conseil, un investisseur et un éducateur grâce à son Académie, développée et déployée en collaboration avec l'École des affaires internationales et publiques de l'Université de Columbia. ISTARI tire parti de la puissance collective des entreprises, des experts et des connaissances de pointe en matière de cybersécurité pour accompagner ses clients dans leur parcours de cyber-résilience.

Le collectif ISTARI comprend Sygnia, Ensign InfoSecurity (EIS), BlueVoyant, Claroty, Armis, Prevalent AI et VisibleRisk. Basée à Londres, ISTARI est présente aux États-Unis, en Europe et à Singapour. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://istari-global.com/.

Contacts presse de BlueVoyant

Jennifer Schlesinger

Tél. : +1 201.397.4976

E-mail : [email protected]

Contact pour les médias d'Eden Global Partners

Will Braun et Sydney Gever

Abernathy MacGregor

Tél. : +1 212.371.5999

E-mail : [email protected] / [email protected]

Contacts pour les médias d'ISTARI :

Elliot Gooch

Tél. : +44 07906318535

E-mail : [email protected]

SOURCE BlueVoyant