Blume Global annonce un nouvel investissement de Bridgepoint

Le dernier investissement valorise à 500 millions de dollars le leader de la technologie de la chaîne d'approvisionnement à forte croissance, et fournit des capitaux pour une expansion continue de la technologie de visibilité et d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement

PLEASANTON, Californie, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Blume Global, un fournisseur de premier plan de la technologie d'exécution et de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui qu'il a levé de nouveaux capitaux propres auprès du Bridgepoint Group basé à Londres. Cet investissement permettra à la société de poursuivre ses efforts pour apporter à l'industrie sa numérisation de la chaîne d'approvisionnement véritablement novatrice et transformationnelle. Ce dernier financement valorise Blume Global à 500 millions de dollars, et Bridgepoint rejoint les fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management et d'EQT en tant qu'investisseurs en capital dans l'entreprise.

Lancée en 2018, Blume Global fournit une plateforme d'exploitation intelligente, orientée vers le cloud, qui orchestre les processus de la chaîne d'approvisionnement mondiale à travers une carte numérique du monde de la chaîne d'approvisionnement pour des milliers de clients. En numérisant et en transformant les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, en permettant aux expéditeurs (acheteurs et fournisseurs), aux prestataires de services logistiques et aux transporteurs de travailler ensemble sur une plateforme commune axée sur les données afin de réduire le gaspillage et les inefficacités grâce à la visibilité, l'automatisation et l'optimisation.

En 2021, Blume Global a poursuivi sa trajectoire de croissance élevée, avec une croissance annuelle des réservations de plus de 100 % depuis le début de l'année. L'entreprise a ajouté plus de 100 employés depuis janvier aux États-Unis, à Hong Kong, en Europe et en Inde. Grâce à ces nouveaux capitaux propres, l'entreprise prévoit de réaliser des investissements supplémentaires dans la RD et les fonctions de mise sur le marché, ce qui permettra à Blume de continuer à créer une plateforme véritablement transformatrice et durable pour les chaînes d'approvisionnement mondiales.

« Lorsque nous avons lancé Blume Global en 2018, nous avons vu une opportunité de construire une plateforme d'exploitation numérique basée sur le cloud pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui tire parti des technologies modernes et de l'apprentissage automatique pour optimiser et automatiser les opérations », a déclaré Pervinder Johar, PDG de Blume Global. « Depuis lors, nous n'avons fait que constater une demande accrue pour une plateforme de transparence et d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement comme la nôtre. Nous sommes ravis de ce nouvel investissement du groupe Bridgepoint qui nous aidera à financer notre croissance continue. »

Rohit Dhote, directeur général de Bridgepoint Credit, a commenté : « Résoudre la complexité de la chaîne d'approvisionnement et fournir une visibilité sur le mouvement des marchandises n'a jamais été aussi critique pour les entreprises. Blume Global est à l'avant-garde de l'activation des chaînes d'approvisionnement multimodales grâce à ses solutions de pointe de gestion des commandes, de TMS et de visibilité en temps réel basées sur le cloud. Nous sommes ravis de nous associer à Blume Global, à son équipe de direction, à Apollo et à EQT pour soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. »

La mission de Blume Global, qui consiste à réduire les 1 000 milliards de dollars de déchets des chaînes d'approvisionnement mondiales, à diminuer les émissions de carbone et à démocratiser la technologie pour des millions de petites et moyennes entreprises qui font fonctionner les chaînes d'approvisionnement mondiales, trouve un écho dans le secteur. La plateforme de Blume Global compte plus de 10 000 entreprises, dont certains des plus grands expéditeurs, transporteurs maritimes, chemins de fer et transitaires mondiaux.

Justin Korval, partenaire d'Apollo, a déclaré : « Blume Global fournit aux entreprises des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement essentielles, qui jouent un rôle important dans la création d'une chaîne d'approvisionnement mondiale plus durable. Nous sommes heureux de soutenir Pervinder et l'équipe de Blume Global alors qu'ils continuent à développer l'entreprise et à accueillir de nouveaux investisseurs de premier ordre comme Bridgepoint. »

Dans le cadre de cette transaction, J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant qu'agent de placement unique et Cooley LLP en tant que conseiller juridique de Blume Global. Sidley Austin LLP était le conseiller juridique de Bridgepoint, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP était le conseiller juridique des fonds Apollo.

À propos de Blume Global

Le fournisseur de technologie de la chaîne d'approvisionnement Blume Global a pour objectif d'éliminer 1 000 milliards de dollars de déchets de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en rendant les processus logistiques plus agiles, plus fiables et plus durables grâce à des solutions innovantes d'exécution et de visibilité logistiques. La plateforme numérique de Blume va au-delà du statu quo en matière de gestion des transports, permettant aux utilisateurs de prévoir rapidement l'impact des perturbations et de réagir en temps réel avant que des problèmes mineurs ne deviennent des problèmes majeurs. Grâce à l'un des réseaux les plus étendus parmi les fournisseurs de technologies logistiques, la connectivité directe de Blume Global avec les transporteurs maritimes, aériens, ferroviaires, de colis, de chargements partiels et de chargements complets se combine avec les solutions de Blume Global et 27 ans de données industrielles pour donner aux clients l'intelligence nécessaire pour maximiser les dépenses de transport, améliorer le service à la clientèle et réduire les émissions de carbone.

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint Group PLC est le premier investisseur privé coté en bourse axé sur le marché intermédiaire, avec 27 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une présence locale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Nous sommes spécialisés dans le capital-investissement et le crédit privé et investissons à l'échelle internationale dans six secteurs principaux : services aux entreprises, consommation, services financiers, technologies médicales et pharmaceutiques, industries de pointe et technologies et médias.

À propos d'Apollo

Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial à forte croissance. Nous cherchons à offrir à nos clients un rendement excédentaire à chaque point du spectre risque/rendement, de l'investment grade au private equity, en nous concentrant sur trois stratégies commerciales : rendement, hybridité et opportunité. Grâce à notre activité d'investissement sur notre plateforme entièrement intégrée, nous répondons aux besoins de nos clients en matière de revenu de retraite et de rendement financier, et nous offrons des solutions de capital innovantes aux entreprises. Notre approche patiente, créative et avisée de l'investissement aligne nos clients, les entreprises dans lesquelles nous investissons, nos employés et les communautés sur lesquelles nous avons un impact, afin d'élargir les opportunités et d'obtenir des résultats positifs. Au 30 juin 2021, Apollo avait environ 472 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.apollo.com .

