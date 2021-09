Blume Global anuncia novo investimento da Bridgepoint

PLEASANTON, Califórnia, 15 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Blume Global, provedora líder de tecnologia de execução e visibilidade de cadeias de suprimentos, anunciou hoje que levantou novo capital do Bridgepoint Group sediado em Londres. Esse investimento promoverá o esforço da empresa de oferecer sua digitalização verdadeiramente inovadora e transformadora de cadeias de suprimentos para o setor. Esses mais recentes valores de financiamento valorizam a Blume Global em 500 milhões de dólares, e a Bridgepoint reúne fundos administrados por afiliados da Apollo Global Management e da EQT como investidores de capital na empresa.

Fundada em 2018, a Blume Global oferece uma plataforma operacional inteligente cloud-first que coordena processos globais de cadeias de suprimentos para milhares de clientes por meio de um mapa digital do mundo da cadeia de suprimentos. Digitalizando e transformando cadeias de suprimentos do mundo todo, permitindo que fornecedores (compradores e fornecedores), provedores de serviços de logística e transportadores trabalhem juntos em uma plataforma comum orientada por dados a fim de reduzir resíduos e ineficiências por meio da visibilidade, automação e otimização.

Em 2021, a Blume Global continuou sua trajetória de alto crescimento, com mais de 100% de crescimento anual de reservas (acumuladas). A empresa contratou mais de 100 funcionários desde janeiro nos Estados Unidos, Hong Kong, Europa e Índia. Com esse novo capital social, a empresa espera fazer mais investimentos em P&D e em funções de lançamento no mercado, preparando a Blume para continuar criando uma plataforma verdadeiramente transformadora e sustentável para cadeias de suprimentos globais.

"Quando fundamos a Blume Global em 2018, vimos a oportunidade de desenvolver uma plataforma de operação digital baseada em nuvem para cadeias de suprimentos globais que utilizam tecnologias modernas e aprendizado de máquina para otimizar e automatizar operações", disse Pervinder Johar, CEO da Blume Global. "Desde então, só vimos a crescente demanda por uma plataforma de transparência e coordenação de cadeias de suprimentos como a nossa. Estamos entusiasmados com esse novo investimento do Bridgepoint Group, que ajudará a financiar nosso crescimento contínuo."

Rohit Dhote, diretor administrativo da Bridgepoint Credit, comentou: "Resolver a complexidade da cadeia de suprimentos e oferecer visibilidade na movimentação de mercadorias nunca foi tão fundamental para os negócios. A Blume Global está na vanguarda da capacitação de cadeias de suprimentos multimodais por meio de suas principais soluções líderes de gerenciamento de pedidos, sistema de gestão de transporte e visibilidade em tempo real baseadas em nuvem. Estamos entusiasmados com a parceria com a Blume Global, com sua equipe de gestão, e com a Apollo e a EQT para dar suporte à empresa em sua próxima etapa de crescimento."

Está repercutindo no setor a missão da Blume Global de reduzir um trilhão de dólares em resíduos de cadeias de suprimentos globais, diminuir as emissões de carbono e democratizar a tecnologia para milhões de pequenas e médias empresas que fazem as cadeias de suprimentos globais funcionarem. Existem mais de dez mil empresas na plataforma da Blume Global, incluindo alguns dos maiores fornecedores, transportadores marítimos, ferrovias e operadores de frete globais.

Justin Korval, sócio da Apollo, disse: "A Blume Global oferece às empresas soluções em cadeias de suprimentos e logística essenciais para os negócios, que desempenham um papel importante na criação de uma cadeia de suprimentos global mais sustentável. Temos o prazer de apoiar a Pervinder e a equipe da Blume Global à medida que continuam a ampliar o negócio e damos as boas-vindas a investidores de primeira linha, como a Bridgepoint."

Na transação, a J.P. Morgan Securities LLC atuou como única agente de colocação e a Cooley LLP, como consultora jurídica da Blume Global. A Sidley Austin LLP foi a consultora jurídica da Bridgepoint, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP foi a consultora jurídica da Apollo Funds.

Sobre a Blume Global

O provedor global de tecnologia de cadeia de suprimentos Blume Global tem como objetivo remover um trilhão de dólares em resíduos da cadeia global de suprimentos, tornando os processos de logística mais ágeis, confiáveis e sustentáveis com soluções inovadoras de execução e visibilidade de logística. A plataforma digital da Blume vai além do status quo de gestão de transporte, capacitando os usuários a prever rapidamente o impacto das interrupções e reagir em tempo real antes que pequenas questões se tornem grandes problemas. Com uma das redes mais extensas entre os provedores de tecnologia de logística, a conectividade direta da Blume Global com o mar, o ar, ferrovias, encomendas, o LTL e o transporte rodoviário se combina com as soluções da Blume Global e com os 27 anos de dados do setor para oferecer aos clientes a inteligência necessária para maximizar as despesas com transporte, melhorar o atendimento ao cliente e reduzir as emissões de carbono.

Sobre a Bridgepoint

O Bridgepoint Group PLC é citado como principal investidor de crescimento de ativos privados no mundo com foco no mercado médio, com 27 bilhões de euros em ativos sob gestão e atuação local nos Estados Unidos, Europa e China. Somos especializados em capital privado e crédito privado e investimos no mundo todo em seis setores principais: serviços de negócios, consumidor, serviços financeiros, tecnologia em medicina e indústria farmacêutica, indústrias avançadas e tecnologia e mídia.

Sobre a Apollo

A Apollo é uma gestora global de ativos alternativos de alto crescimento. Buscamos fornecer a nossos clientes rentabilidade adicional em todos os pontos do espectro relacionado à relação risco-recompensa, desde o grau de investimento até o private equity, com foco em três estratégias de negócios: rendimento, híbrido e oportunista. Por meio de nossa atividade de investimento em nossa plataforma totalmente integrada, atendemos às necessidades de renda de aposentadoria e retorno financeiro de nossos clientes e oferecemos soluções inovadoras de capital para empresas. Nossa abordagem paciente, criativa e experiente em relação ao investimento alinha nossos clientes, empresas em que investimos, nossos funcionários e as comunidades que impactamos, para ampliar as oportunidades e alcançar resultados positivos. Em 30 de junho de 2021, a Apollo tinha aproximadamente 472 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Para saber mais, acesse www.apollo.com.

