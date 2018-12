Blume Global conclut un partenariat stratégique avec Infosys

Ce partenariat permettra aux clients de transformer intégralement leurs chaînes d'approvisionnement et de réaliser de nouvelles innovations

PLEASANTON, Californie, 21 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Blume Global, l'un des leaders mondiaux de la logistique et des solutions de distribution numériques, a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat mondial stratégique avec Infosys, un leader en matière de services et de conseil numériques de dernière génération. Dans le cadre de cet accord, Infosys implémentera et hébergera la plateforme et les solutions de transformation numérique de Blume destinées aux prestataires de services logistiques, distributeurs et fabricants.

The Blume Global Network

Blume Global offre une solution numérique dédiée à la chaîne d'approvisionnement unique sur le marché, conçue pour répondre aux principales problématiques technologiques et commerciales rencontrées par les directeurs de chaînes d'approvisionnement. Les clients d'Infosys pourront désormais accéder à la plateforme numérique de Blume et à ses fonctionnalités pour optimiser l'ensemble des aspects logistiques de leurs chaînes d'approvisionnement, bénéficiant ainsi d'un avantage concurrentiel grâce aux informations opérationnelles, aux données et au vaste réseau offerts par la plateforme.

La plateforme de Blume Global peut être intégrée aux principaux ERP et solutions de gestion logistique du secteur proposés par SAP et Oracle. Ces intégrations permettent aux clients d'étendre les investissements dans leurs applications d'entreprise afin d'accélérer la transformation numérique de leurs chaînes d'approvisionnement.

« Nous aidons nos clients à enclencher des transformations numériques au sein de leurs chaînes d'approvisionnement afin qu'ils puissent mieux appréhender les attentes de leurs clients, comprendre la demande et y répondre plus rapidement, tout en réduisant drastiquement leurs coûts. La plateforme de Blume s'appuie sur l'expertise de notre équipe en matière de logiciels d'entreprise pour proposer des solutions qui donnent à nos clients la possibilité de réinventer leurs chaînes d'approvisionnement », a déclaré Karmesh Vaswani, vice-président exécutif du groupe industriel Consommateurs, Vente et Logistique d'Infosys.

« Avec Infosys, nous étendons rapidement la portée de nos solutions, en nous appuyant sur les relations anciennes de l'entreprise pour aider les sociétés internationales de production et de distribution à intégrer la transformation numérique à tous les aspects de leurs chaînes d'approvisionnement », a précisé Pervinder Johar, le PDG de Blume Global. « La plateforme de Blume donne accès à des données et à des informations précieuses, et son réseau mondial de partenaires commerciaux permet une collaboration et une orchestration en temps réel entre des réseaux complexes. »

En près de 25 ans d'existence, Blume Global (anciennement REZ-1) a mis au point une plateforme intermodale fiable, qui affiche aujourd'hui plus de 5 000 utilisateurs et réunit plus de 300 sociétés de commercialisation des transports intermodaux, avec 1 400 bureaux et plus de 6 000 transporteurs routiers. La plateforme gère pour le compte de ses clients plus d'un milliard de dollars de transactions annuelles, avec une précision de facturation de 99,99 %.

À propos de Blume Global

Des plus grands groupes de distribution, de production et de produits de consommation mondiaux aux plus petites entreprises de camionnage, le succès dépend de la visibilité de bout en bout et de l'orchestration entre réseaux mondiaux de distribution à chaque étape, chaque mode de transport, chaque kilomètre. Grâce à sa plateforme et à ses solutions numériques basées sur l'IA et sur l'exploitation des données, qui offrent une visibilité, une exécution logistique, une gestion des actifs, une capacité de résultat et un règlement financier en temps réel, les solutions de Blume s'appuient sur deux décennies de connaissance des données et son réseau mondial, aide les entreprises à gagner en agilité et en réactivité et à améliorer leurs prestations de services tout en réduisant leurs coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur blumeglobal.com.

À propos d'Infosys

Infosys est un leader mondial dans l'offre de services et de conseil numériques de dernière génération. Nous aidons nos clients dans 45 pays à piloter leur transformation numérique. Riches de plus de trente années d'expérience dans la gestion des systèmes et rouages des entreprises d'envergure mondiale, nous guidons habilement nos clients à travers leur épopée numérique, en les dotant de moyens fondés sur l'IA qui leur permettent de prioriser l'exécution du changement. Nous renforçons également leur activité par des solutions numériques agiles à grande échelle permettant d'atteindre des niveaux de performance et de satisfaction client sans précédent. Notre programme permanent d'apprentissage leur permet de s'améliorer en continu, à travers le développement et le transfert de compétences, d'expertise et d'idées numériques issues de notre écosystème d'innovation. www.infosys.com

