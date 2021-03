Blume Global revela mapa dinâmico do mundo da cadeia de suprimentos

Com a Blume Maps, os transportadores planejam, monitoram e ajustam as remessas da cadeia de suprimentos de ponta a ponta

PLEASANTON, Califórnia, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Blume Global, líder em soluções digitais de cadeia de suprimentos, anunciou hoje oficialmente a Blume Maps, um gêmeo digital da cadeia de suprimentos mundial impulsionada por tecnologia patenteada que gera prazos de entrega e tempos estimados de chegada (ETAs) precisos.

Com a Blume Maps, planejar a rota do frete e a mudança de curso durante a jornada, se surgirem problemas, será tão natural quanto usar um aplicativo de navegação durante uma viagem de carro em família.

Os transportadores e os 3PLs confiam na Blume Maps para gerar prazos de entrega precisos, localização de remessa em tempo real e ETAs para frete rodoviário (LTL, FTL e pacote), marítimo, aéreo e ferroviário. A solução também oferece modos, transportadoras e rotas alternativos quando as remessas estão atrasadas.

A Blume Maps alimenta o prazo de entrega e o mecanismo dinâmico de ETA da Blume a partir de um banco de dados cada vez maior de mais de 1,5 milhão de locais globais, viagens marítimas, viagens de trem, voos e deslocamentos rodoviários (primeira e última milha), gerenciado ao longo de décadas.

A Blume Maps permite aos clientes:

Planejar: traçar rotas usando horários de entrega variáveis, implicações de custos e dados históricos inteligentes, monitorando as alterações à medida que a data de embarque se aproxima. Usar programações e localizações inteligentes e informações situacionais para estimar os tempos de trânsito.

Rastrear: com visibilidade de ponta a ponta e ETAs atualizados continuamente, garante que os pedidos estejam viajando no prazo e o recebimento de notificações quando os pedidos estão atrasados ou adiantados.

Ajustar: quando as remessas estão atrasadas, visualizar as recomendações de modos e transportadoras alternativos, os níveis de serviço e as rotas para resolver o problema.

"As remessas internacionais continuam fragmentadas e complexas, e os desafios que vão desde o atual bloqueio do Canal de Suez até o número crescente de eventos climáticos perturbadores mostram que há necessidade de uma execução e visibilidade incontestáveis da cadeia de suprimentos mundial,", disse Pervinder Johar, CEO da Blume Global. "A Blume Maps elimina pontos cegos da cadeia de suprimentos em todo o mundo, independentemente do modo."

Saiba mais em www.blumemaps.com.

Sobre a Blume Global

Das maiores empresas globais de varejistas, fabricantes e produtos de consumo do mundo até as menores empresas proprietárias de transporte de carga, o sucesso depende da visibilidade e coordenação de ponta a ponta das redes globais de cadeia de suprimentos. Com sua plataforma operacional digital orientada por dados e viabilizada por IA e soluções para a coordenação da cadeia de suprimentos, visibilidade em tempo real e execução logística, gestão de ativos, otimização e auditoria e liquidação financeira, a Blume Global conta com mais de 25 anos de conhecimentos de dados, com sua rede conectada globalmente e com tecnologias avançadas para ajudar as empresas a ser mais ágeis e responsivas, melhorar a prestação de serviços e reduzir os custos

