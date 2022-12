BMC asegura ingresos para minoristas con Control-M

La orquestación del flujo de trabajo de aplicaciones y datos convierte la complejidad de los datos en una ventaja competitiva

HOUSTON, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- BMC, líder mundial en soluciones de software para la empresa digital autónoma, reveló hoy cómo las marcas mundialmente conocidas, incluidas REWE digital GmbH y Aspiag Service, utilizan la plataforma Control-M de BMC para automatizar aplicaciones y flujos de trabajo de datos. Con la integración de Control-M, estas marcas pueden garantizar que todos los procesos comerciales (que impulsan las operaciones minoristas modernas) se realicen en orden y a tiempo, lo que mantiene a los clientes contentos, las existencias en los estantes y los registros llenos.

De acuerdo con Gartner®, "para ganar en el mercado minorista digitalmente revolucionado, los minoristas deben alejarse de los enfoques de comercialización centrados en el producto y enfocados internamente que perpetúan los resultados de ventas entregados tradicionalmente. En cambio, los minoristas deben transformarse para centrarse en el cliente mediante el uso innovador de la información y la automatización. Escalar a través de análisis avanzados e inteligencia artificial (IA) es obligatorio para sobrevivir. Esta investigación ayudará a la comercialización para adquirir, obtener y desarrollar productos y servicios según lo demandado y esperado por el cliente".

REWE digital organiza cadenas de suministro minoristas complejas

REWE digital proporciona sistemas y soluciones de TI a REWE Group, una de las principales empresas minoristas y de turismo de Europa, la cual atiende a millones de clientes en todo el mundo. Con la plataforma Control-M, REWE digital puede:

Integrar y simplificar mejor una red cada vez más compleja de sistemas de cadena de suministro con transparencia, escalabilidad y confiabilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así como un tiempo de actividad del 100 % en la producción.

Garantizar que los 7.500 supermercados, mercados y tiendas PENNY en Europa (abastecidos con miles de productos por 250 centros de almacenamiento) reciban las cantidades correctas de alimentos en las tiendas adecuadas y en el momento correcto, con el objetivo de minimizar el desperdicio y satisfacer la demanda de los clientes.

"Después de una migración impecable a Control-M, nos estamos moviendo hacia el futuro, integrando nuevas tecnologías en un entorno de orquestación de flujo de trabajo de datos y aplicaciones sólidas", dijo Frank Rothman, propietario senior de productos, REWE digital.

Aspiag Service mejora la experiencia del cliente mediante el uso de datos de punto de venta

Aspiag Service, una empresa italiana que opera más de 570 tiendas en el sector minorista de comestibles, necesitaba mejorar la calidad de sus datos de punto de venta (POS). Usando Control-M para orquestar de manera rápida y confiable los flujos de trabajo de datos críticos, Aspiag pudo:

Reducir el desperdicio de productos año tras año, con una reducción promedio del cinco por ciento en todas las categorías de alimentos durante el año pasado.

Mejorar la experiencia del cliente y garantizar la visibilidad del flujo de información, lo que permitió la detección y resolución de problemas antes de que los problemas afecten al negocio.

Garantizar datos oportunos y precisos sobre qué y cuánta mercancía se ha vendido, niveles de inventario y tendencias de ventas para tomar decisiones de pedido óptimas y oportunas.

"Soy responsable de los proyectos y procesos corporativos que impactan en los puntos de venta. Observé una reducción promedio del cinco por ciento en el desperdicio de productos en todas las categorías a través del cambio de proceso", dijo Maurizio Usan, gerente de organización de ventas de Aspiag Service.

"En el mundo minorista, mantener la lealtad de los clientes significa hacer que cada experiencia de compra sea excepcional sin aumentar los costos", dijo Gur Steif, presidente de Digital Business Automation en BMC. "Desde la gestión del inventario del almacén hasta la actualización de los precios en la tienda, Control-M simplifica la forma en que los minoristas organizan los flujos de trabajo de transferencia de aplicaciones, datos y archivos que son fundamentales para las operaciones incluso en los entornos de TI más diversos. Esperamos continuar brindando nuevas soluciones que reduzcan la complejidad del negocio y creen nuevas oportunidades de crecimiento".

