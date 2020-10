BMC kjøper ComAround

Oppkjøpet kombinerer markedsledende AI, NLP-basert kunnskapsadministrasjon og selvbetjeningsløsninger med prisvinnende BMC Helix for å fremme intelligent automatisering når du bygger opp og deler kunnskap

HOUSTON, 14. oktober 2020 /PRNewswire/ -- BMC, en global leder som feirer 40 år med levering av IT-løsninger for autonom digital virksomhet, kunngjorde i dag oppkjøpet av ComAround et globalt programvareselskap som hjelper til med å transformere kundeopplevelsen med selvbetjening og AI- og NLP-basert avansert kunnskapsbehandlingsteknologi. Sammen vil BMC og ComAround bygge på sin respektive selvbetjening, ITSM og AI markedsledelse og kompetanse for å gi NLP-baserte kunnskapsbehandlingsfunksjoner i full kontekst-søk. Økonomiske vilkår for transaksjonen avsløres ikke.

ComAround Knowledge™ er en skybasert AI-kunnskapsbehandlingsprogramvare som er spesielt utviklet for å optimalisere selvbetjenings- og supportflyt, og skape gode forhandler- og kundeopplevelser gjennom en rekke kanaler. ComAround Knowledge-løsningen leverer riktig informasjon til rett tid, og mater chatbots og virtuelle supportassistenter og organiserer kunnskap om selskaper til en pålitelig ressurs for kunder, ansatte og supportagenter. Sammen med de prisbelønte BMC Helix Chatbot- og BMC Helix ITSM-løsningene, kan BMC øke effektiviteten til kundeservice ytterligere og transformere den menneskelige opplevelsen, og gi bedriftene smidighet, kundesentrisitet og handlingsbar innsikt som er nødvendig for å bli en autonom digital bedrift.

Med sanntidsoversettelse har ComAround Knowledge™ fulltekstsøk som intuitivt tolker det brukeren legger inn og språkanalysatorer for å fange full kontekst og levere personlige resultater. Bekreftet på Knowledge-Centered Service (KCS®) v6, den siste, høyeste industristandarden for kunnskapsbehandlingsmetodikk, ComAround Knowledge-løsningen støtter oversettelse av mer enn 100 språk og brukes for tiden av hundrevis av organisasjoner verden over.

"ComArounds ekspertise innen AI- og NLP-basert kunnskapsbehandling, pluss den prisbelønte BMC Helix service- og driftsporteføljen, gir kundene en uslåelig kombinasjon for å levere forbedrede og overbevisende selvbetjeningsopplevelser på tvers av alle kanaler og i hele organisasjonen," sa Ali. Siddiqui, Chief Product Officer, BMC. "Sammen kan vi tilby organisasjoner verktøyene de trenger for å levere innovative selvbetjeninger og løse problemer umiddelbart."

"Dette er en milepæl for oss i ComAround, og vi er glade for å bli en del av BMC," sa Magnus Holmqvist, administrerende direktør i ComAround. "Som et spesialisert og produktorientert SaaS-selskap som gjør hver dag enklere for kundene våre ved hjelp av programvaren vår og den nye ledende teknologien, ønsker vi i fremtiden å ha muligheten til å nå ut og sette et enda større fotavtrykk som en del av BMC. "

BMC Helix-løsningen er den første end-to-end, skybaserte, service- og driftsplattformen som oppdager, overvåker, utfører service på, retter opp og optimaliserer IT-landskap. Drevet av 360-graders omfattende intelligens for å gjøre ukjent til kjent, gir den smidighet, kundesentrisitet og handlekraftig innsikt som er nødvendig for den autonome digitale virksomheten.

Med dette oppkjøpet fortsetter BMC å akselerere fokuset på å investere i innovasjons- og gjennombruddsteknologier. Dette blir selskapets femte oppkjøp på to år.

Tilleggsressurser:

For å lære mer om BMC Helix-løsningen, besøker du www.bmc.com/helix

For å bli med oss virtuelt på BMC Exchange 2020, besøker du https://exchange.bmc.com/

Om BMC

Fra kjerne til sky til kant leverer BMC programvare og tjenester som gjør det mulig for over 10 000 globale kunder, inkludert 84 % av Forbes Global 100, å blomstre i den pågående utviklingen til en autonom digital virksomhet.

BMC, BMC-logoen og BMCs andre produktnavn eies av BMC Software, Inc. eller tilknyttede selskaper, er registrert eller venter på registrering hos US Patent og Trademark Office og kan være registrert eller venter på å bli registrert i andre land. Alle andre varemerker eller registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. ©Copyright 2020 BMC Software, Inc.

Om ComAround

ComAround er et globalt programvareselskap som spesialiserer seg på kunnskapsbehandling og selvbetjening. ComAround hjelper kundeservice og supportorganisasjoner med å skape en utmerket agent- og kundeopplevelse ved å bygge og dele kunnskap på tvers av kanaler ved hjelp av ComAround Knowledge Management-programvaren og ComArounds kompetanse.

Redaksjonell kontakt:

Sheila Watson

BMC

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364342/bmc_logo.jpg

Related Links

https://www.bmc.com



SOURCE BMC Software, Inc.