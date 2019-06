BNP Paribas assessora operação de compra da TAG

SÃO PAULO, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Banco BNP Paribas foi um dos bancos líderes que apoiou a operação de compra da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) pelo consórcio formado pela ENGIE e o investidor institucional global CDPQ com um financiamento da tranche em dólar e como Joint Mandated Lead Arrangers.

O consórcio assumiu 90% do controle da empresa por meio de um acordo de compra de R$ 33,5 bilhões.

A participação do banco se deu por meio do desenho e estruturação da operação junto aos sponsors e ao consórcio de bancos. "Com o apoio de nossos times globais, o banco também foi capaz de atender todas as demandas dos clientes que foram surgindo ao longo de um ano", comentou Laurence Beaumanoir, diretora de relacionamento com multinacionais do BNP Paribas.

"Atuamos como lead coordinator de uma operação estruturada de proteção financeira e fomos responsáveis pela execução de toda a conversão da moeda de dólares e euros para reais", completou Ricardo Guimarães, diretor de mercados para a América Latina do BNP Paribas.

"O BNP Paribas estava pronto para oferecer todo o suporte desde o início da transação há mais de um ano e atuou como Joint Mandated Lead Arranger para o financiamento da tranche em dólar do projeto", explicou Jean-Valery Patin, Chefe de Financiamento de Projetos para Infra & Energia para Brasil & Hispanic Latam.

Trata-se da maior operação de fusão e aquisição realizada em 2019 e que tem o apoio de instituições estrangeiras e do mercado nacional. Além disso, a operação é estratégica ao que se refere a retomada da confiança no mercado de capitais brasileiro.

Sobre BNP Paribas Brasil

O BNP Paribas opera oficialmente no Brasil desde 1996. A partir de 2010, quando a área de Securities Services entrou em funcionamento, a unidade brasileira passou a reunir diferentes linhas de negócios, tornando-se uma das maiores operações do Grupo em mercados emergentes. Hoje, no Brasil, o Grupo está presente com as áreas de Corporate & Investment Banking, Wealth Management, Asset Management, Seguros (Cardif), Empréstimo Pessoal (Cetelem) e Gestão de Frotas (Arval).

Atualmente o BNP Paribas Brasil possui cerca de 1700 colaboradores, distribuídos nos escritórios de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. No Brasil, figura como o terceiro maior banco internacional de investimentos em total de ativos (BRL 43,9bi, Dez/18, Banco Central), oferecendo diversidade de produtos e múltiplas soluções para seus clientes. O BNP Paribas se destaca por sua liderança financeira na Europa e por seu alcance internacional. Hoje o grupo está presente em 73 países oferecendo serviços variados, visando criar sinergias entre negócios e atender as necessidades locais e internacionais de clientes ao redor do mundo.

